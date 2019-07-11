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Все про:вооружение (3225) Житомир (455) завод (366) Укроборонпром (729) Кривонос Сергей (47)

 Житомирский бронетанковый завод может выпускать нужную ВСУ технику, но ситуация там ужасная, - Кривонос

Заместитель секретаря СНБО, глава межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортному контролю при Совбезе Сергей Кривонос побывал на Житомирском бронетанковом заводе. На завтра он анонсирует встречу с руководством "Укроборонпрома" по ситуации на предприятии.

Об этом Сергей Кривонос написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня работал на Житомирском бронетанковом заводе. Ситуация ужасная. Нынешнее руководство предприятия довело производство в упадок", - указал он.

По оценке Кривоноса, завод может выпускать технику для ВСУ - именно ту, что нужна нашим подразделениям, и в большом количестве.

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"Люди, которые работают на заводе, мотивированы, профессионально подготовлены, но возмущены - пренебрежительным отношением и политикой нынешнего руководства в отношении предприятия, перспектив его развития, выпуска продукции и уровня заработной платы сотрудников завода", - написал Кривонос.

"На завтра запланирована встреча с руководством Укроборонпрома о ситуации, сложившейся на предприятии", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3137072
 
   
 Топ комментарии
 
Но ведь Петя... поднял армию с колен... Житомирский бронетанковый завод может выпускать нужную ВСУ технику, но ситуация там ужасная, - Кривонос - Цензор.НЕТ 5729
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Странно, а пастору все нравилось.
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Нагадати скільки часу війна йде? І чому ця шоколадна сука нічого не робила?
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это государственное предприятие... верно?
тогда руководство можно спокойно отстранять и предъявлять претензии (на основании каких-то проверок, инвентаризации, аудита... и т.д)
а так... крик в небо....
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Там садити потрібно через одного ...а *керовників * і подавно !
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Я знаю этот завод, ему давно не везет с руководителями, мягко говоря. А завод очень даже хороший, персонал опытный, полигон рядом, куча военных частей, ремонтировали много чего и не только для ВСУ. Надеюсь, будут изменения, оно того стоит.
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оно того стоит! !!
свой танковый завод в военное время - счастье! спецы и полигон - счастье!
говно в руководстве...- ложка дегтя в бочке меда !!!! (так не должно быть!!! однозначно...)
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Про теперішнє не чула, а попереднє були погнали (судили ?), розтрати ...

Там працювали в дві-три зміни на початку війни: відновлювали законсервовану техніку.
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для себя я называю это не криком в небо, а срач алой и белой роз.
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Колега там работал конструктором, сейчас в Германии тоже конструктором.
Так что платите спецам иначе танки будет 95 квартал клеить из коробок и скотча.
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Та Ви шо!?
Фахівець- конструктор повинен заробляти не більше простого наріда.
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Нарід пиз.дуйно свому ідолу поклонятися
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Коболєв повинен заробляти не більше, ніж простий нарід !
«Ми сдєлаєм ето с вамі! »
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немцы с 2020 вводят равенство всех при трудоустройстве
уже щас кароших механиков забирают даже без знания немецкого
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Но ведь Петя... поднял армию с колен... Житомирский бронетанковый завод может выпускать нужную ВСУ технику, но ситуация там ужасная, - Кривонос - Цензор.НЕТ 5729
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Він і себе не забував, постійно так за всіх схвильований був, за армію, медицину,комунальні послуги, газ, а в кінці за електроенергію дуже занепокоївся
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Петя сначала начал поднимать генералов и адмиралов.
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Пане Сергій, про що Ви?
Оно Адміністрацію Президента треба перевезти у Музєй Лєніна, , Порошенка за «Кузню на Рибальскому», судити, селфі на даху Ради, а Ви про якийсь Житомирський Бронетанковий...
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Нагадати скільки часу війна йде? І чому ця шоколадна **** нічого не робила?
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А ты из МинСтэця? Скоро и до вас, ******, доберутся
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У нас сложилось какое-то странное представление о госбюджете. Безусловные выплаты, как, например, пенсии ставятся в зависимость от каких-то небюджетных поступлений, зато миллиардные субсидии Бахматюку предлагаются безусловно.
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Во как.Нынешнее руководство виновато.И не важно,что Абромавичус руководит Укроборонпромом аж цельный один день.Но виноват скотина.Не то что его предшественник Букин,при котором все работало как швейцарские часы.
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Так а владу застосувати не пробували,щоб не було там ужасна?
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Приватизацію оцих трьох тисяч непотрібних державі державних підприємств коли провели?
Аааа, ще не думали... Лише вчора в суді дозвіл отримали... А ще буде апеляція... Ну, разом з дозволом на вільний оббіг землі - почнете приватизацію...
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Так все чудово було за часів п'ятирічної каденції петі, і так жахливо все стало за півтора місяці каденції Володимира?
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Ага, і зарплати на заводі, про які каже порохобот Кривоніс, Зеленський скоротив, відразу як став президентом. Але, як інші порохоботи розповідають, зарплати не важливі, краще гроші на парад витратити. Нехай на той парад вийде техніка цього заводу.
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Пастору, за его усилия, памятник при жизни нужно поставить. Так что заткнись, ********** ублюдок.
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За сдачу Крыма тоже памятник? Ну если только могильный.
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Где-то нервно закашлялся от плотного дыма(табачного, а не серного, т.к. "Коба" не верил в эту чепуху)) Сталин. оН бы это руководство за пол-дня заставил работать(на шахте урановой).
епт, 5 лет доводило до упадка и никто ни му-му?
как та фабрика шо тихонько не покупала акцизов 3 года(миллиарды в бюджет заплатите? - ах оставьте), такое ощущение что у нас настолько всем пофиг что даже президентом бы кота выбрали.... как в Канаде выбрали кота мэром городка.
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После парламентских выборов,когда назначат нормального генпрокурора,такое начнет всплывать,что Петя будет как и овощ из эмиграции вещать.
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Поки що це пук із розділу казки "Папєрєднікі".
От коли запрацює набагато краще, чим нині - от тоді і рота відкривайте.
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Порохосос, ты настолько тупой порохосос, что даже умудрился обгадить человека, назначенного на должность зам секретаря СНБО самим Порошенко 😁
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Браво! Ти - кращий!
От ким, ким, а "порохоботом" мене ще тут не називали.Житомирський бронетанковий завод може випускати потрібну ЗСУ техніку, але ситуація там жахлива, - Кривонос - Цензор.НЕТ 7381
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В апреле назначен (в рекламных целях)
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За то на Ленинской кузне и Богдане все кошерно . Было !
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Саботаж, зрада, корупція, хай завод починає випускати залізні клітки з бетонними нарами для комунопорохобариг.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖитомирский бронетанковый завод может выпускать нужную ВСУ технику, но ситуация там ужасная, - Кривонос
 
 
 
 
 
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