EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 За рубежом
  4891  79
Все про:запрет (1351) Россия (73304) Всемирный конгресс украинцев (132)

 "Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев"

Генеральная прокуратура государства-агрессора признала канадскую неправительственную организацию "Всемирный конгресс украинцев" нежелательной.

По мнению российской генпрокуратуры, деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Всемирный конгресс украинцев" был создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира этой организации находится в Торонто. На сайте организации сказано, что она является координатором для украинских диаспор по всему миру.

Закон о нежелательных организациях действует в России с 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Также на Цензор.НЕТ: "Наше общество становится на путь догматического дебилизма", - идеолог "русского мира" Дугин. ВИДЕО

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все ее счета. Также должны быть закрыты все ее отделения. Нарушителям закона грозят штрафы до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до восьми лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3137079
 
 
 Топ комментарии
 
это нормально - ХУЙЛО БОИТСЯ УКРАИНЦЕВ!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ух кого там розияне ещё к врагам приравняют "Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 2527
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ребята..
.
А порох -- Дествительно УБИЙЦА СВОЕГО БРАТА-- Или это ФЕЙК для ВЫБОРОВ, ??
.
ПОРОХ--ЕВРЕЙ-- или зенелейсский ??
.
порох ужэ 20 леткак под следствием . ??
.
Как там липецкаяфабрика -- и как ДЕНЕЖНЫЙ БИЗНЭС ЗЕЛЕНОГО коломойсского на росЦие ??
 показать весь комментарий
 
А разве мертвечук с бойко не представляют угрозу безопасности Украине? Вопрос риторический
 показать весь комментарий
 
 
это нормально - ***** БОИТСЯ УКРАИНЦЕВ!
 показать весь комментарий
 
 
Какой там строй конституционный на орде??Там крепостное право!!
 показать весь комментарий
 
 
Права человека в РФ - Крепостное право. Каждому !!!
 показать весь комментарий
 
на масковии фсб-шно-олигархический крепостной строй.
 показать весь комментарий
 
оон еще терпит это фашистское государство???
 показать весь комментарий
 
 
Почему-то думается мне, что красноярский шаман идущий в московию сковырнуть засевшего там во главе фашиста, справится эффектней и быстрее, чем вся ООН. "Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 1739
 показать весь комментарий
 
 
Як поціновувач містичних жахів скажу: з якутськими шаманами краще don't mess.
(Хоча найсуворішими в тих місцях вважаються тунгуські, але якути після них на 2 місці).
 показать весь комментарий
 
 
Він з Якутії, а це, на жаль, ще далі Красноярська. Довго йому ще йти.
 показать весь комментарий
 
 
Від українців цапів тіпає і нападає швидка настя.
 показать весь комментарий
 
 
НКВД-истов расстреливал таки Бандера(ОУН-УПА). За что его дико ненавидят КГБ-ФСБ-Х**ло.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Путин дал приказ-Зеленский сейчас возьмет да и "люстрирует" "Всемирный конгресс украинцев" или будет мешать его работе в Украине. Нельзя, мешают ************ съедать Украину.
 показать весь комментарий
 
 
зато раша в дёсна целуется с "милым" талибаном...... это очередная страшилка для приполярных емель........

......Плакала корова, выменем качая,
Мальчика распяли, снегиря убили,
Повезло лишь бабке-
Удовлетворили!......
 показать весь комментарий
 
 
ну не зря же кацапские политические шоу регулярно разжигают ненависть к Украине, кацапам выгодно засерать своему быдлонаселению мозги, отвлекая их от проблем в самой засРашке.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто Світовий конгрес українців якимось чином загрожує Заураллю? Вони утнути "Сибірнаш!" надумали?
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну нормально!?!?! Вы, мразь мокшанская, вообще раковые метастазы(судя по реакции пасе именно метастазы) планеты!
 показать весь комментарий
 
 
А знаете, мрачное удовлетворение по поводу бориспольского чорта, которому прилетело от его зеленого кумира, я испытываю не потому, что он за Зе топил. Совсем не поэтому.
Потому, что Порошенко мародером называл. От кармы прилетело. И я надеюсь, что каждой сволочи, чью подленькую тушку прикрывала ПВО, восстановленная на средства Порошенко, чью тупую башку защищали ВСУ, на боеспособность которых Порошенко потратил дохренища личных средств, и чей лживый язык поворачивался после этого называть Порошенко мародером, каждой лживой и подлой мрази вот точно так же прилетит от кармы.
Так или иначе. Рано или поздно. Но прилетит. Жди. Те.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну, хто в таку брехню повірить? По стилю цієї писанини видно, що це бездарне відпрацювання пайка.
Яка ПВО, які власні гроші, про що це?
Турки купують ПВО у Росії, щоправда, не за власні гроші Ердогана.
Це ж треба дожитися до такого, щоб президент країни купував ПВО для захисту з повітря свого маєтку.
 показать весь комментарий
 
