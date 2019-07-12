 Один украинский воин погиб, двое получили ранения, уничтожены трое террористов. За сутки - 24 вражеских обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды вблизи Тарамчука - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем;

- вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

- два раза неподалеку от Новоселовки Второй - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- дважды окраины н.п. Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе н.п. Пищевик - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- три раза вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

- окраины Чермалыка - из артиллерийской системы калибра 122 мм;

- в районе населенного пункта Лебединское - из стрелкового оружия;

- вблизи Новомихайловки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Березового - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирный житель получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела Чермалыка, - пресс-центр ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 7 раз:

- вблизи Новолуганского - из артиллерийской систем калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;

- трижды вблизи Зайцево - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- два раза неподалеку от Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Светлодарск - из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.

"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 11 июля трое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:

- вблизирядом Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета;

- вблизи Новотроицкого - из миномета калибра 82 мм;

- окраины Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

- неподалеку от Зайцево - из противотанкового ракетного комплекса;

- окраины Травневого - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



