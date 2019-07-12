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 Политика Украины
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Все про:МИД (5056) Польша (4822) Волынская трагедия (107)

 Польские дипломаты и политики трактуют Волынскую трагедию "однобоко и политизированно", - МИД

Польские политики и дипломаты "односторонне и политизированно" трактуют трагические события, произошедшие на Волыни в 1943–1944 годы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В эти дни мы вспоминаем одну из самых трагических страниц совместной украинско-польской истории. Убеждены, что каждая жизнь - бесценна. Поэтому чтим память всех погибших в результате Волынской трагедии", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что однозначно и решительно осуждают преступления против мирного населения - украинцев, поляков, евреев, чехов и других пострадавших.

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"В то же время, не можем согласиться с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944 со стороны польских политиков и дипломатов.  Правда о тогдашних событиях должна быть установлена ​​на основе достоверных архивных материалов. Недопустимы попытки манипуляций трагической историей, однобокие трактовки и использование ее в политических целях. Это лишь разжигает негативные эмоции между украинцами и поляками и не способствует выяснению правды", - говорится в сообщении.

"Верим, что диалог между историками и экспертами будет вскоре восстановлен, все спорные моменты изучены и проанализированы в духе взаимопонимания, взаимного уважения и ответственности за будущее отношений между нашими государствами и народами", - добавили в МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3137102
 
 
 Топ комментарии
 
Треба повинитись один перед одним,та жити далі.
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А наши дипломаты как трактуют те события, не политизированно?
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Польша - большой друг Украины, адвокат Украины в ЕС.
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Паляки спят и видят когда договорятся с кремлем чтобы забрать территорию которою они всегда принимали как свою, а ***** поделить восточные земли так же как и Венгры, и Румыны.
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Катынский расстрел. - Советское военное преступление, массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии (расстрелы производились по решению «тройки» НКВД СССР), осуществлённые весной 1940 года. Согласно обнародованным архивным документам, всего было расстреляно 21 857 человек. КГБ-шник Х**ло - идейный наследник НКВД.
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Расстреливали коммуняки, которые всех политических оппонентов называли "врагами народа" и уничтожали. Сейчас в Московии капитализм.
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сєня піґістаньті ваших ґлупастєф ... зараз в жидо-ліліпукії фашизм а пукін там цар Польські дипломати й політики трактують Волинську трагедію "однобічно і політизовано", - МЗС - Цензор.НЕТ 6511
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Кремль давно предлагает поделить Украину, при этом подчинить себе Киев и продолжать объявлять Московию наследницей Киевской Руси.
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Польша - большой друг Украины, адвокат Украины в ЕС.
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Хотя ОУН-УПА в 1930-1941 воевали в основном с Польшей.
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Польше ничего не мешает одновременно быть адвокатом Украины в ЕС и разрабатывать планы по захвату её территорий.
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Западная Украина вся работает в Польше как дешовая рабочая сила.
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Українцям платять стільки скільки і Полякам.
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А наши дипломаты как трактуют те события, не политизированно?
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Треба повинитись один перед одним,та жити далі.
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З тої проблеми нема жодної користі. Як не хочеш проблем - не вартує проблем підіймати, і в старих проблемах копирсатися. Ту проблему підіймають ті, як бажають проблем у польсько-українських відносинах. Найбільш вигідно то Росії. Ото скоріше і танцюють польсько-українські балаболи під дудку кацапського дирижера. Польсько-український пакт про дружбу мав би включати в себе забуття усіх минулих проблем.
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https://www.dw.com/uk/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D1%83-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82/a-15394438
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можна говорити про шо завгодно!
головне це справи, а з цим є проблеми!
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Головне що думка поляків співпадає з думкою росіян.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольские дипломаты и политики трактуют Волынскую трагедию "однобоко и политизированно", - МИД
 
 
 
 
 
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