Ну, хто в таку брехню повірить? По стилю цієї писанини видно, що це бездарне відпрацювання пайка.
Яка ПВО, які власні гроші, про що це?
Турки купують ПВО у Росії, щоправда, не за власні гроші Ердогана.
Це ж треба дожитися до такого, щоб президент країни купував ПВО для захисту з повітря свого маєтку.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Путин дал приказ-Зеленский сейчас возьмет да и "люстрирует" "Всемирный конгресс украинцев" или будет мешать его работе в Украине. Нельзя, мешают ************ съедать Украину.
 показать весь комментарий
 
Суть меседжу: які ж бо файні чоботища!
"Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 4907
 показать весь комментарий
 
 
А в Украине всякие россотрудничества чувствуют себя чудесно
 показать весь комментарий
 
 
а у нас представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Украины это медведчук, бойко, коломойский, портнов, мураев, кернес, и зебильная команда во главе с главным клоуном-Это все малоросы ватники и холуи и они действительно имеют влияния в Украине и не в ее благо а наоборот
 показать весь комментарий
 
 
В РФ конституционный строй???
Да не смешите весь мир своими прогнившим лаптями и пересохшими балалайками, я уже про серию якутских скульптур и не говорю.
 показать весь комментарий
 
 
"Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 5178

Підтримую. Правильно зарахували, москалі.
Абсолютно погоджуюся. "Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 5178

Зараховуйте, забороняйте, заплющуйте очі і заперечуйте, але од цього ми нікуди не дінемося.
І вас обов*язково переживемо. "Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 5178

Представництво СКУ є ще і в Україні, у Києві, та в Брюсселі - співпраця з міжнародними організаціями. Ґрод - розумний дядько, досвідчений (входив у склад різних делегацій під час візитів / переговорів Україна - Канада, змінив Чолія), мусив, правда, це зелене нещастя також зустріти ...

СКУ об*єднує усі українські громади за межами України. І голова СКУ є президентом українців за кордоном.
 показать весь комментарий
 
 
Банда большевиков-чекистов, засевшая в кремле, всегда занималась геноцидом. В последнее время, на фоне неспособности ООН даже к минимальному решению мировых проблем, кремлятник совсем распоясался.
Нужно объединять вменяемые страны под идеей очистки планеты Земля от жестоких человекообразных вредителей, называющих себя "русскими".
 показать весь комментарий
 
 
Вибач, здається правильніше було б отих відсталих в розвитку двоногих називати московитами а їх територію - Московією.
 показать весь комментарий
 
 
Правильнее. Но я ведь написал, как они сами себя называют и взял в кавычки.
Обидно, что эти уроды своим живодерским мировоззрением и непроходимой тупостью так измазали хорошее слово "русский", что я, например, уже не хотел бы, чтобы меня называли русским, чтоб даже издали не ассоциироваться с этим стадом нелюдей, пусть лучше, как в ссср-ском паспорте было написано - Украинец.
 показать весь комментарий
 
Путин дал приказ-Зеленский сейчас возьмет да и "люстрирует" "Всемирный конгресс украинцев" или будет мешать его работе в Украине. Нельзя, мешают ************ съедать Украину..У ************ кстати хороший аппетит.
 показать весь комментарий
 
 
От у кацапні пукани рвуться тільки від слова українский чи Україна
 показать весь комментарий
 
 
Ооооо ....как кацапов плющит !!!!! Значит мы на верном пути !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ребята !!!!!!
.
Все кто голосовал за 3Е...КОГО ..
.
Прекрасно УЖЭ все ПОНЯЛИ...
.

