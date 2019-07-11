 "Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев"

По мнению российской генпрокуратуры, деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Всемирный конгресс украинцев" был создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира этой организации находится в Торонто. На сайте организации сказано, что она является координатором для украинских диаспор по всему миру.
Закон о нежелательных организациях действует в России с 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.
Также на Цензор.НЕТ: "Наше общество становится на путь догматического дебилизма", - идеолог "русского мира" Дугин. ВИДЕО
Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все ее счета. Также должны быть закрыты все ее отделения. Нарушителям закона грозят штрафы до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до восьми лет.
.
А порох -- Дествительно УБИЙЦА СВОЕГО БРАТА-- Или это ФЕЙК для ВЫБОРОВ, ??
.
ПОРОХ--ЕВРЕЙ-- или зенелейсский ??
.
порох ужэ 20 леткак под следствием . ??
.
Как там липецкаяфабрика -- и как ДЕНЕЖНЫЙ БИЗНЭС ЗЕЛЕНОГО коломойсского на росЦие ??
(Хоча найсуворішими в тих місцях вважаються тунгуські, але якути після них на 2 місці).
......Плакала корова, выменем качая,
Мальчика распяли, снегиря убили,
Повезло лишь бабке-
Удовлетворили!......
Потому, что Порошенко мародером называл. От кармы прилетело. И я надеюсь, что каждой сволочи, чью подленькую тушку прикрывала ПВО, восстановленная на средства Порошенко, чью тупую башку защищали ВСУ, на боеспособность которых Порошенко потратил дохренища личных средств, и чей лживый язык поворачивался после этого называть Порошенко мародером, каждой лживой и подлой мрази вот точно так же прилетит от кармы.
Так или иначе. Рано или поздно. Но прилетит. Жди. Те.
Яка ПВО, які власні гроші, про що це?
Турки купують ПВО у Росії, щоправда, не за власні гроші Ердогана.
Це ж треба дожитися до такого, щоб президент країни купував ПВО для захисту з повітря свого маєтку.
Яка ПВО, які власні гроші, про що це?
Турки купують ПВО у Росії, щоправда, не за власні гроші Ердогана.
Це ж треба дожитися до такого, щоб президент країни купував ПВО для захисту з повітря свого маєтку.
Да не смешите весь мир своими прогнившим лаптями и пересохшими балалайками, я уже про серию якутских скульптур и не говорю.
Підтримую. Правильно зарахували, москалі.
Абсолютно погоджуюся.
Зараховуйте, забороняйте, заплющуйте очі і заперечуйте, але од цього ми нікуди не дінемося.
І вас обов*язково переживемо.
Представництво СКУ є ще і в Україні, у Києві, та в Брюсселі - співпраця з міжнародними організаціями. Ґрод - розумний дядько, досвідчений (входив у склад різних делегацій під час візитів / переговорів Україна - Канада, змінив Чолія), мусив, правда, це зелене нещастя також зустріти ...
СКУ об*єднує усі українські громади за межами України. І голова СКУ є президентом українців за кордоном.
Нужно объединять вменяемые страны под идеей очистки планеты Земля от жестоких человекообразных вредителей, называющих себя "русскими".
Обидно, что эти уроды своим живодерским мировоззрением и непроходимой тупостью так измазали хорошее слово "русский", что я, например, уже не хотел бы, чтобы меня называли русским, чтоб даже издали не ассоциироваться с этим стадом нелюдей, пусть лучше, как в ссср-ском паспорте было написано - Украинец.
.
Все кто голосовал за 3Е...КОГО ..
.
Прекрасно УЖЭ все ПОНЯЛИ...
.
Хватит ССОРИТЬСЯ !!
,
ПРОТИВНИК--ОДИН------ЭТО росцийсский ФАШИЗМ !!
,
ГНОБИТЬ ЕГО в ТРИ РАЗА ЧАЩЕ !
,
Хотя и 3Е не ЗЕбывайте !!!
Вони ще нічого не зрозуміли.
Почекайте результатів виборів у ВР.
хотят "экстриму"...
Я тут з 2014-го. Народ знає.
.
Но !!!!
.
СУДИТЬ при НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА..
.
Гумманность ------Это не к СКРЕПОНОСЦЕВ !
А раніше ВКЛ....
Ми голосували не за Зеленського і навіть не проти Порошенка, ми голосували проти гебешного мафіозного злодійського кодла совєтскої селекції, яке після розвалу імперії продовжує, міняючи декорації, гнобити людей і узурпувати владу.
Це гидотне природне явище яке вже тривалий час домінує в частині світового простору.
Ага.
Якби люди не здійняли бучу, то й телемостик відбувся б.