 Новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
"Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем. Потому что уже сейчас видим нарушение регламента при принятии. Мы уже сейчас видим, что то, что называли делом чести этой Верховной Рады превратилось в большой позор", - сказал он.
Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.
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Об этом сообщил адвокат бывшего заместителя генпрокурора Артем Захаров в facebook.
"Прогнозирую агонию у определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК.
Впрочем каждый должен знать, что за совершение противоправных действий обязательно наступает юридическая ответственность", - написал он.
ЗІ: не знаю, може, і закнопкодавили вчора. Але від журиків, я нічого подібного не чув.
Второе кто мешал этой шобле пять лет принимать супер пупер продвинутый кодекс?
Ну и последнее чтобы не было много, сама процедура и способ его принятия вызывает много смонений (скоко там раз переголосововали? наверно потому что жутко продвинутый!), а поэтому подписывать это не обязательно, надо сначала почитать что они там напинимали!!