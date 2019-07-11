 46 крымских татар, задержанных на акции протеста в Москве, отпустили после составления админпротоколов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АTR.
На всех задержанных активистов составили админпротоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), предусматривающей штраф или обязательные работы. По предварительной информации, "судебные заседания" по рассмотрению этих "дел" состоятся 29 июля в Крыму.
Напомним, российские силовики 11 июля у здания Верховного суда РФ в Москве задержали 46 крымских татар. Их отвезли в ОВД района Басманный и ОВД по Мещанскому району. Крымские татары приехали в Москву, чтобы поддержать своих соотечественников, фигурантов "дела о так называемом терроризме" на суде по рассмотрению апелляции на приговор.
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я только что узнал , чт0 зеленейсский -- ТОЖЭ ВОЛЬЦМАН и тожэ УБИВАЛ СВОНГО БРАТА..
ВСЕ ОНИ КАК БЫ НЕМЦЫ ???
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И ВСЕ ОНИ УБИВАЛИ СВОИХ БРАТЬЕВ под ВЫБОРЫ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..
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