EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1377  46
Материалы по теме:
Все про:ВР (23138) Медведчук (917) Нацсовет_ТРВ (423) телемост (49) 112_Украина (25) Newsone (50) ZIK (6)

 Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не смог доказать связи кума Путина Виктора Медведчука с покупкой телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, так как каналы были куплены "подставным лицом".

Об этом заместительница председателя Нацсовета Ульяна Фещук заявила на заседании Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, как отмечают и депутаты, "каналы куплены, на самом деле, подставным лицом, то есть, связи с Медведчуком мы доказать не можем".

Также Фещук отметила, что Нацсовет вместе с Антимонопольным комитетом Украины "начали совместные действия, обмениваемся документами о том, чтобы установить связь между конечными бенефициарными владельцами "112 Украина, NewsOne и ZIK". "Эти действия уже начаты после того, как стало известно, что господин Козак приобрел ZIK", - добавила она.

Кроме того, Фещук призвала парламент предоставить Нацсовету "более жесткие полномочия".

Читайте на Цензор.НЕТ: Таким людям, как Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение. Мы должны с этим разбираться, - Зеленский

Она отметила, что на сегодняшний день "с каналом "112 Украина" у нас есть 33 судебных дела по поводу нарушения ими действующего законодательства, к каналу NewsOne применено 18 штрафных санкций, которые сейчас также оспариваются в суде".

Также Фещук подчеркнула, что сегодня Нацсовет не имеет "эффективного механизма воздействия". "То есть, мы можем только обращаться в суд, а вы знаете, сколько продолжаются судебные заседания", - отметила она.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

О том, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока", стало известно 14 июня. Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Также на Цензор.НЕТ: Мониторинг показал, что в анонсе телемоста с РФ присутствовали признаки разжигания вражды, - член Нацсовета по ТРВ Костинский

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.

Источник: https://censor.net.ua/n3137058
 
   
 Топ комментарии
 
" так как каналы были куплены подставным лицом", - отозвать лицензии из-за фиктивного собственника!!
 показать весь комментарий
 
Понятно, что юридически доказать это почти невозможно... Но при желании можно. А тут и доказывать нечего. Как только прихвостеть хуйла купил 112-й сразу рожа мертвечины, мураевых, боек и жидяры габиновича не вылезают с экранов Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 8314
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А що там сталося із любытэлэм рюського міра ЛОбодою? А Мертвечук то вічний?
 показать весь комментарий
 
Потрібно ліквідувати Нацраду з питань ТБ та РМ, вона не потрібна! Чиновники не можуть забирати ліцензії в олігархів, вони сцять! Потрібно дати таке право громадянам, щоб вони голосували в Інтернеті і закривали нах канали простою більшістю проголосувавших!
 показать весь комментарий
 
 
Это верно! Голосование в Интернете. Даже я- чайник, могу проголосовать раз двадцать, влёгкую. Навскидку. А если захочу, то порядок цифр будет в десятки раз более. То есть, я один- голосов 200-300. Это- от нечего делать, бесплатно, если шо.
 показать весь комментарий
 
А можно весь нацсовет по телевидению отправить улицы подметать, тогда от них хоть какой то толк будет, возможно
 показать весь комментарий
 
 
Так ліквідуй. Хто тобі заважає? Порошенко?
 показать весь комментарий
 
Бобик, "ЗА" проголосует 24%, а "Против" 73%. Вот и вся математика, чудик.
 показать весь комментарий
 
Юпи, день рождения не бил на праздник похож, пока не появился юпи - про тебя. Основание закони войни, коллобарантов вешают.
 показать весь комментарий
 
 
тьі, умник, уже обьічньій вопрос от *********** отличить не можешь? вопрос бьіл "на каком основании отобрать?" реально, на каком?
 показать весь комментарий
 
а на каком основании? подадут в европейские суды , выиграют и еще компенсацию с бюджета срубят. здесь нужно придумать за что, а власть не горит желанием. может с ****** какой договор существует
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Петя своих не бросает! Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 1387
 показать весь комментарий
 
 
Понятно, что юридически доказать это почти невозможно... Но при желании можно. А тут и доказывать нечего. Как только прихвостеть ***** купил 112-й сразу рожа мертвечины, мураевых, боек и жидяры габиновича не вылезают с экранов Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 8314
 показать весь комментарий
 
 
" так как каналы были куплены подставным лицом", - отозвать лицензии из-за фиктивного собственника!!
 показать весь комментарий
 
 
То «подставное ліцо» запхати під шконку на пару років і більше ніхто не захоче бути подставним ліцом цього кондома...
 показать весь комментарий
 
 
мы знаем сколько длятся суды, вон труханова за неделю оправдали...
 показать весь комментарий
 
 
Их там нет , на каналах . Как всё знакомо и опять повторяется .
 показать весь комментарий
 
 
значит что собственник фиктивный сомнения нет?))
 показать весь комментарий
 
 
У одновременного короткого замыкания и последующего пожара на всех трёх гавноканалах тоже вряд ли может быть доказана связь с мертвечуком. Это тоже юридическая коллизия,не более.
 показать весь комментарий
 
А какая разница медведчук или подставное лицо, берите за задницу того на какого оформлен, лишайте лицензии или нет вопросов на какие деньги приобрело подставное лицо/лица канал и так по всех
 показать весь комментарий
 
 
ну, вот, не важно, кто собственник. важен итоговьій продукт. а итоговьій родукт опасен для нацбезопасности.
 показать весь комментарий
 
не в ту степь пошли. зачем доказьвать, что собственник мертвечук? не он же итоговьій продукт телеканала.
 показать весь комментарий
 
Всё- как всегда: нет методов, против Кости Сапрыкина. Эти твари, наверху, они уже не намекают. Они реально говорят: боспредел- вот ваш путь, действуйте! Иначе- жопа вам, всем.
 показать весь комментарий
 
 
пусть фискалы проверят где "подставной" гроши взяв. и чи платив налоги?
 показать весь комментарий
 
 
конечно не платил и не платит
как и 5 гавноканал ))
 показать весь комментарий
 
А что, прямо вот так невозможно выяснить, кто подставное лицо?
 показать весь комментарий
 
 
связь не связь.- закрыть и хозяин найдется
 показать весь комментарий
 
 
эти тоже шлюху в борделе не найдут)))
да и зачем - бабло капает будки строятся - по новому живется))))
 показать весь комментарий
 
 
и чтобьі они к єтому пришли, украинцам пришлось устроить мини-майдан. без піздюлей никто и не чухался б.
 показать весь комментарий
 
 
а надо парочку повесить - увидите сразу многое изменится
 показать весь комментарий
 
"Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK"
"их там нет"
 показать весь комментарий
 
 
"Русские даже снега зимой найти не смогут!"(с)
 показать весь комментарий
 
 
Грицак, возле Ясиноватой, в конце 2014 года, встречался с министром обороны ДНР Кононовым-Царем, которого привез на встречу,внезапно, Медведчук. Но доказать подрывную деятельность Медведчука Грицаку и всему СБУ не удалось.
 показать весь комментарий
 
 
Та шо вы можете, толлерасты?!
Хунта Буде!!!
 показать весь комментарий
 
Сразу старый анекдот в тему: муж заподозревал жену, но доказательств нет. Сказал, что уезжает, а сам под окнами наблюдает. Заходит в дом сосед, раздевается, идет в спальню, за ним жена и выключают свет, ничего не видно. Мужик такой: "..опять, блин, эта неопределенность..".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK
 
 
 
 
 
 вверх