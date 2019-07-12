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 Россия стремится легитимизировать оккупацию Крыма и создать буферную зону с НАТО, - начштаба армии США Милли

Стратегия России в Европе, Средиземном и Черном морях заключается в попытках нивелировать трансатлантические институты, создать буферную зрения, легитимизировать оккупацию Крыма и лишить Украину суверенных морских прав.

Об этом начальник штаба армии США Марк Милли написал в письме сенаторам Конгресса США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В частности, в Черном море, Россия стремится легитимизировать свое посягательства на Крым, помешать Украине пользоваться суверенными правами в собственных территориальных водах и контролировать Керченский пролив", - говорится в его письме.

Генерал объясняет, что в европейском регионе, включая Средиземным морем, Россия пытается заблокировать расширение НАТО, чтобы помешать сближению западного политического и военного влияния к своим границам.

"Россия также пытается нивелировать влияние трансатлантических институтов. Она пытается создать защитный буферный регион, чтобы повысить безопасность собственной территории", - отмечает Милли

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В то же время для противодействия политике Кремля необходима координация всех правительственных учреждений, так называемый "целостный правительственный подход", убежден начальник штаба армии США.

"Успешная кампания по противодействию российской гибридной агрессии требует комплексного подхода с привлечением союзников и партнеров, межведомственного сотрудничества американских институтов, и даже усилий частного сектора.

Объединенные силы (США - Ред.) должны улучшить интеграцию собственных возможностей, их эффективного использования, а также усиление наших союзников и партнеров ", - отметил он.

Генерал Милли отметил, что российские операции гибридной войны имеют многоуровневый и комплексный характер, а потому потребует многоуровневых ответов с привлечением правоохранительных органов, разведки, дипломатии, финансового сектора.

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В то же время, по его мнению, США должны стремиться к "стратегической стабильности" в отношениях с Россией.

Напомним, 11 июля в сенатском комитете Конгресса США по вооруженным силам прошли слушания по номинации генерала Марка Милли на должность командующего Объединенного комитета начальников штабов армии США. Он является наиболее вероятным претендентом, чтобы заменить на этом посту генерала Джозефа Данфорда, который занимает его с 2015 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137097
 
   
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Когда Гитлер дошел до Волги, США начали что-то подозревать.....
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Когда Гитлер дошёл до Волги, США уже год как воевали против Германии и Японии, и заодно обеспечивали Сталинскую армию военной техникой и снаряжением🤔
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Боже, храни Америку и её умных генералов.
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Это сарказм, да?
Ну скажите, скажите, что это сарказм!!!
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Ах ти ж.... Стабільності стратегічєской з московією їм тре. Балакав, а в кінці вс.. Ся.
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Цікаво жидьонок в Ізраїль втече - чи у Ростов.
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Ну и где этот "комплексный подход" противодействию рашке в Черноморско-Азовском бассейне?
Почему натовский генерал не называет главное препятствие сдерживанию российской агрессии - своего рыжего клоуна?
Ведь всем же понятно: пока рыжий клоун у власти, его хозяин будет плясять на кровушке, которую сумеет пустить...
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В Украине же свой кловун завёлся, вот и получается цирк🤔
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США тоже бы не понравилось, если бы Китай или Россия начали размещать свои войска в Канаде и Мексике.
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Так вот от кого пошло "Путин хочет, что бы..."....дальше по методичке
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Генеральная прокуратура РФ признала "Всемирный конгресс украинцев" нежелательной организацией, представляющей "угрозу основам конституционного строя и угрозу безопасности России".

Для Кремля украинцы - угроза. Официально. Ещё о чем-то нужно поговорить?
(С)
@Vitauskas_A
🤔
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Вообще то это нато хотели взять Крым как свою базу...казармы, офисы присматривали в Севастополе несколько лет,...Уже как к себе домой ездили. А тут бац...Поэтому клинтоноиды так и бесятся, что обыграли их. Уже план А не прошел...а план Б это вопить про захват...но это как после драки махать кулаками. Крым был бы или американстким или Российским. Все очень просто.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия стремится легитимизировать оккупацию Крыма и создать буферную зону с НАТО, - начштаба армии США Милли
 
 
 
 
 
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