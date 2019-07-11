 МИД Украины выразил протест в связи с задержанием в Москве 45 крымских татар

Об этом говорится в заявлении МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным задержанием российскими силовиками 45 крымских татар, которые собрались сегодня у здания Верховного суда РФ в Москве на мирную акцию поддержки соотечественников, осужденных по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности т.н. "террористической организации".

Вместе со вчерашним разгоном пикета крымских татар близ Кремля, сегодняшнее безосновательное задержание еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ в отношении крымских татар, направленной на вытеснение крымскотатарского народа с временно оккупированного полуострова", - говорится в документе.

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В МИД подчеркнули, что решение Верховного Суда РФ по апелляционной жалобе по "Делу Хизб ут-Тахрир", которое на несколько месяцев уменьшает многолетние сроки заключения незаконно удерживаемых граждан Украины, является циничным издевательством над украинскими политическими заключенными.

"Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные действия Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое и санкционный давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека и преследования крымскотатарского народа, а Российскую Федерацию - немедленно освободить незаконно удерживаемых в РФ граждан Украины", - заявили в украинском внешнеполитическом ведеомстве.

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