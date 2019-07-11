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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2099) переговоры (3652) Путин (24907)

 На переговорах Зеленского и Путина ключевым вопросом было освобождение моряков, - Офис Президента

11 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офисе президента. 

В сообщении отмечается: "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате".

Читайте также: Зеленский и Путин впервые поговорили, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3137066
 
 
 Топ комментарии
 
а у фуйла знают об этой теме разговоров?))
На переговорах Зеленского и Путина ключевым вопросом было освобождение моряков - Цензор.НЕТ 4265
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Тобто Зеленський зголосився з Хуйлом, який сказав Стоуну, що: «Інцидент у Кєрчєнского проліва била провокацієй Порошенка, чтоб сорвать вибори».....

Стадо, скажіть муууууууууууу....
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Ну для него видимо проход по нашим территориальным водам провокация. Лаптеногий что с него взять
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Да он не зебил, кацап сраный, это они за ****** твердят,правакация,правакация
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У моряков воинский долг, а Пука, только должен исполнить вердикт трибунала, освободить и всьо!
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Кацик, а у вас на расеи фсбни в каждой части нет?
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Ни че порохоботы, не растраивайтесь, будет и на вашей улице праздник...через сто лет.
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Да ты сам и не заметишь, как зеля будет на соседней улице с тобой жить, кацап) связи с вами у нас презам не прощают
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Ти це розкажи двом кумам - вони будуть здивовані.
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Значит Зе выполнил все условия ху..ла, поэтому и переговорил.
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/// рашаговносми...
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Зеленский дозвонился до Путина
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
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Вася, в рашке все беседы великого Ху с лидерами стран "по инициативе той стороны". Все, без исключения, я в курсе.
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ессественно... луноликий же не может кудой-то дозваниваться... ))))
(согласен с Вами)
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Совершенно верно! Все лидеры мечтают посоветоваться с величайшим Ху. А он, добрая душа, снисходит и отвечает им. Именно так это на раше и преподносится. Он реально копирует Сталина и Гитлера.
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мания величия+ культ личности + манией преследования = паранойя + делирий
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Да, наверное все перечисленное в разной степени есть, но еще ПИТЕРСКЯ ПОДВОРОТНЯ. Бабуля моя жила в Питере до революции, я немного в курсе про это. И, кстати, такое не лечится. Что, собственно, и видим.
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неплохо бы добавить "и дозвонившись кабаретист рассказал ТПМ о своих планах - снова потягать его по клавишам рояля" ))))
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срач, срачом по поводу кумиров это одно, но по мну, так неплохо бы было эту рояльную тему, когда он ****** по клавишам, раздуть в сети, вне зависимости от пристрастий воюющих сторон ))) как ПМ, ***** было бы приятно )))
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Обратил внимание, что у зебидов и кремлеботов одинаковые коменты. Будто пишут по одной методичке
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Здесь серут в основном кацапы, под зебилов косят, зраду разводят, думают, что в Украине такие же идиоты живут,как на раиси
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К сожалению в Украине кацапов тоже хватает.
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Судя по рейтингу ЗаЖОПья 10-11% населения ждут рюзьке "мир".
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Больше всех, якобы, "кацапских троллей" ненавидят кацапские тролли.
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Зе-путин договрились о следующей встрече в 2020 году.. а октябрьские
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Без весомых рычагов с Путиным говорить бесполезно, он же отморозок, а рычаги есть у США и Европы, но они пока не договорились , у каждой свои интересы.
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Петики, все в соседнюю новость о бронежилетах! Здесь уже неинтересно.
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Пусть не звиздят -уже известно, что зетварь все интересовалась когда пуйло выборы преза признает -пуйло ответило, шо скоро
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А тем временем, произошло событие всепланетарного, вселенского масштаба ! Аж мурашки по коже ! В Северной Корее выпустили почтовую марку с Пыном и Ыном ! ЩАС русня ,нос тАААк задерёт .....
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У порохоботов рак ума, а методичк нет. Нужно закрывать ветку.
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Вам это не грозит по причине его отсутствия.
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Хлебало тебе нужно закрывать!
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хоть бы не так
На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 5620
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зеЛя перед выборами хочет пропиартиться и освободить хоть когот.а после он вообще забьет на всех.будут просто воровать.а через годик его погонят на ростов.
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Петекантропы уматные. Почему Зе не делает то, се. Если Зе делает - под выборы.
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клоун просто рейтинг повышает, но Медведчук умней его
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ЗЕЛЕНСКИЙ -ЭТО ПРОЕКТ ФСБ -ОН МЯГКО СТЕЛЕТ НО ПОТОМ УКРАИНА БУДЕТ ЖЕСТКО СПАТЬ В ОДНОМ БОЛЬШОМ БАРАКЕ С ВЕРТУХАЯМИ ПОД НАЗВАНИЕМ -РФ
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Так. І завдання цього проекту, було розшатування, дескридитація та дестабілізація шляхом висміювання України як держави. Та правду кажучи матеріалу для його підривної роботи наше суспільство давало вдосталь. Одне тілки не зрозуміло, чому повні зали дибілів ржали над собою та своїми пороками і нічого не робили, щоб змінитися на краще.
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а москалі пишуть, що зеля сам сльозно напросився у куйла на телефонну розмову і що у розмові йшлося про поточну ситуацію з обстрілами в лугандоні та щодо долі майбутніх переговорів у норманському форматі.... хтось бреше.... а хто?
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Зеленский отчитался перед Путиным о проделанной "работе".
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Вот, что кацапня пишет в комментариях по этой теме на маилСру. Это не все. Из этических соображений не скринил те комменты где они очень "лестно" называют Зе. Ну к примеру об****й Коломойского и в этом роде.

