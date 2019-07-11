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 Политика Украины
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 Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях

В четверг 11 июля президент Украины Владимир Зеленский своими распоряжениями уволил 57 глав РГА в 13 областях.

Как передает Цензор.НЕТ, тексты президентских распоряжений под №№147-203 размещены на официальном сайте Главы государства. 

В Волынской области уволен глава Иваничевской РГА. 

Главы Петропавловской и Покровской РГА уволены в Днепропетровской области.

В Житомирской области лишились своих должностей главы Брусиловской, Коростенской и Олевской РГА.

Главы Василевской и Ореховской РГА в Запорожской области. 

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На Киевщине уволены главы Богуславской, Бориспольской, Киево-Святошинской, Переяслав-Хмельницкой, Сквирской и Яготинской РГА. 

Главы Березанской и Врадиевской РГА уволены на Николаевщине. 

На Полтавщине лишились своих должностей главы Гадячской, Миргородской и Решетиловской РГА. 

Главы Демидовской, Здолбуновской и Ривненской РГА уволены в Ривненской области.

На Тернопольщине должностей лишились главы Бережанской, Бучацкой, Гусятинской, Залищицкой, Збаражской, Козовской, Кременецкой, Лановецкой, Монастыриской, Подволочиской, Пидгаецкой, Чортковской и Шумской РГА. 

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Главы Богодуховской, Балаклейской, Зачепиловской, Золочевской, Коломацкой, Сахновищецкой и Чугуевской РГА уволены в харьковской области.

На Херсонщине уволены главы Великоалександровской, Голопристанской, Олешковской РГА.

Главы Звенигородской и Золотоношской РГА уволены в Черкасской области. 

В Черновицкой области уволены главы Выжницкой, Герцаевской, Глыбочицкой, Заставницкой, Кельменецкой, Новоселицкой, Путильской, Сокирянской, Сторожинецкой и Хотинской РГА.  

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Источник: https://censor.net.ua/n3137078
 
 
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Чиста ПЕСелей продолжается! Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях - Цензор.НЕТ 6550
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Добробаты люстрировал парашенко. Торнадо сидит, Донбасс, Днепр хз где. Только Азов ещё держится.
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" В четверг 11 июля президент Украины Владимир Зеленский своими распоряжениями уволил 57 глав РГА в 13 областях "

Туда им и дорога . Порошенковские свиньи .
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Ты Северным Потоком-2 лучше занимайся , чем в наши дела вмешиваться
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ЗАЯВА ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО ЛЮСТРАЦІЮ ПОКАЗАЛА, ЩО ВІН ВЗАГАЛІ НЕ ЗНАЄ, ЯК КЕРУВАТИ КРАЇНОЮ - ЕКСПЕРТ
Президент України Володимир Зеленський не має жодного уявлення, як керувати країною.
Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ситуація" заявив політичний та економічний експерт Володимир Коваль.
"По-перше, мені здається, нам потрібно відмовитися від словосполучень "президент Зеленський хоче" або "президент Зеленський вирішив". Це взагалі такий ось штамп. Насправді, звичайно, вони нічого не хочуть і нічого бути не може. Сьогоднішня заява повністю показала, що людина не має ні найменшого уявлення, як керувати країною. Припустимо, дивіться, під одну гребінку потрапляють посади, які призначаються, і посади, на які обирають, народні депутати. Ось це по закону у нас не можна. Тому, якщо президент країни, Який є гарантом Конституції, пропонує подібного роду речі, - це, по крайней мере, виглядає, знаєте, як ... дуже смішно", - заявив він.
ну, богдан об ЭТОМ ЖЕ говорит))
Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях - Цензор.НЕТ 2852
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Доблестная полиция при клоуне начала превращаться в мусоров и беркутов:

Уроды из полиции Кирилловки
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Дуже лестить увага Президента України.
В кожному його ролику на внутрішньополітичну тематику присутнє згадування моєї скромної персони. Добре, що належне виховання, вища освіта і досвід роботи не дають шансу на народження у мене манії величі.Все погано і всі не такі - це чудова теза.
Я її чув і п`ятнадцять років тому, і дев'ять років тому. Чую останні п`ять.Ви самі щось намагалися зробити? Майже два місяці вже пройшло…Чи тупо немає повноважень, знань, вмінь, бачення, команди, бажання, часу?

Ну, протягнете Ви на хайпі, «ссишиш, ти», «чєрт, лушпарік» ще місяць-другий. А далі люди заглянуть у холодильник і запитають: «а що, крім Сватів і Кварталу 95 по телебаченню, нас годувати не будуть?».
І поїдете Ви в Ростов, вести сміхопанораму на регіональному телебаченні. Повтору 2010 року не буде. Як би кому це не хотілося. До речі, дружина у Вас красива. І діти чудові. Дай їм Бог здоров`я!

Президент - це важко. І для людини, яка ним є чи прикидається, і для власної родини.
Готуйтеся, бо дякую ніхто не скаже точно, навіть якщо зробите грандіозні звершення. Пощастить, якщо не проклинатимуть.Щоправда, ілюзій щодо ймовірності таких змін у Вашому виконанні в мене вже не залишилося. Volodymyr Omelyan
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Оптом всех соевых прихлебателей в утиль
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях
 
 
 
 
 
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