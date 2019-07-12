 В Конгрессе США одобрили поправку к законопроекту оборонного бюджета, предусматривающую новые санкции против РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении Российского государства, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", - заявил один из авторов поправки демократ Брэд Шерман во время заседания, которое транслировал телеканал C-SPAN.

Он также добавил, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций.

"Если администрация придет к выводу, что Россия может пройти один избирательный цикл без вмешательства, и если Конгресс согласится с этим выводом, то санкции будут сняты", - отметил член Палаты представителей.

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"Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что они сделали на предыдущих выборах, и сдержать их. Эта поправка делает это", - добавил Шерман.

Соавтором данной поправки выступила Максин Уотерс.

Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Трампу.

Ранее администрация президента пригрозила, что наложит вето на оборонный бюджет страны на 2020-й год, если Конгресс снизит его до $733 млрд с запрошенной суммы в $750 млрд.

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Если бы версия закона о национальной обороне "была представлена президенту в его нынешнем виде, советники рекомендовали бы ему наложить на нее вето", - говорится в заявлении администрации.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.