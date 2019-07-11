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 Политика Украины
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Все про:Портнов (408) секретные документы (33) следствие (205) секретная информация (38) Труба (106) ГБР (417)

 ГБР проводит следственные действия в Офисе Президента, - "Главком"

В Офисе президента Владимира Зеленского Государственное бюро расследований проводит следственные действия, опрашивая работников Службы безопасности Украины, обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты. Сотрудники ГБР интересуются ведением протоколов заседаний, допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях. Особенно это касается тех совещаний, которые связаны по планированию военных операций во времена президентства Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Главкому" на правах анонимности сообщил источник в силовых структурах.

По словам источника, следователи не дают ответов на вопросы, что именно ищут в документообороте. Лишь известно, что их интересует информация о том, кто и что говорил при проведении совещаний, какие приказы отдавались, кто подписывал те или иные документы под грифом "совершенно секретно" и относящиеся к информации, содержащей государственную тайну.

"Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно - Российская Федерация. Поскольку речь идет о планировании военных операций, которые разрабатывались в этой комнате", - заявляет источник.

На вопрос, как информация может попасть в РФ, ведь это де-факто можно расценивать как шпионаж в интересах другой страны, источник сказал, что это может делаться через посредство отдельных лиц, в частности Андрея Портнова.

"Нельзя исключать, что Портнов создал канал для передачи информации в Москву, где был привлечен к сотрудничеству с российскими спецслужбами. То есть схема может выглядеть следующим: ГБР-Труба-Портнов-ФСБ", - сообщил источник "Главкома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР вызвало Порошенко на допрос

Источник: https://censor.net.ua/n3137071
 
   
 Топ комментарии
 
оо....за клоуном уже приехали.... ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - "Главком" - Цензор.НЕТ 2747
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зебил, читай: "Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно - Российская Федерация. Поскольку речь идет о планировании военных операций, которые разрабатывались в этой комнате"
т.е. зеленная шмаркла сделала дорожку и начала трепаться о военных операциях ВСУ..
или ты думаешь - "кто-то другой" имел доступ к такой информации?)
ГБР проводит следственные действия в Офисе Президента, - "Главком" - Цензор.НЕТ 9622
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вазелин ни разу не палится с портновым и разговором с фуйлом о 100% совпадении списков неугодных фуйлу и в "люстрации" от портнова-вазелина ... ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком" - Цензор.НЕТ 1462
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вы несколько преувеличиваете полководческий гений Петра Алексеевича и его паркетных генералов..
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А для Зебилов вот этот кусок зеленым бы выделить:
На вопрос, как информация может попасть в РФ, ведь это де-факто можно расценивать как шпионаж в интересах другой страны, источник сказал, что это может делаться через посредство отдельных лиц, в частности Андрея Портнова.

"Нельзя исключать, что Портнов создал канал для передачи информации в Москву, где был привлечен к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

А потом они злятся что 25% себя умнее считают, да вы блин статью в страницу поеять не можете
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Как тебе без мозгов? Есть подозрение что то что скйчас вынюхивает ДБР через Портнова уйдет в рашу.
Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно - Российская Федерация. Поскольку речь идет о планировании военных операций, которые разрабатывались в этой комнате.
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ну так через Лоліту і передавалось порному ! доходить до тебе тепер ?
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попроси у своего начальника выделить тебе кусочек мозга

