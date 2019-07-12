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 Учения "Си Бриз-2019": международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы. ФОТОрепортаж

На учениях "Си Бриз-2019" международная корабельно-катерная группа в составе восьми боевых единиц осуществила переход в заданный район, где провели тренировку по стандартам НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 01

Возглавил группу ракетный катер "Прилуки" ВМС Украины. В состав группы вошли три катера Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы, два малых бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Аккерман" и "Вышгород", румынский ракетный корвет Lastunul и катер береговой охраны Грузии "Очамчели".

Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 02
Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 03

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Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 04

В море корабли отработали элементы тактического маневрирования, провели учения по плаванию в разных строях и ордерах, а также обучение по ведению боя со скоростными малоразмерными целями.

Руководили группой с ракетного катера "Прилуки" с использованием исключительно стандартизированных сигналов НАТО.

Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 05
Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 06

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Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 07

Кроме этого, была выполнена задача по конвоированию группы кораблей на переходе морем. В определенной точке катера встретили средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и морской сухогрузный транспорт "Горловка", взяли их под охрану и провели к безопасному, по легенде учений, месту.

Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 08
Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 09
Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 10

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Кроме этого, корабли и катера группы провели артиллерийские стрельбы.

Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 11

Источник: https://censor.net.ua/n3137094
 
   
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Треба було конвоювати в Одесу той борт, який заважав навчанням... Можна би і в Одесу, можна в Костанцу, чи Варну, чи в інший порт - там, де є НАТОвська база ВМС...
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Одним из самых страшных зрелищ для меня был "парад" наших военнопленных в Донецке.

На это смотреть без душевной боли было невозможно. И в качестве сравнения у меня есть пример семьи, которая смотрит исключительно парады российские - потому что сын в Москве учится.

Таким что парад военнопленных, что отмена блестящего парада в Киеве - как бальзам на душу.

Что хочется сказать. Армия - она величина постоянная.

То, что она у нас была забыта и разворована - это факт. То, что ее возродили - тоже факт.

Но она была, любая, недофинансированная, разграбленная, и потом одетая, обученная, сытая - как обязательная единица государства.

Она не принадлежит ни одному из президентов, и является достоянием скорее нации, государства, чем того, кто эти парады принимает (Порох, конечно, заслужил их принимать не словом, а делом, но тут речь о другом).

Почему с приходом Зеленского мы должны заглушать свою Армию?

Почему с началом эпохи ... (в общем, эпитетов много) из нашего информационного поля должна исчезнуть сначала крутая, новая, красивая, тренированная армия - а потом и война как таковая?

Парад - один из элементов правильной пропаганды, которым пользуются многие страны для цементирования национального сознания: - вот Армия.

Она у нас вот такая - заслуживающая гордости. Как флаг, как гимн, как история.

Я привела бы в пример Россию, которая успешно парадами пользуется для прививки патриотизма своему населению - но лучше Америку. Потому что там это наиболее чисто. Искренне. Без фрик-шоу.

Парад в Украине должен проводиться еще по одной причине. Слишком долгие годы у нас парады ассоциировались с днем победы, той самой - которая несколько иначе выглядела, имела другие причины и другие следствия. И отделить украинский парад от российского надо было очень давно.

Это символично - видеть своих, которые имеют высшую ценность для Украины и не смешиваются с "одним народом".

Тот самый "один народ" все наши парады, не похожие на их собственный "победоносный" - квалифицирует как неправильные. Дескать, это ярый национализм, "наша Украина" не такая, это бандеровцы навязали.

Я долгое время писала про Украину-победительницу, про дерзкую, сильную, смелую страну. Которая своим видом и поведением выводила из себя агрессора.

Но вот приходит чудо на пост президента - и мы готовы парад крутейших бойцов заменить на Потапа или Квартал на сценах наших городов в один из самых ВАЖНЫХ дней для нашей страны.

Давайте еще всей страной посмотрим Сватов по телевизору, а про войну и героев тихонько забудем, так что ли?

Давайте отделим Армию - от цирка. Цирк уедет - а Армия у нас останется. Она для нас на парад выходит. Не для Зеленского.

ЕЛЕНА КУДРЕНКО
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