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 В Объединенных силах с 12 июля начинает работу круглосуточный Call-центр

12 июля в Объединенных силах начнет свою работу внештатный контактный центр (Call-центр).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Основными задачами Call-центра ОКП ОС является обеспечение автоматизированного приема и рассмотрения обращений заявителей по вопросам, относящимся к компетенции Командование Объединенных сил и подчиненных органов военного управления и воинских частей (подразделений).

Также информирование и консультирование заявителей в ходе телефонных обращений о действующих законов и других нормативно-правовых актов, возможных путей решения проблемных вопросов по сути обращений и осуществления обратной связи с заявителями о порядке (состояния) решения".

Обратиться в Call-центр ОКП ОС можно по телефонам:
(0800) 50-04-10,
(044) 454-44-99,
(097) 988-90-40,
(095) 127-58-52,
а также с помощью электронной почты: callcenter-os@ukr.net

В Объединенных силах с 12 июля начинает работу круглосуточный Call-центр 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137093
 
 
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кал-центр...блин,фото креативщика в студию.
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******, блин неужели Арта выедет наконец-то туда куда её вызывают !!!!
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Идея хорошая, не очень понятно, что такое автоматизированный приём. Наговорил на автоответчик, и «мы обязательно с вами свяжемся»?
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это значительно облегчит выполнение задач для гру рф
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Объединенных силах с 12 июля начинает работу круглосуточный Call-центр
 
 
 
 
 
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