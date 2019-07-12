EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Спорт
  152  3
Все про:сборная Украины (225) спорт (1737) баскетбол (80)

 Сборная Украины по баскетболу повторила на Универсиаде лучший результат в истории: завоевала серебро, проиграв только команде США

Мужская сборная Украины по баскетболу стала серебряным призером Универсиады-2019, которая проходит в Неаполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В финальном матче украинцы уступили сборной США со счетом 63:85. Самым результативным в составе нашей сборной стал Виталий Зотов, который набрал 14 очков.

До этого по ходу турнира Украина обыграла сборные Канады, Австралии, Китая и Финляндии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины с 51 медалью заняла 3 место в командном зачете на II Европейских играх в Минске

Отметим, что украинские баскетболисты доходили до финала Универсиады только в 2005 году и тогда также проиграли сборной США.

Источник: https://censor.net.ua/n3137098
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дополню:
пусти эту сборную студентов США на Олимпиаду - она будет реально претендентом на медали...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпортСборная Украины по баскетболу повторила на Универсиаде лучший результат в истории: завоевала серебро, проиграв только команде США
 
 
 
 
 
 вверх