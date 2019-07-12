EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Общество
  1324  6
Все про:Италия (903) Папа_Римский (228) религия (761) УГКЦ (187)

 Папа Римский создал в Италии экзархат УГКЦ. ФОТО

Папа Римский Франциск создал экзархат для украинских греко-католиков, проживающих в Италии.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Vatican News.

Администратором Экзархата Папа назначил итальянского кардинала Анджело Де Донатиса.

Папа Римский создал в Италии экзархат УГКЦ 01
Кардинал Анджело Де Донатис. Фото: Vatican News

Новосозданная церковная территориальная единица охватывает всю территорию Италии. Духовную опеку 70 тысяч верующих, собранных в 145 общинах, осуществляют 62 священника. Кафедральным храмом и центром Апостольского экзархата будет приходской храм святых Сергея и Вакха в Риме.

Папа Римский создал в Италии экзархат УГКЦ 02
Богослужения в приходском храме святых Сергия и Вакха в Риме. Фото: Vatican News

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Франциск провел встречу с синодом УГКЦ, на котрой осудил российскую агрессию на Донбассе

В пресс-службе Ватикана отметили, что украинские греко-католики проживают в Италии с конца прошлого столетия.

Напомним, в начале июля в Ватикане проходила встреча Папы Римского с предстоятелем Укринской Греко-Католической Церкви, членами Постоянного Синода и митрополитами.

Источник: https://censor.net.ua/n3137103
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленський проживає в Італії на дачі..
 показать весь комментарий
 
ну может быть и есть дача у Зеленского в Италии, можно диклорацию посмотреть он же не бедный человек, и шо тут такого?
 показать весь комментарий
 
 
Епифаний заявлял о возможности обьединения с УКГЦ. Для этого создали ПЦУ.
 показать весь комментарий
 
Это хорошо.
Сколько гадостей и грязи лились запоребриком все эти годы, начиная с советской власти, на греко-католиков, сколько вранья.
Украинских греко-католиков в РФ традиционно ненавидят, и традиционно же боятся.

Недаром провокация с "русских буряцков казаков" в Сиднее на 9 мая была устроена именно для прихожан у греко-католоческой церкви.
 показать весь комментарий
 
Не знаю, устраивают ли нынче "русские бурятские казаки" в Австралии празднества на 9 мая (с песнями, плясками, водкой и провокациями) или им обрезали финансирование в рамках импортозамещения, а в 2016 вот они:
Русские бурятские мордатые казачки в Австралии

Вот они, подлинные п*дары.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПапа Римский создал в Италии экзархат УГКЦ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх