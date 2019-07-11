 Минобороны обещает до конца года ввести в эксплуатацию бронежилеты нового образца

Об этом заявил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины майор Сергей Мисюра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия Inform".
"В новом бронежилете будет увеличена площадь защиты, внедрена система быстрого сброса, улучшенная эргономика и качество материалов. Планируется, что новый бронежилет будет существенно отличаться по своим характеристикам от "Корсар 3С", который сейчас находится на вооружении украинской армии", - сказал Мисюра.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Это - жопа, это кустарная работа", - ГБР обнародовало записи прослушки по делу о некачественных бронежилетах. ВИДЕО
При этом он подчеркнул, что уровень защиты у новинки будет такой же - четвертый.
"Его планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года", - добавил Мисюра.
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защита территории страны от врага - безглуздая бойня.
иди объявляй пабеду дедов безглуздой бойней.
и парад на 24 июня отменить!!!!-
безглуздй парад безглуздой армии
ахахаха
Сам же глава ГБР Труба после всех обысков заявил в интервью на Гордоне "После обысков никаких уголовных дел пока не заведено и о подозрении никому не объявлено". Есть конкретные факты - не трепись в СМИ, а объявляй конкретным людям подозрение и открывай против них конкретные уголовные дела.
Тем более из вчерашнего: Глава Совета общественного контроля при Госбюро расследований: "По Трубе есть два уголовных производства, и я думаю, что будет третье"
После того, как глава Госбюро расследований Украины Роман Труба получил негативное заключение от Совета общественного контроля, он принял решение о прекращении работы этого органа, заявил глава Совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин.
Аби не було війни та було порозуміння до злочинців з Д/ЛНР?
Ніколи, українці не допустять тупого реваншу проросійських сил, яким чином вони б не маскувалися - всі загинуть - будуть покращювати чернозем.
Вы чего, забыли 2014-15 год ?