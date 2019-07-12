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 В Конгрессе США одобрили поправку к законопроекту оборонного бюджета, предусматривающую новые санкции против РФ

Палата представителей США поддержала поправку к законопроекту оборонного бюджета страны на 2020-й год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении Российского государства, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", - заявил один из авторов поправки демократ Брэд Шерман во время заседания, которое транслировал телеканал C-SPAN.

Он также добавил, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций.

"Если администрация придет к выводу, что Россия может пройти один избирательный цикл без вмешательства, и если Конгресс согласится с этим выводом, то санкции будут сняты", - отметил член Палаты представителей.

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"Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что они сделали на предыдущих выборах, и сдержать их. Эта поправка делает это", - добавил Шерман.

Соавтором данной поправки выступила Максин Уотерс.

Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Трампу.

Ранее администрация президента пригрозила, что наложит вето на оборонный бюджет страны на 2020-й год, если Конгресс снизит его до $733 млрд с запрошенной суммы в $750 млрд.

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Если бы версия закона о национальной обороне "была представлена президенту в его нынешнем виде, советники рекомендовали бы ему наложить на нее вето", - говорится в заявлении администрации.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3137112
 
   
 Топ комментарии
 
Санкции за вмешательство России в выборы США
Прокурор Мюллер в своём докладе отдельно подчеркнул деятельность российских троллеферм, которые оккупировали американские ресурсы и там вбрасывали и со стороны республиканцев, и со стороны демократов.
В Британии на время Брекзита была применена та же технология: разжигание по обе стороны баррикады.
Ненависть, агрессия, неприятие чужой точки зрения.
Цель - расколоть общество.

А вот теперь санкции в ответ.
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Предлагаю переименовать Россию в Моржовию.
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они в украине это делают уже лет 10 без остановок
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Кацапье и Иран подзуживает к конфликту,надеясь что цена нефти вырастет резко.Чужими жизнями жар загребать это кгбшные кацапские методы
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Ага, только этот "друг" отобрал у нас ЯО в своё время взамен на бесполезную бумажку меморандума, и теперь для понту балуется смешными недосанкциями, которые даже с Донбасса рашку не могут выгнать, не говоря уже про Крым.
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УКРАЇНА - держава .. і до неї людські відносини не ліпляться . Впарювання бидлу мемів-"смислів" на кшалт "гандурас сказав- бантустан відповів" це ТИПОВА маніпуляція по Уснадзе... А в літературі така гібрідна війна на рівні свідомості описана в Орвел1984 У Конгресі США схвалили поправку до законопроєкту оборонного бюджету, що передбачає нові санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 4235
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Санкции за вмешательство России в выборы США
Прокурор Мюллер в своём докладе отдельно подчеркнул деятельность российских троллеферм, которые оккупировали американские ресурсы и там вбрасывали и со стороны республиканцев, и со стороны демократов.
В Британии на время Брекзита была применена та же технология: разжигание по обе стороны баррикады.
Ненависть, агрессия, неприятие чужой точки зрения.
Цель - расколоть общество.

А вот теперь санкции в ответ.
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они в украине это делают уже лет 10 без остановок
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Більше. Думбас завжди тримався особняком і без тролів. Ми, нарот Думбаса... Відчуваєш різницю?
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ой... а може з 1920р? Саме тоді жидокамуняцькі банди почали окуповувати Україну і росказували що то була громадянська війна ...
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Уверен что не 10, а всегда-в этом суть кацапская.
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Традиция продолжается, каждый раз после встречи Трампа с ху#лом конгрес вводит новые санкции. В Конгрессе США одобрили поправку к законопроекту оборонного бюджета, предусматривающую новые санкции против РФ - Цензор.НЕТ 7756
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СВОГО ЧАСУ, ДЯКУЮЧИ САНКЦІЯМ ДЕМОКРАТИЧНОГО СВІТУ, РОЗВАЛИВСЯ сересер... У Конгресі США схвалили поправку до законопроєкту оборонного бюджету, що передбачає нові санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 5688 І жидо-фашистська фєдєрастія царя пукіна під тиском санкцій РОЗВАЛИТЬСЯ У Конгресі США схвалили поправку до законопроєкту оборонного бюджету, що передбачає нові санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 9602
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Уявіть на хвилинку хочаб місяць без свинособак в інтернеті...світ цивілізований подарував інформаційний віртуальний світ але свинособаки і це перетворили на матеріал якутського скульптора
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Конгрессе США одобрили поправку к законопроекту оборонного бюджета, предусматривающую новые санкции против РФ
 
 
 
 
 
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