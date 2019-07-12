 Сборная Украины по баскетболу повторила на Универсиаде лучший результат в истории: завоевала серебро, проиграв только команде США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В финальном матче украинцы уступили сборной США со счетом 63:85. Самым результативным в составе нашей сборной стал Виталий Зотов, который набрал 14 очков.

До этого по ходу турнира Украина обыграла сборные Канады, Австралии, Китая и Финляндии.

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Отметим, что украинские баскетболисты доходили до финала Универсиады только в 2005 году и тогда также проиграли сборной США.