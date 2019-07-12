 Мирный житель получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела Чермалыка, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"11 июля, около 21:00 в населенном пункте Чермалык, во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение гражданин Украины 1970 года рождения. По предварительным данным, вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома", - говорится в сообщении.

Военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого. Он был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санинструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Вскоре от полученных травм мужчина скончался.

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Российские оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали циничное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного минскими соглашениями по гражданской инфраструктуре и мирным жителям украинского населенного пункта, отметили в пресс-центре ОС.