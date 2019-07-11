 Хомчак об Иловайской трагедии: "Мы даже не могли понять, сколько зашло россиян, потому что все мои запросы "наверх" были проигнорированы"

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новинарня", информирует Цензор.НЕТ.
"Я дал команду выхода по-боевому. Мы осуществляли выход, марш двумя колоннами с предвидением вступления в бой. За сутки были поставлены задачи, которые должны спланировать все командиры в своей зоне ответственности. Конечно, это был риск. Мы даже не могли понять, сколько зашло россиян, потому что все мои запросы "наверх" были проигнорированы", - рассказал Хомчак.
По словам Хомчака, во время выхода противник обстреливал машины с маркировкой Красного Креста, и не было возможности вывезти раненых.
"Но в течение пяти лет мои показания не изменились. Я вышел в группе с еще 14 военными. Моя группа вынесла на руках тяжелораненого бойца, которому в Эстонии спасали руку", - подчеркнул Хомчак.
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Начальник Генштаба ВСУ подчеркнул, что не в праве раскрывать все детали выхода из Иловайского котла, поскольку по этому делу продолжается расследование.
"Я согласен с тем, что бой является тайным до того момента, пока ты принимаешь решение накануне. А когда он продолжается или завершился - уже нет ничего тайного. Но все же дело уголовное - под грифом "секретно". Поэтому не могу вам чего-то рассказывать", - сказал он.
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"Иловайск - это место, где враг получил существенные потери и понял, что просто так Украиной он не пойдет", - добавил Хомчак.
Безпосередня вина загибелі наших хлопців лежить на цій персоні.
Він відповідав за операцію.
Суд за Іловайськ ще попереду!
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Это его совесть !"!
. оно УДРАЛО С ПОЛЕ БОЯ !
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И еще 28 чел..
.
ОСТАЛЬНЫЕ СРАЖАЛИСЬ ,,
,
и почти ВСЕ ПОГИБЛИ.
Так не войну заканчивают - а пускают ПОД НОЖ УКРАИНЦЕВ!
Или врёт Беня, а значит и вазелин - его шестерка - тоже брешет..
И главный вопрос, кто отдал приказ добробатам на вход в Иловайск, до проведения разведки?
И ты об этом хорошо знаешь, только ссышься признаться..
Ты, чувачек, просто дерьмовый фейкомет.
Так что даже среди них - ты выглядишь тупЭньким .. мягко говоря
А Гелетей лично летал и уговаривал добробаты идти на Иловайск.
А когда всё накрылось - беня начал истерить на г+г про Пороха.
Но факт есть факт: после Иловайска Беня потерял ВСЁ - от Привата(почувствовав зашквар с Иловайском - беня начал выводить бвабло из Приваита) до добробатов, которые послали Беню и перешли в ВСУ..
і чому цей фейк ви повторюєте слідом за кацапськми пропагандонами ?
Ну просто вам, чухонцам, об этом забыли напомнить
ток одна проблема - она никому не интересна, разве что для ботофермы зебилов..
21 апреля давно прошло, а у вас до сих пор во всем виноват Порох.
а как же "у всьому винний верховний гавноКомандувач"?
Такий стан речей не сприяє існуванню нормальних стосунків між суспільством і владою і ставить під сумнів її дії і декларації, як і не виключає можливу участь окремих її сегментів в диверсійній діяльності спрямованій на знищення держави.
Ведь это же ТЫ владел(?) всей информацией на месте.
И ведь это же ТЫ отменил все патрули!
И это же ТЫ снял все секреты и наблюдателей!
А я после ухода сепаров из Северодонецка узнал, что мелкие группы могут идти куда угодно, численостью до 200 человек, умножил это число на два и пришел к выводу, что мы, окопаные, без техники будем чувствовать себя не очень плохо.