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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента, - Стефанчук

В Офисе президента Украины проанализируют Избирательный кодекс, утвержденный парламентом в четверг, но уже говорят о нарушении регламента Верховной Рады при его принятии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

"Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем. Потому что уже сейчас видим нарушение регламента при принятии. Мы уже сейчас видим, что то, что называли делом чести этой Верховной Рады превратилось в большой позор", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избирательный процесс станет прозрачным, мы стали ближе к Европе, - Порошенко о новом избирательном кодексе

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.

Источник: https://censor.net.ua/n3137100
 
 
 Топ комментарии
 
Вот какие они на самом деле эти Свинарчуки🤔
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Все действия зекоманды напрвлены на разрушения государства.Торпедирование Верховной Рады,отставка кабмина,поездки в германию с францией которые заканчиваются возврашением рф в пасе,здача стратегического обьекта под луганском под прикрытием "розведение сторон", закон о люстрации патриотов,возврашение рыгов-где сдесь хоть что-то что могло говорить что клоуны собираются строить страну?Мне понятны ватники из Харькова голосующие за это " маленькое криворожское чудо",но никак не могу понять жителей волыни,Тернополя...Вам Украина не нужна?Вы малоросы?
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А арештувати те кодло та обміняти кума фуйла на заручників у Мордорі то можливо ?..
. Новий Виборчий кодекс було ухвалено з порушенням регламенту, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 944
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Сопля уже завернула в Конституцию шаурму. Так что по беспределу - может. Повод всегда можно придумать, было бы желание. Но зачем трогать будущего партнера по коалиции?
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Интересно, почему все это не сделал свинорошен за 5 лет своего бесславного правления?
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Ну то й де вони зараз? Щось я їх не бачу ані біля ОПи, ані де-інде. Навіть будинок Порошенка не пікетують і не волають: "Хто вбив Катю Гандзюк?"
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ЭТО НЕ РЕВАНШ?Шестой апелляционный административний суд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины.
Об этом сообщил адвокат бывшего заместителя генпрокурора Артем Захаров в facebook.
"Прогнозирую агонию у определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК.
Впрочем каждый должен знать, что за совершение противоправных действий обязательно наступает юридическая ответственность", - написал он.
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Переголосування про повернення до голосування за текст закону чи постанови не є порушенням Регламенту. Це все, що потрібно знати про цього жирного кавееного уриста і його професійні якості.
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а кнопкодавство то же не порушення да? вы порохоботы такие смешные!!
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Зафіксоване кнопкодавство? За кого надавили? Чи ви, зебуїни, настільки брехливі, що вистачає вашої уяви, щоб повірити у власну брехню?
ЗІ: не знаю, може, і закнопкодавили вчора. Але від журиків, я нічого подібного не чув.
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Там 10 переголосувань на годину... Аби хочь якось прийняти щось
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Первое не все что написано на заборе есть правда! поэтому даже если ПЕПЕ или парубий тут хоть всрутся от расказов про супер пупер продвинутый новый кодекс это не значит что это правда!

Второе кто мешал этой шобле пять лет принимать супер пупер продвинутый кодекс?

Ну и последнее чтобы не было много, сама процедура и способ его принятия вызывает много смонений (скоко там раз переголосововали? наверно потому что жутко продвинутый!), а поэтому подписывать это не обязательно, надо сначала почитать что они там напинимали!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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