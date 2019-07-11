 Зеленский и премьер Молдовы Санду обсудили экономическое сотрудничество и экстрадицию беглого судьи Чауса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Особое внимание уделили перспективам экономического сотрудничества. За 2018 год товарооборот между нашими странами вырос на 11% и составил почти 1 млрд долларов США. Думаю, в ближайшее время мы с легкостью достигнем такого же показателя, только без слова "почти", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Киеве.

Отдельно стороны обсудили перспективы объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы.

Также говорилось о межчеловеческих контактах. Президент выразил мнение, что граждане Украины и Молдовы могут осуществлять взаимные поездки по внутренним ID-картами.

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Отдельно Зеленский поднял вопрос экстрадиции в Украину экс-судьи Николая Чауса. "Наши партнеры пообещали содействовать этому процессу", - сообщил он.

По словам Санду, Молдова рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный фактор собственной безопасности.

"Европейская интеграция и имплементация Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом - наши основные совместные с Украиной цели", - подчеркнула премьер-министр Молдовы. По словам Санду, правительство Молдовы хочет теснее сотрудничать с Украиной в экономическом и энергетическом секторах.

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"Мы стремимся установить постоянный совместный контроль над границей, чтобы защитить наши границы от преступности и контрабанды", - также отметила молдавский премьер.

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.