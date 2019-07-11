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Все про:дресс-код (24) Закарпатье (1600)

 Выполнение указа президента о борьбе с контрабандой новый начальник СБУ в проблемном Закарпатье начал с введения дресс-кода и запрета носить бороды

Одним из первых распоряжений нового начальника Закарпатского Управления Службы безопасности Украины Ивана Рудницкого стало введение дресс-кода и запрет на ношение бороды.

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

Бутусов отметил: "На одно из самых проблемных областных управлений СБУ в Закарпатье назначен новый руководитель - Иван Рудницкий. Президент именно там поставил задачу побороть контрабанду, нужен новый системный подход. А какие проблемы приоритетны в этом контрабандном регионе?

Ну, прежде всего, как выяснилось, внешний вид. Всем сотрудникам приказано прилично одеваться и выглядеть, бороды носить запрещено! Вот это да, вот это круто. Иван Львович, только расскажите для начала, из каких источников, скажем, лейтенант СБУ, получающий, зарплату от 12 тысяч гривен, будет закупать себе костюмы, отвечающие Вашему взыскательному вкусу? Или надо как обычно искать спонсоров? Может, если разобраться, в борьбе с контрабандой не в костюмах проблема?

Вы знаете, в Офисе президента официально разрешено ходить в шортах, а Вы зачем таким ретроградством и показухой занимаетесь? Может, хотя бы первое время, пока зарплату не поднимите и фонды на костюмы не выбьете, стоит разрешить все-таки бороться с контрабандой в майках и бородах?"

Также Бутусов опубликовал скрин распоряжения нового начальника

Выполнение указа президента о борьбе с контрабандой новый начальник СБУ в проблемном Закарпатье начал с введения дресс-кода и запрета носить бороды 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137075
 
   
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Контрабанду всегда в бороде прячут, правильный запрет.
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Выполнение указа президента о борьбе с контрабандой новый начальник СБУ в проблемном Закарпатье начал с введения дресс-кода и запрета носить бороды - Цензор.НЕТ 2482

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Все понял！ Это просто наша СБУ потролила таможню в лице их бородатого начальника....Экий я недалекий....
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Щось на рахунок трусів нічого не сказано, які носити? Білі чи чорні? Дивно? Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди - Цензор.НЕТ 4779
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Вот именно такие ******** 30 лет назад и аырубали виноградники в Крыму
Кадровая политика Зеленского - дерьмо собачье
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не пойму истерики порохоботов и бутусова. такой вид всегда требовали в сбу, прокуратуре и многих гос органах, не в шортах и шлепках же ходить. есть понятие делового дресс-кода. также не пойму пост бутусова о том, что работник сбу при зарплате в 12 тысяч не может себе позволить костюм купить. от них же не требуют в версаче и дольче габбанах ходить. за 3-4 тысячи на рынке можно взять приличного вида костюм. и то, что он дал такое распоряжение, еще не значит что он со своим личным составом не обсудил первые задачи на совещании. товарищь бутусов что, знает чем новый начальник усбу весь день занимался?
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В израильской армии военнослужащим приказали либо сбривать бороду, либо обосновывать ее необходимость. Порядок выдачи разрешений солдатам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на ношение бороды ужесточается с 1 марта.
Ранее, как сообщается, для ношения бороды требовалось лишь разрешение старшего по званию. По новым правилам, солдат - вне зависимости от степени религиозности и рода войск - обязан подать ответственному за это офицеру соответствующий рапорт, заполнить специальную анкету, пройти собеседование, получить рекомендацию и ожидать решения.
Выдача разрешений будет находиться в компетенции начальника войскового кадрового отдела. При вынесении своего решения он должен руководствоваться рекомендацией командира военнослужащего, а в случае, если речь идет о религиозном солдате, необходима рекомендация раввина части. Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди - Цензор.НЕТ 4001
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВыполнение указа президента о борьбе с контрабандой новый начальник СБУ в проблемном Закарпатье начал с введения дресс-кода и запрета носить бороды
 
 
 
 
 
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