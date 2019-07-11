 Обострения, которое угрожало бы кардинальным изменением обстановки, на фронте нет, - Хомчак

Об этом Хомчак сказал в интервью изданию "Новинарня", информирует Цензор.НЕТ.
"Количество обстрелов растет и уменьшается. Но чтобы было обострение, которое грозит кардинальной сменой обстановки - такого не было", - сказал Хомчак.
При этом, по словам начальника Генштаба ВСУ, угроза полномасштабной российской агрессии сохраняется.
"Но мы должны понимать также и то, что РФ не стянет все свои силы против нас, потому что они ужасно боятся и не хотят, чтобы европейские принципы жизни и цивилизация "шли" на восток", - предположил Хомчак.
Также на Цензор.НЕТ: Работали с ним только тогда, когда он был председателем ОГА, - Хомчак рассказал об отношениях с Коломойским
Он напомнил, что террористы полностью подчинены государству-агрессору.
"Командование - полностью из России. Все решения полностью согласуются с Кремлем. Структура разработана под русскую армию. Все решения принимаются в РФ, техника, боеприпасы и тактика - российские", - сказал начальник Генштаба.
ну слава богу, успокоил...
Все що зробив Наєв, якого поставив Порошенко, цей жополиз Коломойського злив в унітаз!
Коли віджимали ЗуГРЕС у Ахмєтова.
Что за бред?
"Но мы должны понимать также и то, что РФ не стянет все свои силы против нас, потому что они ужасно боятся и не хотят, чтобы европейские принципы жизни и цивилизация "шли" на восток", - предположил Хомчак.Источник: https://censor.net.ua/n3137082
Но почему-то за короткое время слишком(!!!) много раненных и погибших.........😡
Если суммы с оренды получало Минобороны, то можно в год покупать до 1000 квартир. Это реальные рассчеты, но КЭЧ Минобороны об этом молчит.
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Все кто голосовал за 3Е...КОГО ..
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Прекрасно УЖЭ все ПОНЯЛИ...
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Хватит ССОРИТЬСЯ !!
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ПРОТИВНИК--ОДИН------ЭТО росцийсский ФАШИЗМ !!
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ГНОБИТЬ ЕГО в ТРИ РАЗА ЧАЩЕ !..
... І за помилку ідіотів, держава знов заплатить горою трупів патріотів ...
"Командование - полностью из России. Все решения полностью согласуются с Кремлем. Структура разработана под русскую армию. Все решения принимаются в РФ, техника, боеприпасы и тактика - российские", - сказал начальник Генштаба.Источник: https://censor.net.ua/n3137082
А =павстанци= ж тоді хто ? Блазень саме так їх назвав.