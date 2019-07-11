 ГБР проводит следственные действия в Офисе Президента, - "Главком"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Главкому" на правах анонимности сообщил источник в силовых структурах.
По словам источника, следователи не дают ответов на вопросы, что именно ищут в документообороте. Лишь известно, что их интересует информация о том, кто и что говорил при проведении совещаний, какие приказы отдавались, кто подписывал те или иные документы под грифом "совершенно секретно" и относящиеся к информации, содержащей государственную тайну.
"Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно - Российская Федерация. Поскольку речь идет о планировании военных операций, которые разрабатывались в этой комнате", - заявляет источник.
На вопрос, как информация может попасть в РФ, ведь это де-факто можно расценивать как шпионаж в интересах другой страны, источник сказал, что это может делаться через посредство отдельных лиц, в частности Андрея Портнова.
"Нельзя исключать, что Портнов создал канал для передачи информации в Москву, где был привлечен к сотрудничеству с российскими спецслужбами. То есть схема может выглядеть следующим: ГБР-Труба-Портнов-ФСБ", - сообщил источник "Главкома".
На вопрос, как информация может попасть в РФ, ведь это де-факто можно расценивать как шпионаж в интересах другой страны, источник сказал, что это может делаться через посредство отдельных лиц, в частности Андрея Портнова.
"Нельзя исключать, что Портнов создал канал для передачи информации в Москву, где был привлечен к сотрудничеству с российскими спецслужбами.
А потом они злятся что 25% себя умнее считают, да вы блин статью в страницу поеять не можете
Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно - Российская Федерация. Поскольку речь идет о планировании военных операций, которые разрабатывались в этой комнате.
"То есть схема может выглядеть следующим: ГБР-Труба-Портнов-ФСБ" (с)
Источник: https://censor.net.ua/n3137071
источник сказал, что это может делаться через посредство отдельных лиц, в частности Андрея Портнова.
"Нельзя исключать, что Портнов создал канал для передачи информации в Москву, где был привлечен к сотрудничеству с российскими спецслужбами. То есть схема может выглядеть следующим: ГБР-Труба-Портнов-ФСБ", - сообщил источник "Главкома". Источник: https://censor.net.ua/n3137071
И если(!!!) это правда, то нет слов......😡😡😡
А списки офицеров и даже снайперов надо полагать уже там?
Наверное немало солдат свалит "за бугор", после нескольких убийств военных с явной целью запугать остальных .
Хотелось бы ошибаться, но тут все настолько очевидно, что буквально просится к исполнению. Эти твари от нас уже не отстанут. Сами подохнут, или будут говно жрать, но не отцепятся.
Как может Путин быть таким отморозком то? Он же православный, а Яхве запрещал быть злым. Яхве, например был очень добрым, в "ветхом завете" написано..... ээээ Мда, Путин оказывается еще ничего....
Где я писал про РНБО?
У наркоманов это обычная ситуация. Что тебе непонятно?
Які можуть бути таємниці у російського шпигуна Порошенка? Звісно є таємниці. Бо як шпигун без таємниць?
Але, куди від ПРАВДИ?
Президент Володимир Зеленський вперше поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним, бесіда по телефону відбулася за ініціативою української сторони
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает усилить люстрацию.
Его команда разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 г. занимали должности Президента Украины, Председателя Верховной Рады, Генерального прокурора, Председателя СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, Секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.Источник: https://censor.net.ua/n3136985 (ну т.е всю Майданную власть+патриотов!!!)
Это маланско-рашисткий план демонтажа украинского национального государства!!!! Путлер гарантирует маланскому олигархату не прикосновенность их собственности+рашисткий рынок сбыта, рашистские инвестиции, дешевый энергоресурс+возможности для разрабботки рашистских месторождений нефти и газа!
Нас продают!!!!
Думайте!!!
Hellis :ДБР..... Так вот, первым, кто об этом сообщил в сетях, был Портнов. Хотя он этого документа не имел права видеть даже.
Что же этот "патриот" не хочет светиться - слив инфы ведь в рашу, тут не до анонимности. А может все проще до банальности - когда мародеров начинают щупать за вымя - те про шатунов, зраду, политический заказ и кремлевское агенство визжат.