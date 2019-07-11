EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  2879  31
Все про:Коломойский (1092) Хомчак (50)

 Работали с ним только тогда, когда он был председателем ОГА, - Хомчак рассказал об отношениях с Коломойским

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак сотрудничал с бывшим председателем Днепропетровской ОГА, бизнесменом Игорем Коломойским в течение 10 месяцев.

Об этом Хомчак рассказал в интервью изданию "Новинарня", сообщает Цензор.НЕТ.

"Знаком (с Коломойским. - Ред.). Я в то время был командующим оперативного командования "Юг" в Днепропетровске. Командование отвечало, без преувеличения, за полстраны. И тогда же, в 2014 году, Коломойский был назначен на должность председателя Днепропетровской ОГА. Мы с ним работали месяцев десять", - сообщил Хомчак.

Также он отметил, что на тот момент сотрудничал в целом с 11 главами ОГА из разных областей Юго-Востока, от Одесской области до Сумской включительно.

"С Днепропетровской областью взаимодействовали более тесно, потому что она была соседним регионом с Донбассом, где шла война. Ну, а Днепр было основным городом, куда мы перебазировали армейскую авиацию", - рассказал начальник Генштаба.

Также на Цензор.НЕТ: "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе

По словам Хомчака, Днепропетровская ОГА, как и волонтеры, очень мощно помогала армии в 2014 году, поэтому с Коломойским у него были служебные отношения.

Источник: https://censor.net.ua/n3137053
 
 
 Топ комментарии
 
давай про Иловайск. то что вы тесно общались - все в курсе
 показать весь комментарий
 
Удвох грудьми російські танки зупинили.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
давай про Иловайск. то что вы тесно общались - все в курсе
 показать весь комментарий
 
 
Нічого випадкового не буває. А про Іловайськ ми дізнаємося вже після Зєлєнского.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Коломойский, Корбан в 2014 спасли Днепр.
 показать весь комментарий
 
 
Удвох грудьми російські танки зупинили.
 показать весь комментарий
 
 
а потом ещё чужие бабки к рукам прибрали
 показать весь комментарий
 
 
Ахметов потерял бо понадеялся на кацапов. Беня дальновиднее, но от это он меньшей ***** не стал.
 показать весь комментарий
 
 
практика показывает обратное, Беня при Пепе в попе, а Ахмет нарастил прибыли, замкнул енергетическую цепочку...ну это фсе на фоне пепиной борьбы с аллигархами)))
 показать весь комментарий
 
Бехня собача. Погугліть самі про події березня того року і роль у тих подіях Олександра Петровського. Так, саме того "Наріка", навіть від згадки якого ************* і досі в істерику впадають. А Коломойський (як і завжди) скочив на коня, коли з'ясувалася перспектива.
 показать весь комментарий
 
 
И это правда. Но сейчас Беню в огород пускать нельзя. Он захочет получить обратно то Шо у него забрали и забрали законно. Но ему на это плевать. Плевать. что люди опять обнищают, ему главное доказать Шо он типа пацан...
 показать весь комментарий
 
 
Беня, мягко говоря, уже поёт фальцетом..
...Ключевые сигналы из интервью - о расследовании ФБР. То, что это расследование - драматичный вызов, с которым Коломойский еще никогда не сталкивался, было известно и ранее.
Но, как показало интервью, - и это его главный вывод - Игорь Валерьевич уже благополучно прошел фазы отрицания и гнева. И сейчас находится где-то посредине между торгом, депрессией и полным принятием. И поэтому уже не пытается скрывать удручающую серьезность своего положения перед окружением. Тем самым окружением, которое принимало отмытые 41 миллиона долларов в свои офшоры в качестве оплаты за показ «Сватов» и «Квартала», и которое пока находится в стадии отрицания и гнева.....
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2060163160955291
 показать весь комментарий
 
 
от кого "спасли"? "Работали с ним месяцев 10", - Хомчак рассказал об отношениях с Коломойским - Цензор.НЕТ 1382 неужто от расеи?))
так сам беня орёт третий месяц что "никакой расеи не было, то всё гражданская война".
Выходит, что Беня спасал Днепр от ... граждан Украины? Развешивая плакаты "10 000 долларов за москаля"?))
 показать весь комментарий
 
 
Что там про иловайский котёл, уточни кто командовал сектором и выводил войска, а сам сбежал!
 показать весь комментарий
 
 
ну это и так понятно...
Беня приказал - Зе назначил...
Повязанные кровью брошенных под Иловайском...
 показать весь комментарий
 
 
То і не дивно, що його призначили керувати військом.
Вважайте, коломойський зробив кадрове призначення. ЧЕРГОВЕ і не останнє.
Він керує країною зараз, а не шаурмен.
 показать весь комментарий
 
 
Где вы такие дешёвки берётесь, чтобы за халву на Беню работать?
Журналиста Шапошникова слышал? Посмотри его канал!
 показать весь комментарий
 
 
не я, а ты дешёвка, работающая за халву на Беню.
 показать весь комментарий
 
Ты уж определись, дешевка, я скорее соевый, чем ты!
 показать весь комментарий
 
 
А вот и Беня нарисовался... Продолжени следует... Шо зебилы хотели то и получили...
 показать весь комментарий
 
 
И сколько подняли, пане нач. штабу, за 10 месяцев?
 показать весь комментарий
 
 
Хомчаку в самый раз высказать своё мнение о параде. Что главному слуге народа Коломойского парад не нужен, известно.
 показать весь комментарий
 
 
вот так они сами себя и сдают...
вот откуда растут ноги Иловайска....
ларчик то просто открывался
а как щеки надували поЦреоты....))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Да все в курсе.
Беня отвалил бабла за атаку на имущество Ахметова.
Ты сунулся, получил по зубам и сбежал.
 показать весь комментарий
 
 
теж мені секрет. білецький називає хомчака кишеньковий генералом бєні
 показать весь комментарий
 
 
И всё это время Хомчак с Беней бомбили мирных жителей Донбасса ? 😵 (По словам Бени, что с Россией не воюем)
 показать весь комментарий
 
 
А спросите у Хомчака- какая у нас война,гражданская или с мокшей?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаботали с ним только тогда, когда он был председателем ОГА, - Хомчак рассказал об отношениях с Коломойским
 
 
 
 
 
 вверх