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 С начала года проверками в подразделениях ООС забраковано 150 тонн некачественных продуктов, - Минобороны

С начала 2019 года по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований в районе операции Объединенных сил более 150 тонн некачественных и опасных пищевых продуктов признаны непригодными для питания военнослужащих.

Об этом сообщил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

По словам офицера, в районе ООС осуществляется постоянный контроль за безопасностью и качеством пищевых продуктов. Также проверяют сухие пайки. По результатам проверки забраковано более 5 тыс. комплектов сухпайков.

Мисюра сообщил, что проверки качества пищевых продуктов осуществляют не только в подразделениях ООС, но и в воинских частях во всех регионах страны. Проверяют и пищевые продукты, которые хранятся в неприкосновенных запасах.

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Так, по результатам экспертиз и проверок, с начала этого года в воинских частях забраковано более 120 тонн некачественных и опасных пищевых продуктов. Также забраковано 30 тыс. комплектов сухих пайков.

Кроме этого, офицер сообщил, что к концу года 284 воинские части и учреждения ВСУ перейдут на новую систему питания. На сегодня она внедрена в 73 воинских частях.

Смотрите также: Качество продуктов для военнослужащих будут проверять передвижные мобильные лаборатории, - Полторак. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3137081
 
 
 Топ комментарии
 
Та прям хоть ордена выдавай за бдительность...А кто и под чьей крышей всю эту погань поставляет армии?
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Забраковано?Это диверсия и относится к этому надо как к диверсии.Всех кто виновен ПОСАДИТЬ.
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Да,да все обьективные обстоятельства, никакого личного интереса, когда реализовывали пропащие или просроченные продуты по ценам нормальных.
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Та прям хоть ордена выдавай за бдительность...А кто и под чьей крышей всю эту погань поставляет армии?
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До откатов добрались? Или в дураков наивных будете верить?
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*****, зелёная, просрочку в армию пихал!
Порохоботы, я правильно говорю? С начала года проверками в подразделениях ООС забраковано 150 тонн некачественных продуктов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2154
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А знаете, мрачное удовлетворение по поводу бориспольского чорта, которому прилетело от его зеленого кумира, я испытываю не потому, что он за Зе топил. Совсем не поэтому.
Потому, что Порошенко мародером называл. От кармы прилетело. И я надеюсь, что каждой сволочи, чью подленькую тушку прикрывала ПВО, восстановленная на средства Порошенко, чью тупую башку защищали ВСУ, на боеспособность которых Порошенко потратил дохренища личных средств, и чей лживый язык поворачивался после этого называть Порошенко мародером, каждой лживой и подлой мрази вот точно так же прилетит от кармы.
Так или иначе. Рано или поздно. Но прилетит. Жди. Те.
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magic SOM - насчет того что он Зеленая **** многие согласятся...
А насчет просрочки нужно разбираться в каждом случае.... - и хорошо что контроль налажен..
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А деньги за худой товар списать. Барыга форева.
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Забраковано?Это диверсия и относится к этому надо как к диверсии.Всех кто виновен ПОСАДИТЬ.
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Вже десятиліття пройшли, а до цього часу в пам'яті "суп харчо" армійської кухні: бурда незрозумілого кольору, де плавали розрубані навпіл бочкові квашені помідори і цілі не різані листки квашеної капусти.
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с продуктами всегда очень тяжело справляться...
кроме злого умысла есть еще и отсутствие складов для нормального хранения - там подмокло.. там промерзло...там перепеклось в духоте и жаре .. а там заведомо - на тебе Боже что мне не гоже... контроль - это святое! ибо питание - это здоровье и боеготовность...
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Да,да все обьективные обстоятельства, никакого личного интереса, когда реализовывали пропащие или просроченные продуты по ценам нормальных.
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нет.
продуктовые склады - это всегда неограниченный соблазн и жадность... и ограниченные боязнью наказания возможности
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Поставлять непригодные продукты в армию воюющей страны могут только предатели этой страны...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года проверками в подразделениях ООС забраковано 150 тонн некачественных продуктов, - Минобороны
 
 
 
 
 
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