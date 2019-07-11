 Минобороны обещает до конца года ввести в эксплуатацию бронежилеты нового образца

Об этом заявил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины майор Сергей Мисюра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия Inform".

"В новом бронежилете будет увеличена площадь защиты, внедрена система быстрого сброса, улучшенная эргономика и качество материалов. Планируется, что новый бронежилет будет существенно отличаться по своим характеристикам от "Корсар 3С", который сейчас находится на вооружении украинской армии", - сказал Мисюра.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Это - жопа, это кустарная работа", - ГБР обнародовало записи прослушки по делу о некачественных бронежилетах. ВИДЕО

При этом он подчеркнул, что уровень защиты у новинки будет такой же - четвертый.

"Его планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года", - добавил Мисюра.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР сфабриковало аудиозапись о бракованных бронежилетах, чтобы дискредитировать Минобороны, - генерал-майор Марченко