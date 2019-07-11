 Обострения, которое угрожало бы кардинальным изменением обстановки, на фронте нет, - Хомчак

Об этом Хомчак сказал в интервью изданию "Новинарня", информирует Цензор.НЕТ.

"Количество обстрелов растет и уменьшается. Но чтобы было обострение, которое грозит кардинальной сменой обстановки - такого не было", - сказал Хомчак.

При этом, по словам начальника Генштаба ВСУ, угроза полномасштабной российской агрессии сохраняется.

"Но мы должны понимать также и то, что РФ не стянет все свои силы против нас, потому что они ужасно боятся и не хотят, чтобы европейские принципы жизни и цивилизация "шли" на восток", - предположил Хомчак.

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Он напомнил, что террористы полностью подчинены государству-агрессору.

"Командование - полностью из России. Все решения полностью согласуются с Кремлем. Структура разработана под русскую армию. Все решения принимаются в РФ, техника, боеприпасы и тактика - российские", - сказал начальник Генштаба.