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Все про:ОГА (1472) штаб (1191) Донецкая область (4309) операция Объединенных сил (1390) Кириленко Павел (3)

 Глава Донецкой ОГА Кириленко не согласовал поездку в зону боевых действий, - штаб ООС. ВИДЕО

В штабе операции Объединенных сил не знают, с какой целью новоназначенный глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко находился 10 июля в зоне боевых действий.

В штабе заявили, что Кириленко не согласовывал с военными выезд на линию разграничения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"У нас не были запланированы совместные мероприятия с председателем облгосадминистрации. Он не согласовывал с нами эту поездку и действовал по своему плану", - сказал "Громдському" спикер штаба.

Информацию о том, что он не согласовывал свою поездку со штабом ООС, косвенно подтвердил и сам Кириленко.

На просьбу журналиста "Новостей Донбасса" прокомментировать ситуацию глава ОГА сказал: "Что значит, сказали в ООС? Это кто-то описал там, предупредил… Если вы задаете вопрос, а с кем я должен это (выезд на линию разграничения. - Ред.) согласовывать?".

При этом Кириленко подчеркнул, что "чего-то из ряда вон выходящего не произошло". "Из ряда вон выходящее - это то, что человек погиб, военнослужащий, и один трехсотый, насколько мне известно, средней степени тяжести, получил ранение", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Во время обстрела автомобиля ВСУ под Гранитным неподалеку был глава Донецкой ОВГА Кириленко

Богдан Бондарь, заместитель командующего штаба ООС, отказался комментировать эту информацию: "Есть губернатор, есть его офис, пресс-служба… Тем более, человек только приступил к выполнению обязанностей. То есть, там очень много вопросов". При этом он заявил, что коммуникация между главой Донецкой ОГА и командующим штаба ООС налажена.

Напомним, 10 июля в районе южной окраины Гранитного вражеским ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил, в результате чего один украинский боец погиб, а второй был ранен.

Как выяснилось, во время обстрела неподалеку (не более 100 метров) находился глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко, объезжавший линию разграничения.

Также на Цензор.НЕТ: Ляшко-Зеленскому: Если президент не отличает мирных граждан от боевиков, у него точно "дефект". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3137076
 
 
 Топ комментарии
 
Це зрозуміло.. А хто надав йому військовий супровід, чому на лінії вогню опинився солдат-артилерист в КРАЗі?
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Хтось бреше...А звідкіля військовослужбовці там були?
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Це зрозуміло.. А хто надав йому військовий супровід, чому на лінії вогню опинився солдат-артилерист в КРАЗі?
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Не согласовали, поэтому приняли за сепаров и лупанули из ПТУРА.
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жалко что кириленко не пристрелили там же - вместо бойца ВСУ...
Дукмаю, даже зебилы были бы не против Глава Донецкой ОГА Кириленко не согласовал поездку в зону боевых действий, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3680... Тогда бы точно - "чего-то из ряда вон выходящего не произошло"..
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значит у него, как у губернатора прифронтовой области есть постоянное военное сопровождение.
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Хтось бреше...А звідкіля військовослужбовці там були?
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Никто не мешает Киреленко опровергнуть эту информацию.
Чего же он молчит "в тряпочку"?
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С поросячеми согласовывать только вышиванки с Трухановым и договорняки с Медвейчуком .
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а він люстрацію пройшов. ОтветьТе Зеля-Зеленикий...
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А панамець пройшов люстрацію коли 5 років керував, крав і підтримував мертвечука?
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Gритягти до суду за статтями "Злочинна недбалість, що призвела до загибелі людини" і "Перевищення повноважень"
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козломордые а как же скрепы?

В Самарской области двое мужчин занимались сексом на крыше церкви


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Этот урод, с подачи зелепукиных советников, будет отрабатывать СМЕРТЬ 20-летнего пацана! Шоб тебя, шмаркля наркоршная, где-то там , посередне, прибили!
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Солдати виконували наказ, а от чому там опинився цей бик зі своїм кортежем,з за якого загинув військовослужбовець це питання?
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Сейчас начнут друг на друга кивать..........
А по факту - один воин (еще ребёнок 22 года) погиб и один ранен........

При этом Кириленко подчеркнул, «чего-то из ряда вон выходящего не произошло»(с) - моральный урод этот Кириленко😡😡😡
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не розумію, чому цього упиря не розбило.. тварина сепарська.
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і що йому за це буде ?
а зелі ?
через цих аматорів людина загинула і поранені є.
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І ця істота ще відкриває рота і каже - нічого не сталося? Через тебе добвня людина загинула, чийсь син не повернеться додому. Чмо..
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Почитали ?
А цю шкуру до суду можна заволокти ?

Зате ж як зебілки надривалися: нічєво страшнаво, падумаєшь, что єво брат в денере, паша - патриот, ні в чьом нє замєшан, атстаньтє ат чілавєка, что ві набросілісь ...
Всі накази / призначення блазня виправдовують.
От разом з ним і розділять відповідальність за те, що здають країну. І за чужу пролиту кров.
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Зелупенцы вы сделали это вместе - донецкой ога руководит пособник кремлефашистов
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава Донецкой ОГА Кириленко не согласовал поездку в зону боевых действий, - штаб ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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