 Совладелец клиники "Борис" Хлявич объявлен Интерполом в международный розыск

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствует красная карточка Интерпола с пометкой fugitive wanted for prosecution – разыскивается для судебного преследования.

Объявление в розыск состоялось в конце января 2019 года, однако как сообщил источник в правоохранительных органах в интересах следствия держалось в тайне – Хлявича планировали задержать за рубежом. По имеющейся информации он пытался укрыться в Литве, однако опасаясь ареста, вернулся в Украину.

Подтверждает международный розыск Хлявича издание "Коммерсант". В отношении Хлявича правоохранительными органами Украины и Армении возбуждены уголовные дела по статьям вымогательство, подделка документов, мошенничество в особо крупном размере, ложный донос и неуплата налогов. В Украине дела расследуются Национальной полицией и Государственным бюро расследований. Хлявича подозревают в том, что что он путем угроз и подделки документов вместе с сообщниками вымогал у армянских бизнесменов 10 млн долларов.

Как утверждает источник, речь идет о братьях Саркисовых, миллиардерах, которые последние годы проживают в США и Европе. Лев Хлявич также разыскивается в Армении. А к расследованию резонансного дела подключилось также ФБР, поскольку согласно оперативным данным Хлявич часто бывает в США, контактируя с местным криминалитетом.

В клинике "Борис" пока информацию не комментируют. О Льве Хлявиче известно не много. В Украине он известен как бизнесмен и профессиональный игрок в покер. Согласно информации из открытх источников в 2000 году фигурировал в уголовном деле по фактам подделки и незаконного сбыта государственных страховых полисов в Крыму для иностранных туристов.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган