 Чорновол предложила Зеленскому обменять ее на моряков и Сенцова

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом Чорновол заявила канале Еспресо ТВ, опубликовав свое выступление в Фейсбуке.

"Если ты говоришь, что надо поменять пленников - меняй! Я готова. Я думаю, что за меня много дадут. Пленных моряков, Сенцова, он уже достаточно отсидел и я готова занять его место. Делай это ", - заявила

"Против меня даже фейковых дело в " Рашке "есть", - добавила депутат.



Ранее президент Зеленский в своем выступлении высказал идею поменять бывших политиков на военнопленных. Следует напомнить, президент заявил, что хочет люстрации всех, кто руководил страной с 2014 года.

Как известно, Зеленский провел первую телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили в Офисе президента Украины, ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков.