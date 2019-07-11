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Все про:Зеленский (2099) Нафтогаз (2699) Тарифы на газ (142)

 Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4%

Нафтогаз принял решение о снижении цен на газ для населения в июле 2019 на 10,4%.

Соответствующий документ глава интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов подписал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - сообщил Фаворов, подписывая распоряжение.

В Офисе президента заверили, что снижение цен на газ для населения в июле не противоречит программе о сотрудничестве с Международным валютным фондом, поскольку вызвано рыночными факторами.

Отметим, что накануне в правительстве обязали "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения на 650 гривен за тысячу кубометров. Это составляет 11,6% от той цены, которая действовала в июне.

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Напомним, согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 год цены на газ должны вырасти до 12300 гривен за тысячу кубометров.

Цена на газ для населения, согласно требованиям МВФ, должна формироваться исходя из двух факторов - себестоимости украинского газа и сопутствующих услуг, и его импорта. Поскольку газ в Европе подешевел, и Украина может его закупить за меньшие деньги, государство может снизить тариф для населения, не нарушив тем самым договоренности с МВФ.

Также на Цензор.НЕТ: Петренко о решении суда по тарифам: Отменено постановление Кабмина, которое давным-давно отменено и не работает

Источник: https://censor.net.ua/n3137063
 
 
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Это перед выборами, ***** уже с зелёным трут ...
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они с петьком 5 лет терли... я не удивлюсь если рошен в 14 году ездил в крым сдавать его
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Так тоже можно думать, а ещё Порошенко сделал гос.тайной росиянских вояк, а так же увеличил кол-во рублей...
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За ОДИН день "подняли"?? Соевый нам лапшу вешал сколько времени?! Отож.
Так что - подождём-поглядим!☺
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Вот, что выборы делают.
А раньше нельзя было, кто-то не разрешал.
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"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%"

... а в августе повысим. Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4% - Цензор.НЕТ 2354
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Можна про подробиці в серпні? Копію докумета наприклад...
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у трусняка только так - шаг вперед и 3 назад
а так его рыночный опыт хорошо помогает жить по-новому но в основном *********** ))
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О!!! Соєві язики мигцем затягло в відоме місце...
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дебил ты статью внимательно прочти в связи с чем связанно это удешевление
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В звязку з тим що петрушка нагнав ціну, та й ще обіцяв підняти до 11грн.Слава богу люди вставили йому жмут пір'я в те місто що ви зі смаком лижите....
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долбодятел,сниженые цены связано с падением цен на газ на мировых биржах.перел этим снизили цену на газ по тем же причинам,придет осень тогда мы все запоем,и не весело
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А до этого он на биржах,я так понимаю,все пять лет поднимался.Ну либо у нас в платёжках забыли понизить...
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с 21 апреля 2109 года.

и не только у меня, а у всей страны
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Ти ба, як вчасно. Поки опалення та горяча вода вiдключенi, вони снизили цiну на газ. Потiм надолужать. Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4% - Цензор.НЕТ 8978
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О це заживем, назад в вечний совок. Наглухо там сидіти потрібно.
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Спешите вкусить радость, акция заканчивается 21 июля!!!
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очередное 21??? сколько мы их еще услышим от зеблюдков))) этих 21 чисел
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Ну и отлично, за июнь пришла платежка с тарифом 7,60 а в июле будет еще дешевле.
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Цена на газ для населения в июле (когда почти никому и нах. не нужен, только для плиты) снизится на 10,4%... А в октябре повысится на 40% Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4% - Цензор.НЕТ 2772
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Будь ласка, підтвердіть свої слова докуметом... З нетерпіням чекаю. Чи, просто звична соєва брехня?!!
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Так должны повысить до 12300 за тысячу куб. с 1.01.2020 или не должны? Откуда взята эта цена если цены на газ в Европе оказывается снижаются? Плохие прогнозисты? Или пыль в глаза перед выборамм?
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Мені пофіг. На пару копійок менше, на пару більше, яка різниця?
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Почему пересичный не может закупить газ впрок как фирташи?....
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можешь легко. завысь показание свого газового счетчика и оплати , делов-то
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ах ти шмаркля зелена.. шо ж ти тваріш.. це мала бути заслуга Петі Пєтушка
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЦена на газ для населения в июле снизится на 10,4%
 
 
 
 
 
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