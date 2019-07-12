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 Мирный житель получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела Чермалыка, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли из артиллерии жилые кварталы Чермалыка, в результате чего погиб местный житель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"11 июля, около 21:00 в населенном пункте Чермалык, во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение гражданин Украины 1970 года рождения. По предварительным данным, вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома", - говорится в сообщении.

Военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого. Он был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санинструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Вскоре от полученных травм мужчина скончался.

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Российские оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали циничное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного минскими соглашениями по гражданской инфраструктуре и мирным жителям украинского населенного пункта, отметили в пресс-центре ОС.

Источник: https://censor.net.ua/n3137095
 
 
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Надеюсь это не помешает переговорам с путей?
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неа, это выполнение плана Зе - "надо просто перестать стрелять в ответ"..
Из-за заигрывания ЗЕ с ПУ и НЕОБОСНОВАННОГО отвода ВСУ на Донбассе - сепары и оккупанты обнаглели и у нас за месяц уже более СОТНИ погибших и раненных... Так не войну заканчивают - а пускают ПОД НОЖ УКРАИНЦЕВ!
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Вчора хтось писав, що подібні зе-мантри розв*язують оркам руки.
Вони зумисне збільшують кількість обстрілів і беруть цю тлю на слабо - майже зацитувала комент.
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от навіщо ви тлю так образили? Тля принаймні мурахам користь приносить.
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Шановний прес-центр ООС,
ви, будь ласка, передайте цю інформацію тій кобилі, яка є теж якоюсь там типу зе-прес-секретаркою ...
І покажіть тій тупій ідіотці, звідки летів снаряд, де впав і добре наголосіть, хто надавав допомогу цивільному громадянину.

Бо вона вилізе знову перед камери і патякатиме, що то ЗСУ вбили людину.
Дякую за увагу.

І дуже сподіваюся, що на друге звернення ГПУ щодо заяв тієї неукраїнської (щоб зносили комент) суки відповідь буде.
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Еще одного рузьгоязычного убили рузьгие окупанты. Что кремлевские холуи, говорите война идет за рузький языг?
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ага.. реально "кремлевские холуи" заявляют:
Хомчак: Обострения, которое угрожало бы кардинальным изменением обстановки, на фронте нет
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе..(с)

 Мирный житель получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела Чермалыка, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7870
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За последние только три дня росийскими войсками убито и ранено больше двух десятков людей. Почему не собирается ООН? Почему росийское посольство еще не горит синим пламенем? Почему делается вид как будто так и нужно при перемирии? Или боитесь сорвать переговоры с Ху*лом? Да нах. ваши переговоры кому нужны. Ничего хорошего с них не будет.
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так вазелин же сказал дебилам - "надо просто перестать стрелять в ответ".
А что Европа, когда 73% граждан Украины ПОДДЕРЖИВАЮТ такое перемирие и НЕ МЕШАЮТ вазелину в реализации "мирного плана"...

Тем более, что Мендель особо ПОДЧЕРКИВАЕТ, что именно "ВСУ ведут обстрелы мирных граждан на Донбассе", не какие-то там сепаратисты, и уж тем более - там "нет расейских военных. это - гражданская война"(с)беня..
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А чого має збиратися ООН, коли ваше зе мовчить ?
У нього =всьо харашо= ... Он нижче людина зацитувала і блазня, і його начштабу.
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Хомчак: Обострения, которое угрожало бы кардинальным изменением обстановки, на фронте нет
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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як вважає членоликий зебуін (глава держави), після розведення військ з'явилася «крихка надія на початок завершення гарячої фази війни»
https://lenta.ru/news/2019/07/08/uslovie/
Мирный житель получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела Чермалыка, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5305
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Зря стали разрешать комментарии в темах о погибших
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за зєбєню абідна, да?
це ще тільки початок. начувайтесь, зебуїни.
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у зебилов кончились методички на отмазку "мирного плана: надо просто перестать стрелять в ответ"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМирный житель получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела Чермалыка, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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