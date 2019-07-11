 Первый в Украине парень с синдромом Дауна Богдан Кравчук получил высшее образование и стал бакалавром истории. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала сотрудница Института Нацпамяти Леся Бондарук.
Она отметила: "Сегодня житель Луцка Богдан Кравчук получил диплом бакалавра истории !!! Он первый в Украине парень с синдромом Дауна, который получил высшее образование!
Помню 5 лет назад мы с его мамой Евгения Кинах боролись за его право на высшее образование. Оказалось, что советскую норму с 70-х годов о запрете на высшее образование людям с особыми потребностями можно побороть современными подходами к образованию. Большое спасибо министру образования Сергею Квиту и его заместителю Павлу Полянскому, которые поняли и поддержали право особых детей на высшее образование. Все эти 5 лет Богдан добросовестно учился и часто был гораздо успешнее обычных студентов. Они могли прогулять, недоучить ... А Богдан так любит историю, что он не мог быть другим и не мог подвести высокое доверие к его возможностям. В его успехах большая помощь Мамы - Евгении Кинах, который был неизменным ассистентом своего любимого студента.
Спасибо декану исторического факультета ВНУ Анатолию Георгиевичу Швабу и преподавателям! Вы замечательные профессионалы, так хорошо учили и были требовательными и справедливыми.
А еще спасибо многим журналистам, которые часто писали и снимали сюжеты о Богдане. Его пример - это луч надежды многим родителям особых детей. Ибо отныне они знают, что если верить в своих детей и развивать их возможности, то мечты сбываются.
Я счастлива сегодня, что причастна к истории образования Богдана Кравчука. Надеюсь и молю Бога, в нашем обществе найдется для него работа по специальности, и он сможет самостоятельно зарабатывать на жизнь".
Успіхів та всього найкращого в житті!
Однако парню всё время будет нужна особая помощь, коррекция, наблюдение и патронаж. Конечно же, самое важное - подобрать и интеллигентный коллектив, который примет его со всем сердцем, и работу, которую он хотел бы выполнять, и самое главное - мог выполнять. Вероятнее всего, лучшая роль для него - роль ведомого в паре с ведущим. Архивы, музеи, турбизнес и краеведение, социальная работа, совместные лекции и т.д. Всё это надо перепробовать, внимательно каждый раз оценивая его успехи и возможности, амбиции и эмоции, ну и пользу как ему самому, так и делу.
Короче говоря, добрые и самоотверженные люди помогли ему сделать серьёзный и успешный шаг во взрослую жизнь. Надо надеяться, что они помогут ему идти дальше.
В Украине ребёнок с синдромом Дауна рождается 1 раз на 700-1000 рождений. Это означает, что из миллиона родившихся младенцев синдром Дауна будет у более чем 1000 человек.
Маме мои искренние восхищения.
Гарної долі.
А пацан молодец. Только, по-моему, они долго не живут.