 Работали с ним только тогда, когда он был председателем ОГА, - Хомчак рассказал об отношениях с Коломойским

Об этом Хомчак рассказал в интервью изданию "Новинарня", сообщает Цензор.НЕТ.
"Знаком (с Коломойским. - Ред.). Я в то время был командующим оперативного командования "Юг" в Днепропетровске. Командование отвечало, без преувеличения, за полстраны. И тогда же, в 2014 году, Коломойский был назначен на должность председателя Днепропетровской ОГА. Мы с ним работали месяцев десять", - сообщил Хомчак.
Также он отметил, что на тот момент сотрудничал в целом с 11 главами ОГА из разных областей Юго-Востока, от Одесской области до Сумской включительно.
"С Днепропетровской областью взаимодействовали более тесно, потому что она была соседним регионом с Донбассом, где шла война. Ну, а Днепр было основным городом, куда мы перебазировали армейскую авиацию", - рассказал начальник Генштаба.
Также на Цензор.НЕТ: "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе
По словам Хомчака, Днепропетровская ОГА, как и волонтеры, очень мощно помогала армии в 2014 году, поэтому с Коломойским у него были служебные отношения.
...Ключевые сигналы из интервью - о расследовании ФБР. То, что это расследование - драматичный вызов, с которым Коломойский еще никогда не сталкивался, было известно и ранее.
Но, как показало интервью, - и это его главный вывод - Игорь Валерьевич уже благополучно прошел фазы отрицания и гнева. И сейчас находится где-то посредине между торгом, депрессией и полным принятием. И поэтому уже не пытается скрывать удручающую серьезность своего положения перед окружением. Тем самым окружением, которое принимало отмытые 41 миллиона долларов в свои офшоры в качестве оплаты за показ «Сватов» и «Квартала», и которое пока находится в стадии отрицания и гнева.....
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2060163160955291
так сам беня орёт третий месяц что "никакой расеи не было, то всё гражданская война".
Выходит, что Беня спасал Днепр от ... граждан Украины? Развешивая плакаты "10 000 долларов за москаля"?))
Беня приказал - Зе назначил...
Повязанные кровью брошенных под Иловайском...
Вважайте, коломойський зробив кадрове призначення. ЧЕРГОВЕ і не останнє.
Він керує країною зараз, а не шаурмен.
Журналиста Шапошникова слышал? Посмотри его канал!
вот откуда растут ноги Иловайска....
ларчик то просто открывался
а как щеки надували поЦреоты....))))))))))))))))
Беня отвалил бабла за атаку на имущество Ахметова.
Ты сунулся, получил по зубам и сбежал.