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 Обострения, которое угрожало бы кардинальным изменением обстановки, на фронте нет, - Хомчак

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, на фронте сейчас нет угрозы кардинальной перемены обстановки.

Об этом Хомчак сказал в интервью изданию "Новинарня", информирует Цензор.НЕТ.

"Количество обстрелов растет и уменьшается. Но чтобы было обострение, которое грозит кардинальной сменой обстановки - такого не было", - сказал Хомчак.

При этом, по словам начальника Генштаба ВСУ, угроза полномасштабной российской агрессии сохраняется.

"Но мы должны понимать также и то, что РФ не стянет все свои силы против нас, потому что они ужасно боятся и не хотят, чтобы европейские принципы жизни и цивилизация "шли" на восток", - предположил Хомчак.

Также на Цензор.НЕТ: Работали с ним только тогда, когда он был председателем ОГА, - Хомчак рассказал об отношениях с Коломойским

Он напомнил, что террористы полностью подчинены государству-агрессору.

"Командование - полностью из России. Все решения полностью согласуются с Кремлем. Структура разработана под русскую армию. Все решения принимаются в РФ, техника, боеприпасы и тактика - российские", - сказал начальник Генштаба.

Источник: https://censor.net.ua/n3137082
 
 
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Это как? А почему возросло число погибших и раненых после отступления, или как называют «разведения»?🤔
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Тому, що коли позиції були не пістолетний постріл, не було де розгулятися ДРГ.
Все що зробив Наєв, якого поставив Порошенко, цей жополиз Коломойського злив в унітаз!
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Як під Іловайськом у серпні 2014-го....
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т.е. все идет по плану и все ок?
ну слава богу, успокоил...
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Это как? А почему возросло число погибших и раненых после отступления, или как называют «разведения»?🤔
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Тому, що коли позиції були не пістолетний постріл, не було де розгулятися ДРГ.
Все що зробив Наєв, якого поставив Порошенко, цей жополиз Коломойського злив в унітаз!
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Свынарнык Жагуние!
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Пускай этот хомяк, с сыклом съездит в больницы, куда солдат наших раненых вертолетами свозят! По плану у него - га;;он. Скорее по плану козломордых!Загострення, яке загрожувало б кардинальною зміною обстановки, на фронті немає, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6023
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При муженко. И петя панамские оффшоры открывал, не до того было.
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При Бєні.
Коли віджимали ЗуГРЕС у Ахмєтова.
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За ахметку волнуешься? Следи за линией разговора. Беню куда попало суешь. Шиза?
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вот ни хрена не понял..., что он этим хотел сказать?
Что за бред?

"Но мы должны понимать также и то, что РФ не стянет все свои силы против нас, потому что они ужасно боятся и не хотят, чтобы европейские принципы жизни и цивилизация "шли" на восток", - предположил Хомчак.Источник: https://censor.net.ua/n3137082
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Не качайте лодку , крыс тошнит .
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Чуб - положи в рот леденец или сухарик соленый.. - должно помочь...
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Кто бы сомневался ! У нас вообще войны нет ! Обострения, которое угрожало бы кардинальным изменением обстановки, на фронте нет, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9479 Не зря с Коломойским работал! Походу и сейчас сотрудничает... 😕
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Нічого страшного, так собі бої місцевого значення. На східному фронті без перемін.
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Сравнивает, как было при пете в 2017,2018 и 4 месяцы 2019. Опять не так?
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Я і не порівнював. Риторика речників як була гнилою так і залишилась.
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Предателю и трусу который подставил и бросил тысячи свох подчиненных в илловайском котле на убой конечно хотелось бы верить. Хотелось бы, но лучше плюнуть в морду
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Обострения, говоришь, нет?!............
Но почему-то за короткое время слишком(!!!) много раненных и погибших.........😡
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Странно, начальника Генштаба поменяли, а стрелять не перестали и Донецк мы не взяли... Загострення, яке загрожувало б кардинальною зміною обстановки, на фронті немає, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7195
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Да уж. ЗЕ подосрал свою репутацию назначив начштаба ету мерзость которой нормальный человек не доверит оставаться за его спиной
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Репутация Зе? Откуда ей взяться,если он до сиз пор роли играет? А "вопросы порешать" за него есть кому ...
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90% земель 7-го км в Одессе это земли Минобороны, кот. сдаются за 20 коп фирмам прокладкам, а те собирают дань по рыночным ценам.
Если суммы с оренды получало Минобороны, то можно в год покупать до 1000 квартир. Это реальные рассчеты, но КЭЧ Минобороны об этом молчит.
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Падло которое в первый же день дало приказ на отступление ВСУ из занимаемых укрепленных позиций в тыл в первые же дни своего назначения будет говорить что на фронте без изминений. Уже не говорю что ни слова не обясняет обстрел рашистами нашего блокпоста из БТУРа где была уничтожена наша машина с людьми.
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Ребята !!!!!!
.
Все кто голосовал за 3Е...КОГО ..
.
Прекрасно УЖЭ все ПОНЯЛИ...
.

Хватит ССОРИТЬСЯ !!
,
ПРОТИВНИК--ОДИН------ЭТО росцийсский ФАШИЗМ !!
,
ГНОБИТЬ ЕГО в ТРИ РАЗА ЧАЩЕ !..
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Хомчаку доверия уже нет. Всё, точка.
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73%

... І за помилку ідіотів, держава знов заплатить горою трупів патріотів ...
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Он напомнил, что террористы полностью подчинены государству-агрессору.
"Командование - полностью из России. Все решения полностью согласуются с Кремлем. Структура разработана под русскую армию. Все решения принимаются в РФ, техника, боеприпасы и тактика - российские", - сказал начальник Генштаба.Источник: https://censor.net.ua/n3137082

А =павстанци= ж тоді хто ? Блазень саме так їх назвав.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбострения, которое угрожало бы кардинальным изменением обстановки, на фронте нет, - Хомчак
 
 
 
 
 
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