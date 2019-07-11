 На переговорах Зеленского и Путина ключевым вопросом было освобождение моряков, - Офис Президента

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офисе президента.

В сообщении отмечается: "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате".

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