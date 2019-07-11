 На переговорах Зеленского и Путина ключевым вопросом было освобождение моряков, - Офис Президента

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офисе президента.
В сообщении отмечается: "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.
Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате".
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Зеленский дозвонился до Путина
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
(согласен с Вами)
Зелёный всё сдаст.Не сразу а постепенно.К зиме или устаканится или запылает!
Чистим оружие.
Так же будут решать по поводу газа и всего остального...да уже начали решать..медведчук, бойко уже 3 раза ездили к свои хозяевам в москву.. Такое ощущение что страной правит не ЗЕ и Ко...а кремлевские ставленники - медведчук, бойко и портнов.
А вот с газом Медведчук что может сделать? Прийти и заявить, ребята, я по 50 договорился с Уйлом! И будет дружно послан на кума своего.
..ukraina.ru/news/20190710/1024202993.html … Этих четыре пи.... сейчас на раше. Договариваются про снятия санкций
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Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/10/07/2019/5d24a5df9a794711d6f6ff89?from=center
"Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернётся", - сказал Медведчук в ответ на вопрос, когда можно будет ждать каких-либо подвижек в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц.
Есть явный символизм в том, что в один день Зеленский решить похоронить все достижения Революции достоинства и обсудить это с Путиным по телефону.
Хотя логично, нужно было отчитаться.