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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2099) переговоры (3652) Путин (24907)

 Зеленский и Путин впервые поговорили, - Песков

Президент России Владимир Путин впервые поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским, телефонная беседа прошла по инициативе украинской стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президенты обсудили урегулирование на юго-востоке Украины и совместную работу по возвращению удерживаемых в обеих странах людей.

По словам Пескова, "достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов". Кроме этого, лидеры стран говорили о продолжении контактов в нормандском формате.

Обсуждалось ли предложение Зеленского обсудить кризис в Донбассе с Путиным в Минске при посредничестве лидеров западных стран, пресс-секретарь не уточнил.

Источник: https://censor.net.ua/n3137060
 
 
 Топ комментарии
 
Отчмтывался перед хуйлом.что он всех хочет люстрировать после 2014?!Сопля зеЛеная
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а також призначення на посади в уряді..
і взагалі мирний план.
руцкій ізик, нашу капітуляцію і т.д.
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Молодец Зеленский, всё правильно делает. Соевые боты - дешевая платная прокремлёвская шваль.
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Конечно правильно. Пипиской играть меньше ума надо, чем конфеты делать.
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Ты соевый бот - дешевая платная прокремлёвская шваль.
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Ты соевый бот - дешевая платная прокремлёвская шваль.
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я идейный антибот. а ты соевый бот - дешевая платная прокремлёвская шваль.
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Наконец-то Зе сдал ВСЕ анализы, даже о которых не догадывался )
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а тепер як то подають руцке змі:Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, есть договоренность продолжить эту работу на уровне экспертов, а также не прекращать контакты в нормандском формате. Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. До этого у них не было ни телефонных, ни личных разговоров, а также обменов письменными посланиями.
https://echo.msk.ru/news/2462045-echo.html
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Владимир Владимирович,это я ЗЕсранец,что изволите?
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ЗЕ-леных человечков считали. один снаружи, другой внутри.
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Намекнул, что Ростов не примет. Двух беглых лузеров слишком много будет. Так что сдаваться без крови эта банда не будет. А "референдум" по присоединению к ДНР в Днепре у Бени уже наверняка приготовлен.
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шо, в української сторони аж ломки почалися, так з фюрером поговорити кортить, зеленька? на брудершафт все лізеш? відзвітувало і порєшало, як великий бєня сказав
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"Ща позвоню Баканову по поводу этого черта" (с)
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Пеця конечно неожидал от ***** что тот зашлет на его рошен налоговиков и прикроют фабрику)))Так бы и дальше торговал.Ну поэтому и пришлось верещать рассия прощавай)))
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Когда он передавал бизнес в управление, он прекрасно знал, что это будет головной болью уже принимающей стороны.
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Туфта. Владельцем и конечным бенефициаром, а соответственно - самым заинтересованным лицом - оставался он сам.
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Не. Продал барыга. Тёр с ним каждый день. И наверняка не раз.
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Щас беня через Шипка трет с Мертвечуком и соответственно с ******.откуда взялся "гражданский конфликт"?
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Да так, что за полгода до выборов весь Минский процесс, в том числе в вопросе обмена пленными, был заморожен - потому что царь недоволен и ждет, когда дебилы, накачанные пропагандой из-за поребрика, выберут какое-нибудь ничтожество, которое можно сломать одним плевком.
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Цензоррариум!!!
Во! Это сейчас правильное определение
Захожу сюда просто посмотреть как беснуются порохоботы
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какие порохоботы зебильчик..они же все в тюрьме ещё с 21 апреля, забыл что сам визжал? А Петя давно в Ростове. Так какие порохоботы 11 июля ЗЕбил??
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Ты молодец,не то шо те лохи которые под обстрелами сидят в окопах уже 5 лет, правда?
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Ну что открываем новую серию анекдотов? Вместо «приходит Вовочка в школу…» будет «встречаются два Вовочки…».
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Боже сколько ж тут визгу, соплей и слюней было про зраду зрадную когда Петя с ****** говорил по телефону, хотя кстати все последние годы Петя уже не общался с ним. Но сколько скулежа было от жюляботов они же все теперь переобувшиеся ЗЕбилы...И вот их любимый ЗЕклован говорит с ****** по телефону..интересно а теперь у ЗЕбилятни это зрада чи перемога??
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И шо твой Петя порешал за 5 лет этими переговорами?
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Как что ЗЕбил...шо склероз забыл что сам визжал.... ЗРАДУ он порешал. Тотальную ЗРАДУ!! И КРым просрал, и Иловайский котёл устроил, и склады взорвал, экономику уничтожил, свинарчуки в ноль армию разграбили, теперь даже автоматов нету...шо забыл уже как визжал про зраду??
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Сколько, суммарно, человек было вытащено из плена с 2014 года?
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Говорили на тему интима, вспоминали Маслякова, опущеного на тверской зоне, как било весело в супер лиге КВН.
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***** хоч зрозуміло шо Напольйон проскрипів у телехвон?
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Неа, напалео зараз Богдан, а гарант марионетка.
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Кернес просто умница и герой : насрал на политическую конъюнктуру а околомайданных абормотов.
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Иди в спам гниль козломордая кацапская шлюха.
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цап у тебя это..роги из под кокошника торчат... Зеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1763
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З Росією потрібно налагоджувати стосунки.
Без цього Україні ніяк.
Адже піндоси з підпіндосниками - ті ще "друзі".
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Вот и предатели в комментах проснулись.
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довбику, тебе би віддати на годину атовцям, щоби мізки твої курячі вправили
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Дуже хотілося би це послухати. Може пан Зеленський виявить відкритість - та викладе стенограму. Інакше віри йому щось немає.
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А что там выкладывать,мычание ягнят?
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....такое впечатление после прочтения коментов, что тут собрались одни злопыхатели....т.е. война устраивает?..или никак по другому не мыслится...шапками всех закидаем сидя на диване..
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Шановна пані Ірино! Війна українців аж ніяк не "устраивает". Та вибір, на жаль, небагатий - або війна, або рабство, знищення країни. Московія не припинить війну доти, доки не підкорить Україну - "договориться посередине" не вийде.
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Поговорили -это громко сказано ,, Зе просто пригласил х.йло на шаурму . Зеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1634 .
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Тебе же Климкин сказал: не говори с ним наедине - потом ничего не докажешь. А тупин ещё тот уголовник - возьмёт на понт и будешь рассказывать, что не хотел и ыообще не имел в виду.

Но тот факт, что у Зели теперь новый шпрехер - это уже интересно.
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Жалівся, що люди починають щось здогадуватись. Залпом здати Україну не получається, просив розтермінування, мовля - буду здавати по частинам.

А ще питався, яке йому місце приготували в Ростові. Чи вже «берёзки» висадили на ділянці.

Якось так ..
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А наши секретари молчат или мы теперь по Московии слушать новости будем...Скажите где та красавица что по конкурсу выбирали в офис...
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Зе стояв на колінах? А це не був відеозвязок...
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А де ж інформація від Мендель? Чи хотіли приховати?
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Він просив не закривайте наш бизнес в РФ. Все вернется!
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И снова будем на скрепном фильми и мульти снимать!
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Жалівся, плакаався:

«- Владимир Владимирович, эти изверги-биндеровцы затсавляют меня разговаривать на мове, моя русскоговорящая челюсть долго не выдержит »


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Ми повинні повірити Пєскову ? Ми НЕ ЗНАЄМО,про що вони тринділи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский и Путин впервые поговорили, - Песков
 
 
 
 
 
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