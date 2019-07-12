 Мирный житель получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела Чермалыка, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"11 июля, около 21:00 в населенном пункте Чермалык, во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение гражданин Украины 1970 года рождения. По предварительным данным, вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома", - говорится в сообщении.
Военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого. Он был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санинструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Вскоре от полученных травм мужчина скончался.
Российские оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали циничное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного минскими соглашениями по гражданской инфраструктуре и мирным жителям украинского населенного пункта, отметили в пресс-центре ОС.
Из-за заигрывания ЗЕ с ПУ и НЕОБОСНОВАННОГО отвода ВСУ на Донбассе - сепары и оккупанты обнаглели и у нас за месяц уже более СОТНИ погибших и раненных... Так не войну заканчивают - а пускают ПОД НОЖ УКРАИНЦЕВ!
Вони зумисне збільшують кількість обстрілів і беруть цю тлю на слабо - майже зацитувала комент.
ви, будь ласка, передайте цю інформацію тій кобилі, яка є теж якоюсь там типу зе-прес-секретаркою ...
І покажіть тій тупій ідіотці, звідки летів снаряд, де впав і добре наголосіть, хто надавав допомогу цивільному громадянину.
Бо вона вилізе знову перед камери і патякатиме, що то ЗСУ вбили людину.
Дякую за увагу.
І дуже сподіваюся, що на друге звернення ГПУ щодо заяв тієї неукраїнської (щоб зносили комент) суки відповідь буде.
Хомчак: Обострения, которое угрожало бы кардинальным изменением обстановки, на фронте нет
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе..(с)
А что Европа, когда 73% граждан Украины ПОДДЕРЖИВАЮТ такое перемирие и НЕ МЕШАЮТ вазелину в реализации "мирного плана"...
Тем более, что Мендель особо ПОДЧЕРКИВАЕТ, что именно "ВСУ ведут обстрелы мирных граждан на Донбассе", не какие-то там сепаратисты, и уж тем более - там "нет расейских военных. это - гражданская война"(с)беня..
У нього =всьо харашо= ... Он нижче людина зацитувала і блазня, і його начштабу.
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
https://lenta.ru/news/2019/07/08/uslovie/
це ще тільки початок. начувайтесь, зебуїни.