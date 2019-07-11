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 Политика Украины
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 Чорновол предложила Зеленскому обменять ее на моряков и Сенцова

Кандидат в народные депутаты из списка партии "Европейская солидарность" Татьяна Чорновил в эфире телеканала Эспрессо обратилась к президенту Владимира Зеленского с призывом обменять ее на военнопленных украинских моряков и Олега Сенцова. Так Чорновол ответила на идею Зеленского поменять бывших политиков на военнопленных

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом Чорновол заявила канале Еспресо ТВ, опубликовав свое выступление в Фейсбуке. 

"Если ты говоришь, что надо поменять пленников - меняй! Я готова. Я думаю, что за меня много дадут. Пленных моряков, Сенцова, он уже достаточно отсидел и я готова занять его место. Делай это ", - заявила

"Против меня даже фейковых дело в " Рашке "есть", - добавила депутат.


Ранее президент Зеленский в своем выступлении высказал идею поменять бывших политиков на военнопленных. Следует напомнить, президент заявил, что хочет люстрации всех, кто руководил страной с 2014 года.

Как известно, Зеленский провел первую телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили в Офисе президента Украины, ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков.

Источник: https://censor.net.ua/n3137088
 
   
 Топ комментарии
 
Я бы поменял Зеленского на Куклачёва - очень сильно кошек люблю. Чорновол предложила Зеленскому обменять ее на моряков и Сенцова - Цензор.НЕТ 6880
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"За меня много дадут..." Якраз-то за півбожевільну пані Тетяну не віддадуть нікого, бо у сепарів та кацапів своїх "торкнутих" вистачає...
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Чорновол можно и просто так отдать, но не думаю, что возьмут...
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Юлю, поросю, юща, Кучму, ахметку, всех этих мертвечуков и рабиновичей отправить в обмен на украинских моряков. Весь украинский народ за.
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Это потому, что Зеленского в сериале играл очень умный Голобородько.
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Не Танька, тьі наша гордость, а вот Пашинского с минометами в заднице самое оно.
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класная идея, можно обменять не только на неё, добавить туда Чупакабру, Герщенок обоих, Логопеда, Муженко и Петиного охранника...Петю не отдадим, ему ещё на суде за мародерство отвечать!
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я бы не против,шоб всю пэтину "коалицию" и кабмин
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Кому эта черноволиха нужна,кроме ее профильного доктора психиатра..
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черноротая высокого мнения о себе....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧорновол предложила Зеленскому обменять ее на моряков и Сенцова
 
 
 
 
 
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