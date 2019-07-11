 Зеленский и Путин впервые поговорили, - Песков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Президенты обсудили урегулирование на юго-востоке Украины и совместную работу по возвращению удерживаемых в обеих странах людей.
По словам Пескова, "достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов". Кроме этого, лидеры стран говорили о продолжении контактов в нормандском формате.
Обсуждалось ли предложение Зеленского обсудить кризис в Донбассе с Путиным в Минске при посредничестве лидеров западных стран, пресс-секретарь не уточнил.
https://echo.msk.ru/news/2462045-echo.html
Во! Это сейчас правильное определение
Захожу сюда просто посмотреть как беснуются порохоботы
Без цього Україні ніяк.
Адже піндоси з підпіндосниками - ті ще "друзі".
Но тот факт, что у Зели теперь новый шпрехер - это уже интересно.
А ще питався, яке йому місце приготували в Ростові. Чи вже «берёзки» висадили на ділянці.
Якось так ..
«- Владимир Владимирович, эти изверги-биндеровцы затсавляют меня разговаривать на мове, моя русскоговорящая челюсть долго не выдержит »