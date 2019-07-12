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 Открытая ЧМТ, перелом лобной кости, десятки осколков. Говорит тихо за сыновей. Переживает, чтобы они выучились, стали мужиками, - главврач Рыженко о поступившем в больницу украинском воине

Украинским врачам удалось стабилизировать состояние раненного под Гранитным Донецкой области украинского воина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ

"Из-под раненой кожи сочилась душа. Сергей, 32 года, из Николаева, старший матрос. Ранен в поселке Гранитное Донецкой области. Попал под обстрел ПТРК. Самую длинную и тяжелую ночь провел в реанимации и операционной больницы Мечникова. У него открытая ЧМТ, перелом лобной кости с переходом на лобные пазухи, ранение височной области справа, десятки осколков вонзились в голову, шею, грудную клетку, брюшную стенку. Очень пострадали глаза. Пневмоторакс справа. Положительная динамика – час назад сняли аппарат ИВЛ. Говорит тихо за сыновей. Младший пойдет в школу, 6 лет, старшему – 11. Переживает, чтобы они выучились, стали мужиками. Состояние крайне тяжелое. Впереди множество операций и манипуляций в Мечникова. Затем, если выживет, реабилитация", - рассказал Рыженко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, двое получили ранения, уничтожены трое террористов. За сутки - 24 вражеских обстрела, - штаб

Открытая ЧМТ, перелом лобной кости, десятки осколков. Говорит тихо за сыновей. Переживает, чтобы они выучились, стали мужиками, - главврач Рыженко о поступившем в больницу украинском воине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137111
 
 
 Топ комментарии
 
Господи ...
Будь ласка, живи. Чіпляйся за життя і одужуй !
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Ну давайте, начинайте рассказывать, что надо мириться... понять... простить...
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Ну давайте, начинайте рассказывать, что надо мириться... понять... простить...
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Нужно выполнить все условия в минских соглашениях по очередности, так как того хотят кацапы. Причём в течении года. На каждый пункт 2 месяца. Дать им в порядке своей очереди за 2 месяца сложить оружие. Взять под контроль границу. Отменить амнистию и норму о том что закон обратной силы не имеет. Пересажать всю нечисть. Отменить все остальное, включая особый статус и распустить раду с избранными в нее от лугандона сепарами.
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Господи ...
Будь ласка, живи. Чіпляйся за життя і одужуй !
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Ну чому такі справжні люди не балотуються на Президента : всіляке гівно плаває на поверхні а справжні ГЕРОЇ гинуть!
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Зеленского туда,пусть посмотрит.Проблема в том,что рос.психологи просчитали нашего гидранта и составили его психотип.А посему и усилили обстрелы наших позиций.Чем больше он будет долдонить о мире,тем больше будут, сепарасты,убивать и калечить наших парней.Логика проста - хочешь мира?Будет тебе мир,но на коленях и на моих условиях.Надо просто заткнуться и дать понять,что чем больше обстрелов,тем дальше мир.Ведь не надо быть семи пядей во лбу,чтобы понять стратегию кремля.Послушайте зажопников,они ее четко озвучивают.
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Зелена шмаркля - пісюніст з пердящим голосом .
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ой, ну какие у вас точные и однозначные дефиниции, мій друже...даже про Ленку майже ні слова...
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Последней тварью хуже путиноида нужно быть, что бы к эскалации и обстрелам Зеленского приплести и обвинить.
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Последней тварью нужно быть, что бы не понимать, что во всех событиях в армии и на фронте виновен главнокомандующий или хенералы им назначенные
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Порохоботы пробивают мыслимые и немыслимые днища - игнорируют мародерство в оборонке на запчастях, экипировке, диверсии на складах(с возможной целью сокрытия того же воровства).
А в путинских обстрелах и нарушеннии х@йлом разрешенных калибров винят Зеленского.
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То ви вже прозріли? Півроку тому винуватий був Порошенко.... Але то таке. Ви своїх співгромадян хоч дятлами обізвали? Тих, які сепаратистами допомагають? Ні? Тоді чого ви обзиваєте дятлами українців? Звідки у вас таке моральне право? В наостанок. Я тут живу. І мені не все одно, що тут відбувається. Цей воїн поранення отримав тоді, коли загинув інший. Під час влучання у КрАЗ. Який супроводжував призначеного Зєлєнском Кириленко, що не повідомивши військових, поперся на лінію вогню. На джипі. Підставивши хлопців. А Зєлєнскому писали, що цю людину не можна призначати. Зєлєнскій винен навіть у цьому конкретному випадку. Як і в посиленні обстрілів. Бо кацапські психологи його "прорахували". Вони тиснуть на його слабкі місця. Одне з тих місць - боягузтво. І у кацапів це виходить. Зєлєнскій проситься на аудієнцію до пуцина. Тьху!
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Одужання пораненому.
Смерть москалям. Всім.
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Живи аоїне, одужай!!! Слава Герою України!!! смерть клятой масковії!!!!
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Так что там новый губернатор от зеленского говорит об амнистии для " повстанцев"...? Портнов уже подготовил законопроект?
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"Декрет о мире" авторства Портнова будет ратифицирован, когда после выборов в Раду Портнов станет ген. прокурором.
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ага, они устали от войны (никогда ее в глаза не видев)
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После обстрела колоны главы ОДА Донецка Кириленко с МО выдвинулась инспекция разбираться с морпехами что они ведут себя агресивно по отношению к боевикам провоцируя их в результате чего гибнут наши ребята вы просто вдумайтесь мы виноваты в том что гибнут наши воины потому что мы агресивно настроены к боевикам это полный финиш
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Вова, ты не забыл во время звонка соседнему Царю давеча попросить его что "надо просто перестать стрелять" ? Надо было пагаварить - пагаварил, не ? Тьфу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОткрытая ЧМТ, перелом лобной кости, десятки осколков. Говорит тихо за сыновей. Переживает, чтобы они выучились, стали мужиками, - главврач Рыженко о поступившем в больницу украинском воине
 
 
 
 
 
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