Хватит ССОРИТЬСЯ !!
,
ПРОТИВНИК--ОДИН------ЭТО росцийсский ФАШИЗМ !!
,
ГНОБИТЬ ЕГО в ТРИ РАЗА ЧАЩЕ !
,
Хотя и 3Е не ЗЕбывайте !!!
 показать весь комментарий
 
 
Ні, Друже.
Вони ще нічого не зрозуміли.
Почекайте результатів виборів у ВР.
 показать весь комментарий
 
 
Все вони розуміють. Їм не потрібна «сільска мова, бєндєра і пєндоси....оні «думают па русскі»...
 показать весь комментарий
 
 
и "хатят пагаварить"...тьху...падаль...наверное прошел 5-летний цикл...кацабы расслабились...
хотят "экстриму"... "Становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії" - в РФ визнали небажаним "Всесвітній конгрес українців" - Цензор.НЕТ 3673
 показать весь комментарий
 
 
Ведана, а Ти насправді пише з Канади?
 показать весь комментарий
 
Партію кумхуйла і їх ідеологію визнати забороненою!
 показать весь комментарий
 
 
ДА ПУСКАЙ ПОЗОРЯТЬСЯ..
.
Но !!!!
.
СУДИТЬ при НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА..
.
Гумманность ------Это не к СКРЕПОНОСЦЕВ !
 показать весь комментарий
 
 
И ето те кто будет нам навязывать рузьгиймир и рузьгий языг. Пшли нах. и точка.
 показать весь комментарий
 
 
Мокшане призывают закрыть украинские представительства в Канаде. Тоесть аж на другом конце земного шара, они увидели угрозу в украинской нации. Вы только представьте себе что они сделают с украинцами в Украине как только доберутся до Киева. О каких вообще переговорах и договорах речь. Цель кремля уничтожить всех украинцев и вычеркнуть их из истории.
 показать весь комментарий
 
 
Шефиры, бабломойский, богдан.. эти не видят угрозы со стороны *********, о чем честно и заявляли. Будем и дальше уничтожать все, что наработано за пять лет? И это только месяц прошел(((
 показать весь комментарий
 
 
Вся беда в том что за пять лет, кроме взорваных складов, потеряных жизней, территорий и веры в будущее, ничего не наработано. Все наработки в мгновенье ока унесло небольшим дуновением ветра, причиненного вздохом облегчения от потери драйва наработчиками
 показать весь комментарий
 
 
Не важно где находится организация ,важно чем занимается.
 показать весь комментарий
 
С 1917 г . Вам козломордые Украина поперек горла . Идиоты !
 показать весь комментарий
 
 
Заборонити у нас в Україні мертвечуківських та опоблоківських кацапсін. "Становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії" - в РФ визнали небажаним "Всесвітній конгрес українців" - Цензор.НЕТ 1340
 показать весь комментарий
 
 
це ви тут всі пишете на моцькальськомe діалекті щоб кляті прочитали ваші коментарі ?
 показать весь комментарий
 
Не, не, сориться не нужно, нужно, просто понимать, что подлое, лживое и мерзкое существо, осуществлявшее диверсии против народа и государства, не может быть другом и субъект не реализовавший ни одного враждебного плана не может считаться врагом.
 показать весь комментарий
 
Путлеровцы, ссуки! Оборзели вкрай! Укусите себя за буй, твари презренные.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю , что нужно создать " Голос Канады " и вещать на мокшанию свободные новости по радиоприёмнику на кв волнах . В российской федерации старые рабочие вещи не выбрасывают . А при нынешнем режиме они идут в ход .
 показать весь комментарий
 
 
Та, ми тут різними мовами пишемо, але лінія розмежування між нами проведена не з урахуванням мовних ознак.
Ми голосували не за Зеленського і навіть не проти Порошенка, ми голосували проти гебешного мафіозного злодійського кодла совєтскої селекції, яке після розвалу імперії продовжує, міняючи декорації, гнобити людей і узурпувати владу.
Це гидотне природне явище яке вже тривалий час домінує в частині світового простору.
 показать весь комментарий
 
 
Почему бы нам не признать нежелательными организациями деятельность которых представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Украины все пророссийские организации, все антиукраинские партии и все телеканалы медведчука?
 показать весь комментарий
 
 
Це хто має робити: зелепуха зі своєю шайкою ?
Ага.

Якби люди не здійняли бучу, то й телемостик відбувся б.
 показать весь комментарий
 
 
"аркадий думает о сексе и на работе и в быту и лишь во время секса мысли о том ну чё там у хохлов" - цитата((
 показать весь комментарий
 
Кто в теме почему их пиндосы выперли в Канаду ?
 показать весь комментарий
 
Президент, дайош руський язик второй государственний
 показать весь комментарий
 
На цензоре тишина по поводу митинга в защиту телеканала который хотел устроить телемост с Россией.
 показать весь комментарий
 
Мертвечуковы каналы и сайтыосвещают.мало?
 показать весь комментарий
 
теперь у Украины развязаны руки Все русские организации, включая УПЦ МП, можно закрывать
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев"
 
 
 
 
 
 вверх