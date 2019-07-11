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Все про:Луцк (370) высшее образование (77) даун (7)

 Первый в Украине парень с синдромом Дауна Богдан Кравчук получил высшее образование и стал бакалавром истории. ФОТО

Богдан Кравчук - первый в Украине молодой человек с синдромом Дауна, который проучился в университете и получил высшее образование. 11 июля он получил диплом бакалавра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала сотрудница Института Нацпамяти Леся Бондарук.

Она отметила: "Сегодня житель Луцка Богдан Кравчук получил диплом бакалавра истории !!! Он первый в Украине парень с синдромом Дауна, который получил высшее образование!

Помню 5 лет назад мы с его мамой Евгения Кинах боролись за его право на высшее образование. Оказалось, что советскую норму с 70-х годов о запрете на высшее образование людям с особыми потребностями можно побороть современными подходами к образованию. Большое спасибо министру образования Сергею Квиту  и его заместителю Павлу Полянскому, которые поняли и поддержали право особых детей на высшее образование. Все эти 5 лет Богдан добросовестно учился и часто был гораздо успешнее обычных студентов. Они могли прогулять, недоучить ... А Богдан так любит историю, что он не мог быть другим и не мог подвести высокое доверие к его возможностям. В его успехах большая помощь Мамы - Евгении Кинах, который был неизменным ассистентом своего любимого студента.

Спасибо декану исторического факультета ВНУ Анатолию Георгиевичу Швабу и преподавателям! Вы замечательные профессионалы, так хорошо учили и были требовательными и справедливыми.

А еще спасибо многим журналистам, которые часто писали и снимали сюжеты о Богдане. Его пример - это луч надежды многим родителям особых детей. Ибо отныне они знают, что если верить в своих детей и развивать их возможности, то мечты сбываются.
Я счастлива сегодня, что причастна к истории образования Богдана Кравчука. Надеюсь и молю Бога, в нашем обществе найдется для него работа по специальности, и он сможет самостоятельно зарабатывать на жизнь".

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Первый в Украине парень с синдромом Дауна Богдан Кравчук получил высшее образование и стал бакалавром истории 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137092
 
   
 Топ комментарии
 
Щиро вітаємо !
Успіхів та всього найкращого в житті!
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Хотелось бы, чтобы дипломом все не кончилось. Чтобы была ещё и работа.

Маме мои искренние восхищения.
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Щиро вітаємо !
Успіхів та всього найкращого в житті!
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брехня,не первый...первый офисом зюзи кэруйе...
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Тот парень с синдромом Дауна по образованию юрист...
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Там - ціла команда ... з різними диплЬОмами ... бери, який хоч ...
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Я бы скорее за этого Человека проголосовал, чем за внешне (почти) здорового Зебила. Первый в Украине парень с синдромом Дауна Богдан Кравчук получил высшее образование и стал бакалавром истории - Цензор.НЕТ 4062
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У него другая болезнь - добровольная.
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Надеюсь, переводить не надо? Если в Украине многие "ослепли", то в Европе пока нет.
Перший в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії - Цензор.НЕТ 3745
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Хотя бы тут не срать можете? Или на зарплате?
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Поискал и посмотрел видео с этим парнем. Там действительно трисомия 21 хромосомы, но вероятнее всего, мозаичная, когда в организме есть и неизменённые клетки. Это достаточно уникально. В данном случае развитие и социальная адаптация более успешны.
Однако парню всё время будет нужна особая помощь, коррекция, наблюдение и патронаж. Конечно же, самое важное - подобрать и интеллигентный коллектив, который примет его со всем сердцем, и работу, которую он хотел бы выполнять, и самое главное - мог выполнять. Вероятнее всего, лучшая роль для него - роль ведомого в паре с ведущим. Архивы, музеи, турбизнес и краеведение, социальная работа, совместные лекции и т.д. Всё это надо перепробовать, внимательно каждый раз оценивая его успехи и возможности, амбиции и эмоции, ну и пользу как ему самому, так и делу.
Короче говоря, добрые и самоотверженные люди помогли ему сделать серьёзный и успешный шаг во взрослую жизнь. Надо надеяться, что они помогут ему идти дальше.
В Украине ребёнок с синдромом Дауна рождается 1 раз на 700-1000 рождений. Это означает, что из миллиона родившихся младенцев синдром Дауна будет у более чем 1000 человек.
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Хотелось бы, чтобы дипломом все не кончилось. Чтобы была ещё и работа.

Маме мои искренние восхищения.
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Молодец! А первьій - главньій в Украине даун с синдромом парня бегает по закарпатью и вьіпрашивает звездюлей
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Точніше шарійці з червоними пищиками.
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А мне говорили, шо он на купол ВР поперся...
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Украина страна возможностей и чудес. В ней президентом может стать клоун а президент клоуном Перший в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії - Цензор.НЕТ 5189
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ты прав: если вазелина сразу не люстрируют на каштане - оно имеет шанс продолжить карьеру клоуна в Ростове Вперше в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії - Цензор.НЕТ 6038
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Пока щас клоун Парашенко. Такие концерты выдает на площадях и в клубах, что еле живой ноги уносит со своих выступлений.
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Так він же ж за гратами з 21го тоавня, нє? Чи мтодички поміняли Зелебеням 😂
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Причому в одному обличчі - маленьке зелененьке але не жабко 😂
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Порохоботы, берите пример с человека...хотя вам до него как до Киева рачки!
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ну да, парень ведь с синдромом дауна, а не синдромом зебила.. Вперше в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії - Цензор.НЕТ 7625
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Синдром Дауна не является редкой патологией - в среднем наблюдается один случай на 700 родов; в данный момент благодаря пренатальной диагностике частота рождения детей с синдромом Дауна уменьшилась до 1 к 1100, так как узнавшие о заболевании плода прибегают к абортам. У обоих полов аномалия встречается с одинаковой частотой.
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С 1989 до 2006 года доля женщин, решивших прервать беременность после пренатальной диагностики синдрома Дауна, оставалась постоянной на уровне около 92%. Некоторые врачи и специалисты по этике обеспокоены этическими последствиями этого.
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Зелюки!!! Даже для вас еще не все потеряно.

А пацан молодец. Только, по-моему, они долго не живут.
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лучше чтобы ты и подобные тебе долго не жили, порохнявая скотина
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПервый в Украине парень с синдромом Дауна Богдан Кравчук получил высшее образование и стал бакалавром истории. ФОТО
 
 
 
 
 
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