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Поставь VPN в браузер типа Browsec и тогда откроется. Только потом заходя на наши сайты не забывай выключать На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 5462
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Я з телефону, так що варіант не для мене. Та й не варта та помийка таких зусиль. Мені достатньо почитати коменти вати на росбалті. Проте наші дають їм прочуханки, і лахту можна впізнати по мінусовим рейтингам постів.
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а если не выключать, то что произойдет? ))))
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грицько,засуньте собі це майлс.сру в дупу...
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Мені воно навіть в сраці інородноЄ тЄло На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 4510 А врага нАда знать в ліцо. Зрозумів? На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 4510
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Грицю, у нас один ворог,і всі його знають давним давно у харю- це путєн *****...
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Гриць, "в сраци" все инородное тело, кроме геммороидального узла. Конечно, если это срака не Ляшко.
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странно, что кацапы говоря о моряках ссылаются на офис, а не на себя. Значит говорили балакали и усе
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а на колени встал перед путкой как обещал
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Говорили,балакали- потім сіли і заплакали... На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 2657
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УКРАИНЦЫ -ВЫ УЖЕ ЗАБЫЛИ КУДА ПОБЕЖАЛ БЕРКУТ ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ ДЕТЕЙ НА МАЙДАНЕ -ВЕСЬ КРЫМСКИЙ БЕРКУТ ПОЛУЧИЛ МЕДАЛЬКИ В РФ ЗА 2 ЗАБИТЫХ ДО СМЕРТИ ДЕТЕЙ И ИХ ТАМ ВСТРЕЧАЛИ ЦВЕТАМИ -ВЫ ХОТИТЕ ЖИТЬ В РФ -ДУРДОМЕ ГДЕ САМИМ ГОСУДАРСТВОМ ПРОПАГАНДИРУЕТСЯ НАСИЛИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К СЛАБЫМ И БЕЗЗАЩИТНЫМ ??? ЗЕЛЕНСКИЙ СДАЕТ УКРАИНУ ПО ТИХОМУ И ТАК ЧТОБЫ САМИ УКРАИНЦЫ НИ ЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ
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українці не хочуть, а от чинуші всі дуже хочуть і тому з усіх сил тягнуть Україну в рюсске болото.
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Ситуация очень непонятная.......!!!!!!! 50/50 !!!!!
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В обмен на наших пленных и сидельцев Ху..ло требует забыть про Крым ,федерализацию лугандонии,продажу трубы и остальные ништяки для кацапстана.

