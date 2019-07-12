 В Объедиенных силах с 12 июля начинает работу круглосуточный Call-центр

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Основными задачами Call-центра ОКП ОС является обеспечение автоматизированного приема и рассмотрения обращений заявителей по вопросам, относящимся к компетенции Командование Объединенных сил и подчиненных органов военного управления и воинских частей (подразделений).

Также информирование и консультирование заявителей в ходе телефонных обращений о действующих законов и других нормативно-правовых актов, возможных путей решения проблемных вопросов по сути обращений и осуществления обратной связи с заявителями о порядке (состояния) решения".

Обратиться в Call-центр ОКП ОС можно по телефонам:

(0800) 50-04-10,

(044) 454-44-99,

(097) 988-90-40,

(095) 127-58-52,

а также с помощью электронной почты: callcenter-os@ukr.net