"То есть схема может выглядеть следующим: ГБР-Труба-Портнов-ФСБ" (с)
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Ну я знал что они бараны, ну чтоб такие ))
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оно теперь ниже новые отмазки рисует, как кацапы с боингом
ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком" - Цензор.НЕТ 2246
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))) маладесь. выдели зелёным, как можно связать Зелю с портновым и назначением трубы.
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Действительно как же их связать Портнов кент Богдана, юрист бывший Бени, вернулся сразу как Зеля пришел и сегодня озвученный Портновым новый закон о люстрации Зегидрант прям словами Портнова сказал. Где же тут связь?)))
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я бы скорее связал последнее зелино заявление ( не закон!!!) о люстрации с подобным желанием националистов не пускать во власть грязных папередников. ну а кентовскую цепочку можно найти у любого политика, они все там кенты.
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Портнов говорит в телеграмме что новый закон подготовил и тут же Зеля его пост озвучивает почти слово в слово. Ну какая связь? И люстрировать именно тех на кого санкции в раше, до 2014 года все норм ребята. Какие националисты, не смешите, вот те нац жены по вызову? А кацапло как сейчас ликует Няшмяш там аж замироточила.
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То есть Парашонку будут сажать? Когда и где? Приду на суд плюну в его жЫрную лоснящуюся харю.
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Боюсь, мародера до здания суда не довезут - благодарные украинцы вытащат из автозака и линчуют прямо на улице
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А чё только в суде? Подойди и плюнь на улице! Или в суде потому что когда "Парашонка" будет сидеть в клетке, он не сможет дать сдачи?.. ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком" - Цензор.НЕТ 5902
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Коротко кажучи- діло труба... ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком" - Цензор.НЕТ 5269 мабуть,вчорашній день шукають...
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Чомусь згадався агент кацапні під псевдо "лоліта".. Здається, користувач тутешнього форуму - пан іван сулима , був правим коли називав "сивочолого гетьмана і батька нації" кацапським шпигуном.. Може тому й такий неврівноважений психічний стан у петі останнім часом, що він розуміє - завтра або викриття шпигунської діяльності , або чай з полонієм або "новічком" від куратора з-за поребрика..
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Капец вы тупые. Даже смысл не осилили. Рука-"лицо
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Особенно это касается тех совещаний, которые связаны по планированию военных операций во времена президентства Порошенко.
Источник: https://censor.net.ua/n3137071
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Идиот млять, даже добавить нечего И они обижаются что их зебилами называют ((
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Ти статтю прочитав, чи тупо з методички шпариш?
источник сказал, что это может делаться через посредство отдельных лиц, в частности Андрея Портнова.
"Нельзя исключать, что Портнов создал канал для передачи информации в Москву, где был привлечен к сотрудничеству с российскими спецслужбами. То есть схема может выглядеть следующим: ГБР-Труба-Портнов-ФСБ", - сообщил источник "Главкома". Источник: https://censor.net.ua/n3137071
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так директора ДБР не Петро призначав ? підпис на призначення чий ? Папи римського ?
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О понял что баран, новую отмазу придумал. Если че ДБР по иску Портнова пришло и через него инфа и уйдет.
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Пєтя і під призначенням Ситника ставив підпис, але відбрали їх комісії, а не він.
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Третий абзац с низу, со слов: «Есть подозрения, что данная информация......», - и далее по тексту.......
И если(!!!) это правда, то нет слов......😡😡😡
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Походу пришло то время, когда вору, мародеру и военному преступнику пораженку придется ответить за все преступления, совершенные перед народом Украины!
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Еще один Зебилоид не осилил текст. Да тут прям перепись зебилов провести можно)))
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копают под Петины сервера, которые он "подарил" и потом забрал.
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Портнов керує країною з Медведчуком- а ЗЕдебіли на подтанцовках!
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"Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно - Российская Федерация. Поскольку речь идет о планировании военных операций, которые разрабатывались в этой комнате", - заявляет источник. Источник: https://censor.net.ua/n3137071\\\\\\\\\\\\\

