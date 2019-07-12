 Германия выделила на помощь пострадавшим на Донбассе 760 тысяч евро, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

Отмечается, что в прошлом Федеральное правительство уже предоставило Мальтийской службе 2 миллиона евро для гуманитарных мер помощи, направленной для внутренне перемещенных лиц и пострадавшим от конфликта в Украине.

С 2018 года в рамках проекта, который осуществлялся Мальтийской службой помощи в Украине вместе с ОО "Украинская ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий" и Национальным университетом "Киево-Могилянская Академия", путем индивидуальной терапии и консультаций была оказана помощь более 7000 пострадавшим, а еще 14 000 человек участвовали в групповых сеансах терапии. Согласно актуальным исследованиям около 30% внутренне перемещенных лиц страдающих посттравматическим стрессовым синдромом, почти 20% имеют депрессии. Эти цифры свидетельствуют, насколько важна психосоциальная помощь при продолжении конфликта.

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Мальтийская служба помощи с июля 2019 г. вводит новую фазу вспомогательного проекта в общинах Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения, которые находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных общинах людей, нуждающихся в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки.