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 Общество, За рубежом
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 Германия выделила на помощь пострадавшим на Донбассе 760 тысяч евро, - посольство

Федеральное правительство Германии предоставляет Мальтийской службе помощи в Мире дополнительные 760 000 евро для продолжения проекта, который эта служба осуществляет в Украине - "Вклад в психосоциальную стабилизацию пострадавших в конфликте в Украине".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

Отмечается, что в прошлом Федеральное правительство уже предоставило Мальтийской службе 2 миллиона евро для гуманитарных мер помощи, направленной для внутренне перемещенных лиц и пострадавшим от конфликта в Украине.

С 2018 года в рамках проекта, который осуществлялся Мальтийской службой помощи в Украине вместе с ОО "Украинская ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий" и Национальным университетом "Киево-Могилянская Академия", путем индивидуальной терапии и консультаций была оказана помощь более 7000 пострадавшим, а еще 14 000 человек участвовали в групповых сеансах терапии. Согласно актуальным исследованиям около 30% внутренне перемещенных лиц страдающих посттравматическим стрессовым синдромом, почти 20% имеют депрессии. Эти цифры свидетельствуют, насколько важна психосоциальная помощь при продолжении конфликта.

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Мальтийская служба помощи с июля 2019 г. вводит новую фазу вспомогательного проекта в общинах Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения, которые находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных общинах людей, нуждающихся в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки.

Источник: https://censor.net.ua/n3137109
 
 
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НЕ густо конечно,но для партии гондонов для жителей бамбаса должно хватить..по два штуки-один на голову..чтоб все видели кто такие и более таких не рождалось
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Носяться з тим Думбасом як з писаною торбою.
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все это - профанация. раньше стояли девочки собирали пожертвования на что угодно со списками, а теперь те же девочки стоят с планшетами. прогресс!
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пусть немчура ити свои "5 копеек" оставит при себе..Лучше просто пусть не даёт Кремлю собою пробивать ПАСЕ.
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Тушить пожар деньгами? Конгениально!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГермания выделила на помощь пострадавшим на Донбассе 760 тысяч евро, - посольство
 
 
 
 
 
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