Зелёный всё сдаст.Не сразу а постепенно.К зиме или устаканится или запылает!
Чистим оружие. На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 368
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А откуда они появились эти пленные моряки? Какой адмирал провёл ту блестящую морскую операцию? Хотя признаю что такие телефонные переговоры вызывают обоснованные опасения и беспокойство
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Оттуда, откуда до этого корабли шли из украинского порта в другой украинский порт.
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Д. Гордон - 7 июля заявил что моряков отдадут после парламентских выборов...информация 100%...хуйло путин передаст их через своего холуя медведчука...что бы пропиариться на моряках и своих трех каналах...типо какой я крутой переговорщик...а власть ваша импотенты ни на что не способна.

Так же будут решать по поводу газа и всего остального...да уже начали решать..медведчук, бойко уже 3 раза ездили к свои хозяевам в москву.. Такое ощущение что страной правит не ЗЕ и Ко...а кремлевские ставленники - медведчук, бойко и портнов.
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С пленными этих можно еще использовать.
А вот с газом Медведчук что может сделать? Прийти и заявить, ребята, я по 50 договорился с Уйлом! И будет дружно послан на кума своего.
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Если на переговорах с рашей преЗЕдент не примет жесткую проукраинскую позицию, то через некоторое время его с помощью медведчуков и т.п. отодвинут от реального управления, а потом вообще сольют. Примеры этому были. Но для страны это будет крах.
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Irina‏ @Irysika20https://
..ukraina.ru/news/20190710/1024202993.html … Этих четыре пи.... сейчас на раше. Договариваются про снятия санкций На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 4000

..На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 1294
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А почему бы этих четвёртых не арестовать за измену Родине и не обменять на моряков ? И пусть Раша верещит, всё-равно согласится. Сколько бабла выложено в них! Так что тут не до толерантности, нужно быть , к-сожалению готовым бороться с РФ ее методами.
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Угольщики Донбасса пожаловались властям на долги компании Курченко Они грозят забастовками и пикетами у здания администрации президента России

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/10/07/2019/5d24a5df9a794711d6f6ff89?from=center
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Не вірне ключове питання!!! Ключове питання для президента України має бути національна безпека та перемога над ворогом!
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Зеленский идет на унижение сознательно, зная что получит отказ и потеряет в электоральном плане проявив свою беспомощность, сейчас есть шанс что медведчук сыграет в эту игру и получит свои проценты в обмен на моряков. Очень маленький шанс. Речь не идет о том волнует это ватный электорат или нет, речь идет о том что медведчук может договориться с путиным, а зеленский нет. Так должно все подаваться на стол, но там вопрос помилования, для них важны эти формальности, так что может быть ,что вопрос решится с отсрочкой, то бишь решение будет принято до выборов а само освобождение после, морячки к сожалению в очередной раз станут предметом торга в борьбе медведчука за кресло вице спикера ВР, или больше.
"Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернётся", - сказал Медведчук в ответ на вопрос, когда можно будет ждать каких-либо подвижек в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц.
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- ВладімВладіміровіч! Отдайтє моряков до 21-го іюля! Я вам потом всю Україну отдам!!!
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Я думаю моряков потом, а сначала надо Родину продать.
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На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 9534Taras Berezovets‏Подлинная учетная запись @TarasBerezovets 2 ч.2 часа назад
Есть явный символизм в том, что в один день Зеленский решить похоронить все достижения Революции достоинства и обсудить это с Путиным по телефону.
Хотя логично, нужно было отчитаться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа переговорах Зеленского и Путина ключевым вопросом было освобождение моряков, - Офис Президента
 
 
 
 
 
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