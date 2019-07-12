 Суд аннулировал постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Артем Захаров.

"Шестой апелляционный административний суд отменил откровенно незаконное постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в нардепы по списку "ОП - За життя"

Как сообщалось, 5 июля Центризбирком на очередном заседании в пятницу отменил регистрацию кандидатом в депутаты Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019г. в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Кузьмин находится в розыске. Он является подозреваемым в уголовном производстве от 25.09.2015г., которое касается, в частности, злоупотребления властью или служебным положением.