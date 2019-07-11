 "Работали с ним месяцев 10", - Хомчак рассказал об отношениях с Коломойским

Об этом Хомчак рассказал в интервью изданию "Новинарня", сообщает Цензор.НЕТ.

"Знаком (с Коломойским. - Ред.). Я в то время был командующим оперативного командования "Юг" в Днепропетровске. Командование отвечало, без преувеличения, за полстраны. И тогда же, в 2014 году, Коломойский был назначен на должность председателя Днепропетровской ОГА. Мы с ним работали месяцев десять", - сообщил Хомчак.

Также он отметил, что на тот момент сотрудничал в целом с 11 главами ОГА из разных областей Юго-Востока, от Одесской области до Сумской включительно.

"С Днепропетровской областью взаимодействовали более тесно, потому что она была соседним регионом с Донбассом, где шла война. Ну, а Днепр было основным городом, куда мы перебазировали армейскую авиацию", - рассказал начальник Генштаба.

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По словам Хомчака, Днепропетровская ОГА, как и волонтеры, очень мощно помогала армии в 2014 году, поэтому с Коломойским у него были служебные отношения.