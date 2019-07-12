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 Политика Украины
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 Суд аннулировал постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду, - адвокат

Шестой апелляционный административный суд г. Киева упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина кандидатом в депутаты из списка политсилы "ОП – За життя".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Артем Захаров.

"Шестой апелляционный административний суд отменил откровенно незаконное постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в нардепы по списку "ОП - За життя"

Как сообщалось, 5 июля Центризбирком на очередном заседании в пятницу отменил регистрацию кандидатом в депутаты Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019г. в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Кузьмин находится в розыске. Он является подозреваемым в уголовном производстве от 25.09.2015г., которое касается, в частности, злоупотребления властью или служебным положением.

Суд аннулировал постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду, - адвокат 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137104
 
 
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Браво потужім рехворматорам, що за п'ять років не змогли кримінальні справи по Кузьміну довести до суду!
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да понятно шо порох нихрена ни сделал так что вы теперь 5 лет будете повторять паередники ,одно и тоже, этот клоун нарушает уже здкесь и сейчас что янык на его фоне интилегентом выглядит
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Интересно Кузьмин добьёт Кучму по вопросу убийства Гонгадзе или семья опять 2 млрд долларов отдаст откупных уже новой власти для нашей Армии?
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Які гарні суди лишив після себе Петро Поросєнко,феміда руле.
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Зачем печатать ,он вылитый Генеральный Суд аннулировал постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду, - адвокат - Цензор.НЕТ 2217
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Неужели порохоботовским баранам не было поняно, что НЕЛЬЗЯ ставить Гекпрокором заангажированного политика, тем более кроуглого дурака Луценко. Потсаили только потому, что он пообещал не трогать казнокрада Петю! Ни одного дела эта прокуратура недовела до суда, а то что довела, просрала. Теперь хватет наглости, все спихивать на Зелю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд аннулировал постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду, - адвокат
 
 
 
 
 
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