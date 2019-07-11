 Зеленский назначил 11 политзаключенным, удерживаемым в РФ, государственные стипендии

Соответствующий указ №514/2019 обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения стипендии назначены: Алексею Бессарабову, Валентину Выговскому, Павлу Грибу, Владимиру Дудке, Николаю Карпюку, Станиславу Клыху, Александр Кольченко, Евгению Панову и Алексею Сизоновичу. Кроме того, президент назначил стипендии сроком на один год Геннадию Афанасьеву и Юрию Яценко, которые уже освобождены из российских тюрем.
Государственные стипендии им. Левка Лукьяненко учредил в 2018 году тогдашний президент Петр Порошенко. Стипендия назначается в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Таким образом, по состоянию на сейчас сумма стипендии составляет 6021 гривну.
При этом назначается до 100 государственных стипендий в год.
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18 мая Порошенко назначил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко шести незаконно осужденным российскими судами украинцам на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения активисту Владимиру Балуху, журналисту Николаю Семене, режиссеру Олегу Сенцову, журналисту Роману Сущенко. Также назначены стипендии сроком на один год заместителям лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу, которые также содержались в российских тюрьмах.
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З одного боку тема політв"язнів слизька, вимагає щоб про неї говорили або добре, або ніяк а з іншого я просто млію, коли богаті не жертвуючи жодної власної копійки, закликають жертвувати набагато бідніших від себе людей, а назбиравши з дурнів грошей отримують статус "блягодійників" ...
Тут правда ситуація трохи інша, за рахунок держави робиться гарна міна при поганій грі, але тим не менше...
вот гад парад отменил и отдаст деньги солдатам. ну не гад? как народу жить без парада?
а вот петя истинный патриот. лярд жене закачал. молодец? сына минометчика депутатом сделал. все в семью. ну пьет, немного, ворует, немного, пенсионеров иногда нахер посылает,
сбегает с митингов, ну очко не железное. праведника обидеть может каждый. я за петю.
Павло Гриб- це отой що мав невдале побачення з російською школяркою?
Так
Так ось що означає термін хімічна кастрація, стипендію від Зеленского...
Так ось що означає термін хімічна кастрація, стипендію від Зеленского...
11 полит заключеенных не
При этом назначается до 100 государственных стипендий в год. Источник: https://censor.net.ua/n3137074
Піар чистої води від зелепуха.
І тут паскудять нікчемні зеліні прихильники...
І ти випадково не про мільярди, вкрадені з приватбанку Коломойським і виведені через офшорні рахунки Зеленського?
Зе и его бригада ФСБ над этим активно работает...
"Десна объявила о проведении предсезонных сборов в Тирасполе, который является столицей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Официальный сайт клуба заявил о проведении там трех спаррингов."