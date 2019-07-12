 Новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

"Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем. Потому что уже сейчас видим нарушение регламента при принятии. Мы уже сейчас видим, что то, что называли делом чести этой Верховной Рады превратилось в большой позор", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избирательный процесс станет прозрачным, мы стали ближе к Европе, - Порошенко о новом избирательном кодексе

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.