 Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4%

Соответствующий документ глава интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов подписал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - сообщил Фаворов, подписывая распоряжение.

В Офисе президента заверили, что снижение цен на газ для населения в июле не противоречит программе о сотрудничестве с Международным валютным фондом, поскольку вызвано рыночными факторами.

Отметим, что накануне в правительстве обязали "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения на 650 гривен за тысячу кубометров. Это составляет 11,6% от той цены, которая действовала в июне.

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Напомним, согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 год цены на газ должны вырасти до 12300 гривен за тысячу кубометров.

Цена на газ для населения, согласно требованиям МВФ, должна формироваться исходя из двух факторов - себестоимости украинского газа и сопутствующих услуг, и его импорта. Поскольку газ в Европе подешевел, и Украина может его закупить за меньшие деньги, государство может снизить тариф для населения, не нарушив тем самым договоренности с МВФ.

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