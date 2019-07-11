 Замглавы офиса президента Пристайко примет участие во встрече советников лидеров участников "нормандского формата" 12 июля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе президента Украины.

Пристайко будет представлять украинскую сторону на этой встрече.

Ранее пресс-служба правительства ФРГ сообщила, что данная встреча состоится 12 июля в Париже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что с российской стороны во встрече примет участие помощник президента РФ Владислав Сурков.

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