EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Общество
  2056  19
Все про:Минобороны (5815) Бронежилет (17)

 Минобороны обещает до конца года ввести в эксплуатацию бронежилеты нового образца

Бронежилеты нового образца, превосходящие теперешние "Корсар 3С" по ряду характеристик, будут утверждены и введены в эксплуатацию до конца года.

Об этом заявил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины майор Сергей Мисюра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия Inform".

"В новом бронежилете будет увеличена площадь защиты, внедрена система быстрого сброса, улучшенная эргономика и качество материалов. Планируется, что новый бронежилет будет существенно отличаться по своим характеристикам от "Корсар 3С", который сейчас находится на вооружении украинской армии", - сказал Мисюра.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Это - жопа, это кустарная работа", - ГБР обнародовало записи прослушки по делу о некачественных бронежилетах. ВИДЕО

При этом он подчеркнул, что уровень защиты у новинки будет такой же - четвертый.

"Его планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года", - добавил Мисюра.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР сфабриковало аудиозапись о бракованных бронежилетах, чтобы дискредитировать Минобороны, - генерал-майор Марченко

Источник: https://censor.net.ua/n3137068
 
 
 Топ комментарии
 
Скжіть це пуйлу. Хай валить з нашої землі і Крим поверне. + Компенсації
 показать весь комментарий
 
Кацап, иди себе передерни мудило
 показать весь комментарий
 
Кацап, передай своему Ху.лу, чтобы из Украины убирался, тогда и не будет крови.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ліпше б припинили цю безглузду кроваву бійню.
 показать весь комментарий
 
 
Скжіть це пуйлу. Хай валить з нашої землі і Крим поверне. + Компенсації
 показать весь комментарий
 
 
Кацап, передай своему Ху.лу, чтобы из Украины убирался, тогда и не будет крови.
 показать весь комментарий
 
 
нихрена себе безглуздую,

защита территории страны от врага - безглуздая бойня.

иди объявляй пабеду дедов безглуздой бойней.

и парад на 24 июня отменить!!!!-

безглуздй парад безглуздой армии

ахахаха
 показать весь комментарий
 
 
че, порошенковский неликвид просто новой краской покрасят?
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю проводить тесты новых броников на верховном главнокомандующем и министре обороны
 показать весь комментарий
 
 
Совсем у Бенино\Зелиной Слуги стало плохо с рейтингом. Раз до такой фигни опустились перед выборами. Похвалиться совсем нечем за 82 дня при власти, надо снова поднять тему Пороха. Труба уже не знает как помочь своим друзьям Богдану, Портнову и Зеле с падением рейтинга Слуги. Начхать на закон, главное дружбанам помочь. Тем более, что от всех его заявлений пока совсем нулевой выхлоп, совсем нулевой, как в истории с жилетами, где ГБД село в лужу по самое нихочу.

Сам же глава ГБР Труба после всех обысков заявил в интервью на Гордоне "После обысков никаких уголовных дел пока не заведено и о подозрении никому не объявлено". Есть конкретные факты - не трепись в СМИ, а объявляй конкретным людям подозрение и открывай против них конкретные уголовные дела.

Тем более из вчерашнего: Глава Совета общественного контроля при Госбюро расследований: "По Трубе есть два уголовных производства, и я думаю, что будет третье"

После того, как глава Госбюро расследований Украины Роман Труба получил негативное заключение от Совета общественного контроля, он принял решение о прекращении работы этого органа, заявил глава Совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин.
 показать весь комментарий
 
 
МиМисюра думает досидеть до того дня.
 показать весь комментарий
 
Шо , нашли пропавшие под Одессой броники? Перепродадут ворованное?
 показать весь комментарий
 
Які прострілюються з першого пострілу?
Аби не було війни та було порозуміння до злочинців з Д/ЛНР?
Ніколи, українці не допустять тупого реваншу проросійських сил, яким чином вони б не маскувалися - всі загинуть - будуть покращювати чернозем.
 показать весь комментарий
 
А производитель все тот же - занявший последнее место по опросам военных экспертов Темп-3000, штампующий на коленке гавно?
 показать весь комментарий
 
Эй, люди, за Порошенко вы или за Зеленского, пока грызетесь между собой - предатели и ватники головы выше поднимают. Подливают масло в огонь, чтобы мы разделились на два лагеря. У нас не должно быть лагерей, а есть только страна Украина !
Вы чего, забыли 2014-15 год ?
 показать весь комментарий
 
 
смотрю отсидевшиеся за спиной Прайса в 2014 отказники закукарекали из зелёного фургона Міноборони обіцяє до кінця року ввести в експлуатацію бронежилети нового зразка - Цензор.НЕТ 13
 показать весь комментарий
 
Треба повісити всіх хто причетний до грабунку Армії України.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоМинобороны обещает до конца года ввести в эксплуатацию бронежилеты нового образца
 
 
 
 
 
 вверх