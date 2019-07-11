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 Политика Украины
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 МИД Украины выразил протест в связи с задержанием в Москве 45 крымских татар

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с задержанием в Москве 45 крымских татар, которые проводили акцию против репрессий оккупантов в Крыму.

Об этом говорится в заявлении МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным задержанием российскими силовиками 45 крымских татар, которые собрались сегодня у здания Верховного суда РФ в Москве на мирную акцию поддержки соотечественников, осужденных по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности т.н. "террористической организации".

Вместе со вчерашним разгоном пикета крымских татар близ Кремля, сегодняшнее безосновательное задержание еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ в отношении крымских татар, направленной на вытеснение крымскотатарского народа с временно оккупированного полуострова", - говорится в документе.

Смотрите: Более 40 участников пикета у здания суда в Москве, где рассматривают апелляции по делу "Хизб ут-Тахрир", задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В МИД подчеркнули, что решение Верховного Суда РФ по апелляционной жалобе по "Делу Хизб ут-Тахрир", которое на несколько месяцев уменьшает многолетние сроки заключения незаконно удерживаемых граждан Украины, является циничным издевательством над украинскими политическими заключенными. 

"Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные действия Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое и санкционный давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека и преследования крымскотатарского народа, а Российскую Федерацию - немедленно освободить незаконно удерживаемых в РФ граждан Украины", - заявили в украинском внешнеполитическом ведеомстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Активисты пытались провести акцию в защиту крымских татар на Красной площади в Москве, их задержали. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3137080
 
   
 Топ комментарии
 
они, конечно, могли предположить такой исход, направляясь государство-агрессор, где бесправие и беззаконие известно своими масштабами
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А Зельцман ще не роздуплився?
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как мертвому припарка это для орков
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Ну ладно моряков петюня послал,а эти что сами поехали в логово зверя??!
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Хизб ут-Тахрир в Германии тоже запрещена. Проповедуют создание всемирного халифата.
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1 к 10, так поступают сильные. Погиб один из ВСУ, за него должны ответить 10, вот такой расклад военных действий, когда начинают уважать.
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Троллятина. название ветки так и не смог осилить?
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Звиняй я не знав, на який ти "ветки" сидів.
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они, конечно, могли предположить такой исход, направляясь государство-агрессор, где бесправие и беззаконие известно своими масштабами
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это не поможет.

цапы не понимают разговоров и обеспокоенностей.
намного эффективней и лучше былобы если в ответ отловили и задержали 90 кацапских тварей и гундяйских сектантов.
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А президент в курсе? А то еще и МИД получит за "неправильную" ноту
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