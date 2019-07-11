 Житомирский бронетанковый завод может выпускать нужную ВСУ технику, но ситуация там ужасная, - Кривонос

Об этом Сергей Кривонос написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня работал на Житомирском бронетанковом заводе. Ситуация ужасная. Нынешнее руководство предприятия довело производство в упадок", - указал он.
По оценке Кривоноса, завод может выпускать технику для ВСУ - именно ту, что нужна нашим подразделениям, и в большом количестве.
Читайте на Цензор.НЕТ: Минобороны обещает до конца года ввести в эксплуатацию бронежилеты нового образца
"Люди, которые работают на заводе, мотивированы, профессионально подготовлены, но возмущены - пренебрежительным отношением и политикой нынешнего руководства в отношении предприятия, перспектив его развития, выпуска продукции и уровня заработной платы сотрудников завода", - написал Кривонос.
"На завтра запланирована встреча с руководством Укроборонпрома о ситуации, сложившейся на предприятии", - подытожил он.
тогда руководство можно спокойно отстранять и предъявлять претензии (на основании каких-то проверок, инвентаризации, аудита... и т.д)
а так... крик в небо....
свой танковый завод в военное время - счастье! спецы и полигон - счастье!
говно в руководстве...- ложка дегтя в бочке меда !!!! (так не должно быть!!! однозначно...)
Там працювали в дві-три зміни на початку війни: відновлювали законсервовану техніку.
Так что платите спецам иначе танки будет 95 квартал клеить из коробок и скотча.
Фахівець- конструктор повинен заробляти не більше простого наріда.
«Ми сдєлаєм ето с вамі! »
уже щас кароших механиков забирают даже без знания немецкого
https://youtu.be/hTh-TrSGk2U
Оно Адміністрацію Президента треба перевезти у Музєй Лєніна, , Порошенка за «Кузню на Рибальскому», судити, селфі на даху Ради, а Ви про якийсь Житомирський Бронетанковий...
Аааа, ще не думали... Лише вчора в суді дозвіл отримали... А ще буде апеляція... Ну, разом з дозволом на вільний оббіг землі - почнете приватизацію...
епт, 5 лет доводило до упадка и никто ни му-му?
как та фабрика шо тихонько не покупала акцизов 3 года(миллиарды в бюджет заплатите? - ах оставьте), такое ощущение что у нас настолько всем пофиг что даже президентом бы кота выбрали.... как в Канаде выбрали кота мэром городка.
От коли запрацює набагато краще, чим нині - от тоді і рота відкривайте.
От ким, ким, а "порохоботом" мене ще тут не називали.