 Глава Донецкой ОГА Кириленко не согласовал поездку в зону боевых действий, - штаб ООС. ВИДЕО

В штабе заявили, что Кириленко не согласовывал с военными выезд на линию разграничения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"У нас не были запланированы совместные мероприятия с председателем облгосадминистрации. Он не согласовывал с нами эту поездку и действовал по своему плану", - сказал "Громдському" спикер штаба.

Информацию о том, что он не согласовывал свою поездку со штабом ООС, косвенно подтвердил и сам Кириленко.

На просьбу журналиста "Новостей Донбасса" прокомментировать ситуацию глава ОГА сказал: "Что значит, сказали в ООС? Это кто-то описал там, предупредил… Если вы задаете вопрос, а с кем я должен это (выезд на линию разграничения. - Ред.) согласовывать?".

При этом Кириленко подчеркнул, что "чего-то из ряда вон выходящего не произошло". "Из ряда вон выходящее - это то, что человек погиб, военнослужащий, и один трехсотый, насколько мне известно, средней степени тяжести, получил ранение", - сказал он.

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Богдан Бондарь, заместитель командующего штаба ООС, отказался комментировать эту информацию: "Есть губернатор, есть его офис, пресс-служба… Тем более, человек только приступил к выполнению обязанностей. То есть, там очень много вопросов". При этом он заявил, что коммуникация между главой Донецкой ОГА и командующим штаба ООС налажена.

Напомним, 10 июля в районе южной окраины Гранитного вражеским ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил, в результате чего один украинский боец погиб, а второй был ранен.

Как выяснилось, во время обстрела неподалеку (не более 100 метров) находился глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко, объезжавший линию разграничения.

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