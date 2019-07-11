 ЦИК снял с выборов кандидата от "Слуги народа" Куницкого, имеющего гражданство Израиля

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В ЦИК поступила жалоба кандидата в народные депутаты Украины в ОИО №169 Петриченко А.В., в которой он просил установить нарушение кандидатом в народные депутаты в этом же округе Куницким А.А. требований избирательного закона и отменить его регистрацию в связи с прекращением гражданства Украины.

По информации ЦИК, предоставленной Госпогранслужбой, в течение последних пяти лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

Доводы Куницкого, относительно его длительного отсутствия в 2015 году на территории Украины в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий ИП "1+1 ПРОДАКШН" и его общественной деятельности, ЦИК не приняты во внимание, поскольку доказательств в подтверждение трудовых отношений кандидатом в нардепы предоставлено не было.

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"Таким образом, Куницким А.А. не соблюдены требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

В итоге ЦИК отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Куницкого в ОИО №169 в Харькове.

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Напомним, о двойном гражданстве Куницкого заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.

6 июля Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.