 Списки кремлевских санкций и новые люстрационные инициативы практически не отличаются, - Турчинов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом собщает пресс-служба Турчинова.
По словам Александра Турчинова, в 2014 году "в сложных условиях полного разрушения властной вертикали и внешней агрессии удалось защитить и сохранить нашу страну, реанимировать полностью развалившуюся власть и преддефолтную экономику", "восстановить обороноспособность Украины, перезапустить все институты, обеспечивающие безопасность государства и освободить значительную часть оккупированные Россией украинские земли ".
"Для Путина и его марионеток с "лугандона" наши действия были преступлением. Именно поэтому против меня и многих патриотов Украины в путинской России возбуждены уголовные дела и введены санкции, а фейковый суд на оккупированной территории осудил меня к "высшей мере наказания", - отметил он, добавив, что с удивлением узнал, " что к этой кампании присоединился и господин Зеленский, который предложил меня еще и люстрировать".
"Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014 года, и какой она стала на 19 мая 2019 года. За все свои решения, за все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной. Но мне жаль, что окружение действующего президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну", - резюмировал Александр Турчинов.
Разберуться- там игры сурьезные!!! Спасибо, что вы есть МУЖИКИ!!! И зеленые и лысые и шоколадные ох и замутили!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!
https://www.youtube.com/watch?v=hTh-TrSGk2U
Всі підбарижники мають бути люстровані!