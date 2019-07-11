 С начала года проверками в подразделениях ООС забраковано 150 тонн некачественных продуктов, - Минобороны

Об этом сообщил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
По словам офицера, в районе ООС осуществляется постоянный контроль за безопасностью и качеством пищевых продуктов. Также проверяют сухие пайки. По результатам проверки забраковано более 5 тыс. комплектов сухпайков.
Мисюра сообщил, что проверки качества пищевых продуктов осуществляют не только в подразделениях ООС, но и в воинских частях во всех регионах страны. Проверяют и пищевые продукты, которые хранятся в неприкосновенных запасах.
Так, по результатам экспертиз и проверок, с начала этого года в воинских частях забраковано более 120 тонн некачественных и опасных пищевых продуктов. Также забраковано 30 тыс. комплектов сухих пайков.
Кроме этого, офицер сообщил, что к концу года 284 воинские части и учреждения ВСУ перейдут на новую систему питания. На сегодня она внедрена в 73 воинских частях.
Порохоботы, я правильно говорю?
Потому, что Порошенко мародером называл. От кармы прилетело. И я надеюсь, что каждой сволочи, чью подленькую тушку прикрывала ПВО, восстановленная на средства Порошенко, чью тупую башку защищали ВСУ, на боеспособность которых Порошенко потратил дохренища личных средств, и чей лживый язык поворачивался после этого называть Порошенко мародером, каждой лживой и подлой мрази вот точно так же прилетит от кармы.
Так или иначе. Рано или поздно. Но прилетит. Жди. Те.
А насчет просрочки нужно разбираться в каждом случае.... - и хорошо что контроль налажен..
кроме злого умысла есть еще и отсутствие складов для нормального хранения - там подмокло.. там промерзло...там перепеклось в духоте и жаре .. а там заведомо - на тебе Боже что мне не гоже... контроль - это святое! ибо питание - это здоровье и боеготовность...
продуктовые склады - это всегда неограниченный соблазн и жадность... и ограниченные боязнью наказания возможности