 Выполнение указа президента о борьбе с контрабандой новый начальник СБУ в проблемном Закарпатье начал с введения дресс-кода и запрета носить бороды

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Бутусов отметил: "На одно из самых проблемных областных управлений СБУ в Закарпатье назначен новый руководитель - Иван Рудницкий. Президент именно там поставил задачу побороть контрабанду, нужен новый системный подход. А какие проблемы приоритетны в этом контрабандном регионе?

Ну, прежде всего, как выяснилось, внешний вид. Всем сотрудникам приказано прилично одеваться и выглядеть, бороды носить запрещено! Вот это да, вот это круто. Иван Львович, только расскажите для начала, из каких источников, скажем, лейтенант СБУ, получающий, зарплату от 12 тысяч гривен, будет закупать себе костюмы, отвечающие Вашему взыскательному вкусу? Или надо как обычно искать спонсоров? Может, если разобраться, в борьбе с контрабандой не в костюмах проблема?

Вы знаете, в Офисе президента официально разрешено ходить в шортах, а Вы зачем таким ретроградством и показухой занимаетесь? Может, хотя бы первое время, пока зарплату не поднимите и фонды на костюмы не выбьете, стоит разрешить все-таки бороться с контрабандой в майках и бородах?"

Также Бутусов опубликовал скрин распоряжения нового начальника