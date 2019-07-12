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 На выборах в Раду зарегистрированы 755 международных наблюдателей, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 755 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

11 июля ЦИК зарегистрировала 157 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Один официальный наблюдатель зарегистрирован от Словацкой Республики, 4 - от Японии, 27 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 125 - от международной неправительственной организации CANADEM.

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Всего по состоянию на 11 июля ЦИК зарегистрировала 755 официальных наблюдателей: 56 человек от 9 иностранных государств, 699 человек от 13 международных организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3137096
 
 
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Останні кілька тижнів у великих містах України на вулицях з'явилися наліпки з антипіаром телеканалу "1+1". Зокрема, такі наліпки помітили в Києві та Чернігові. На них написано: "1+1" бреше", "Право на брехню" тощо. В ефірі програми "Право на владу" її ведуча Наталія Мосейчук озвучила про ці факти й уточнила, що журналісти ТСН поцікавилися, на відміну від силових структур, хто розповсюджує ці наліпки. Виявилося, що слід веде до організації "Відсіч", яка наближена до Служби безпеки України. Модератором сайту цієї організації був підписаний Артур Переверзєв. Він - №52 у списку партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на позачергових парламентських виборах. Свого часу Переверзєв працював над тендерними закупівлями в Міноборони і значиться до цього часу на сайті в центрі забезпечення службової діяльності Міноборони. Був радником Андрія Парубія в РНБОУ. Нардеп Сергій Власенко пообіцяв, що направить до силових структур депутатський запит з цього приводу. Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/1-1-diznavsya-hto-z-kandidativ-u-nardepi-mozhe-stoyati-za-rozpovsyudzhennyam-listivok-iz-chornim-piarom-proti-telekanalu-1376937.html
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Г+Г - антиукраинская вонючая инфопомойка.
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"Квартал-95" идёт во власть. "Буде весело", как сказал Парубий.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа выборах в Раду зарегистрированы 755 международных наблюдателей, - ЦИК
 
 
 
 
 
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