А списки офицеров и даже снайперов надо полагать уже там?
Наверное немало солдат свалит "за бугор", после нескольких убийств военных с явной целью запугать остальных .
Хотелось бы ошибаться, но тут все настолько очевидно, что буквально просится к исполнению. Эти твари от нас уже не отстанут. Сами подохнут, или будут говно жрать, но не отцепятся. ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком" - Цензор.НЕТ 6851
Как может Путин быть таким отморозком то? Он же православный, а Яхве запрещал быть злым. Яхве, например был очень добрым, в "ветхом завете" написано..... ээээ ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком" - Цензор.НЕТ 6851 ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком" - Цензор.НЕТ 3958 Мда, Путин оказывается еще ничего....
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Зелебобики визжат-"посадитьпэтю,посадитьпэтю". Хорошо. Но что конкретно может интересовать трубу? Ведь речь идет сугубо о разработке военных операций. Свинарчуков сюда не пришьешь. Иловайск? Дебальцево? Что можно пэце предъявить? Там скорее хомчака можно закрывать. И зачем всё это? Это разве что русне надо. Происходит какой-то массовый слив страны.
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оптовый !!оптовый!!(слив страны)мил человек!!теперь ,,приколы"будут ежедневно!!а то и ежечасно!!P.S.по приколу?? так прикалывайтесь!!
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ГБР проводит след. действия в ОП. "Источник" о схеме слива инфы ГБР-Труба-портнов-ФСБ. Где логика?
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Ну не за Барыгу же. Где логика от так званого "источника"? "Источник" какой-то петекантроп как ты.
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Так ты ответил на свой вопрос про логику.
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Тебе в песочнице, рано еще с дедукцией встречаться.
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Зеля сажай пузатого . народ оценит и похвалит !
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Или Стефанчука там пойми попробуй
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Поросятка . А Юзик пойдет депутаном в Раду отсыпаться .
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После того , как ты сыграешь органом на рояли ))
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Сімон ордловський чи кремлівський,закрий хайло вороже!
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Я вот не понял.Как Порошенко мог еще в 2017 году назначить главой ГБР Трубу-агента спецслужб России и личного информатора Портнова?А может Порошенко сам агент Кремля?
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Источник главреда мутный. Нет стыковок.
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Мониторы потерянные Данилюком все-таки решили поискать?
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Мониторы из петиного АП, а не РНБО. Слышал звон....
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Ты на препаратах сидишь, как твой ЗЕ-през?
Где я писал про РНБО?
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Данилюк, глава РНБО, отмети, что его ситуационная комната в целости, когда писали о украденных мониторах из сит. комнаты в АП. Петекантропы не в курсе.
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Вчера отметили - сегодня опять начали искать.
У наркоманов это обычная ситуация. Что тебе непонятно?
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Щось народ не розуміє,що відбувається в Киіві? Там ,похоже, відбувається антидержавний переворот на чолі з новообраним? Тихий повзучий антиукраінський антидержавний ПЕРЕВОРОТ ! Як це розуміти ?
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А що буде, коли почнуть виймати прослушку з Банкової??
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Звісно, що в Києві державний заколот. Бо тільки Порошенко може бути патріотом. Бо він голосніше за всіх волає "Слава Україні!". А це може робити тільки справжній патріот. У шпигуна язик не повернеться таке казати.
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Таки Порошенка вирішили брати за свинячий хвіст.
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И об этом.Новый губернатор пояснил, почему областной центр в Краматорске, а не в Мариуполе, это всё действия старой власти,вот новый Президент офис свой перенёс и ничего,, если поступит такое предложение перенесём область в Мариуполь,но нужное её именовать как Приазовско - Донецкая область. Интересно будет Приазовская область создана?
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Мародер Порошенко перед арештом і своїм довічним терміном з конфіскацією вирішив попрацювати клоуном? Яка у мародера Порошенка може бути державна таємниця від Раші? Секретна серія річкових бронекатерів "Гюрза", що у 1980му СРСР відмовивсь від цього проекту? Санітарні Богдани, що не їздять? Що Клімкін є росіянином? Що Петро шкодить Україні з часу навчання на міжвідносинах?
Які можуть бути таємниці у російського шпигуна Порошенка? Звісно є таємниці. Бо як шпигун без таємниць?
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ГБР проводит следствие по иску изменника и подонка Портнова (друга Богдана). Идет ползучее сдача Зеленским Украины Путину.Сегодня Зелька отчитывался Путину о первых достижениях. После выборов Зеленский и День независимости отменит и начнет преследование майдановцев и украинских патриотов .В соответствии с сценарием сериала "Слуга народа" в стране должен наступить хаос. Всем патриотам Украины надо объединятся и ликвидировать эту зеленую нечисть.
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Команда мародерів доволі вперта.
Але, куди від ПРАВДИ?
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почему Порошенко и его люди вынесли все оргоборудование? Чего боятся? ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком" - Цензор.НЕТ 5935
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Думайте!!!
Президент Володимир Зеленський вперше поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним, бесіда по телефону відбулася за ініціативою української сторони

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает усилить люстрацию.

Его команда разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 г. занимали должности Президента Украины, Председателя Верховной Рады, Генерального прокурора, Председателя СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, Секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.Источник: https://censor.net.ua/n3136985 (ну т.е всю Майданную власть+патриотов!!!)

Это маланско-рашисткий план демонтажа украинского национального государства!!!! Путлер гарантирует маланскому олигархату не прикосновенность их собственности+рашисткий рынок сбыта, рашистские инвестиции, дешевый энергоресурс+возможности для разрабботки рашистских месторождений нефти и газа!

Нас продают!!!!
Думайте!!!
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Как я и думал начнут мочить всех кто оказал сопротивление путлеру.Идет поиск и обезгавлевание армии.В первую очередь зекоманда будет избавляться от офицеров верных Украине во всех силовых структурах А сейчас идет сбор информации про тех кто именно организовывал операции на фронте и в тылу террористических организаций лднр.
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так все и так знают что свынохряк руцький шпигун кличка лолита
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О-о-о-о ! Да нєужелі ?
Hellis :ДБР..... Так вот, первым, кто об этом сообщил в сетях, был Портнов. Хотя он этого документа не имел права видеть даже.
ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком" - Цензор.НЕТ 5751
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на правах анонимности сообщил источник в силовых структурах. Источник: https://censor.net.ua/n3137071
Что же этот "патриот" не хочет светиться - слив инфы ведь в рашу, тут не до анонимности. А может все проще до банальности - когда мародеров начинают щупать за вымя - те про шатунов, зраду, политический заказ и кремлевское агенство визжат.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГБР проводит следственные действия в Офисе Президента, - "Главком"
 
 
 
 
 
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