 Открытая ЧМТ, перелом лобной кости, десятки осколков. Говорит тихо за сыновей. Переживает, чтобы они выучились, стали мужиками, - главврач Рыженко о поступившем в больницу украинском воине

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ

"Из-под раненой кожи сочилась душа. Сергей, 32 года, из Николаева, старший матрос. Ранен в поселке Гранитное Донецкой области. Попал под обстрел ПТРК. Самую длинную и тяжелую ночь провел в реанимации и операционной больницы Мечникова. У него открытая ЧМТ, перелом лобной кости с переходом на лобные пазухи, ранение височной области справа, десятки осколков вонзились в голову, шею, грудную клетку, брюшную стенку. Очень пострадали глаза. Пневмоторакс справа. Положительная динамика – час назад сняли аппарат ИВЛ. Говорит тихо за сыновей. Младший пойдет в школу, 6 лет, старшему – 11. Переживает, чтобы они выучились, стали мужиками. Состояние крайне тяжелое. Впереди множество операций и манипуляций в Мечникова. Затем, если выживет, реабилитация", - рассказал Рыженко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, двое получили ранения, уничтожены трое террористов. За сутки - 24 вражеских обстрела, - штаб