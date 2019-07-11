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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2099) люстрация (728) Турчинов (3161)

 Списки кремлевских санкций и новые люстрационные инициативы практически не отличаются, - Турчинов

"Мне жаль, что окружение действующего президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну". Так прокомментировал Александр Турчинов инициативы, "по усилению люстрации" с которыми выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом собщает пресс-служба Турчинова.

По словам Александра Турчинова, в 2014 году "в сложных условиях полного разрушения властной вертикали и внешней агрессии удалось защитить и сохранить нашу страну, реанимировать полностью развалившуюся власть и преддефолтную экономику", "восстановить обороноспособность Украины, перезапустить все институты, обеспечивающие безопасность государства и освободить значительную часть оккупированные Россией украинские земли ".

"Для Путина и его марионеток с "лугандона" наши действия были преступлением. Именно поэтому против меня и многих патриотов Украины в путинской России возбуждены уголовные дела и введены санкции, а фейковый суд на оккупированной территории осудил меня к "высшей мере наказания", - отметил он, добавив, что с удивлением узнал, " что к этой кампании присоединился и господин Зеленский, который предложил меня еще и люстрировать".

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"Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014 года, и какой она стала на 19 мая 2019 года. За все свои решения, за все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной. Но мне жаль, что окружение действующего президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну", - резюмировал Александр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3137051
 
   
 Топ комментарии
 
Турчинов - настоящий кровавый пастор и молодец! ваЗЕлина, конечно, это бесит.
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Турчинов все сделал для страны и это факт...
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У передчутті появи зеботів...
Списки кремлевских санкций и новые люстрационные инициативы практически не отличаются, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8480

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Я же говорю это так не работает. Вы можете сколь угодно обсирать Порошенка, но альтернативы у вас нет.
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Господи, який же брехливий зебіл... Більше того - совок за ментальністю, ... якщо не ольгінський...
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Лахтинская мразота запоребриковая, закрой свое черное вонючее хлебало, оно тут трется уже на правах*своего*и совсем страх потеряло ! Друзья трите этих пропаГандонов ,чтобы их посты дольше 2х минут не жили...
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Турчинова Уважаю!!!!
Разберуться- там игры сурьезные!!! Спасибо, что вы есть МУЖИКИ!!! И зеленые и лысые и шоколадные ох и замутили!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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Так и есть. Зеленский льет на мельницу России и её пропаганде. Скудомыслие или твердый расчет?
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Твьордий расчьот скудомислящєго...дуже небезпечна річ, між іншим...як для нього, так і для оточуючих...
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Хочется верить,что просто тупой ,но от этого стране легче не будет...
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скоро пойдет в ВСУ капеланом, там еще себя покажет.
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Благодаря таким нерешительным и преступным деятелям, как Порошенко и Турчинов мы оказались в сегодняшней жопе.
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не путай свою жопу которую сам себе устроил и в которую сам залез
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жаль тебя!! не будь тобой вышеперечисленных вы бы и в сегодняшнюю жопу не добрались!!(как минимум пять лет кацапский сапог лизали и слава ПУЙЛУ орали!!как минимум три раза в день.) Списки кремлівських санкцій і нових люстраційних ініціатив фактично не відрізняються, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9705 Списки кремлівських санкцій і нових люстраційних ініціатив фактично не відрізняються, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3628
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Да,татаромордва позорная оккупантская,так плохо ,как при Порохе ,вы еще не жили ,но виноваты у вас все ,только не *непричемыш*************....
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Надо бы запретить им учавствовать в тендерах гос закупок, для закрепления эффекта!
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Я так понимаю по версии свиней оторванных от корыта, единственный не прокремлевский поступок который может совершить Зеленский-это вернуть их до корыта, всё остальное-реванш, синхронизация, полит.репресии, зрада и т.д.
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Окружение этого ***********, да и наверное сам **********, на довольствии у *****, поэтому синхронизация действий не мудрена
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спражній мужик на відміну від нинішнього гаранта!
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Вроде пресвитер,а лгун и предатель.Не Украины ,а украинцев.Как он предал ЮВТ,такое может кого хочешь предать за деньги.Знает он очень много махинаций но не заявляет о преступлениях,хоть и мнит себя верующим.
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там по морде лица все видно ! Вор , врун , обжора ,ссыкун , тупой .
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Турчинов это кстати можно даже сказать моральный авторитет. Люстрировать его - это для власти объявить о себе как о правой руке Путина в Украине.
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Готовьтесь Александр, скоро нам снова понадобится толковый врио Президента.
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Зелена мавпа, якби не такі люди, то тобі покидьку нічим було б керувати, ***** тобі навіть головою сільської ради не дозволив стати.
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В цьому питанні повністю підтримую Зеленського.
Всі підбарижники мають бути люстровані!
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Сдача Крьіма Турчиновьім и захват его зеленьіми человечками практически не отличаются
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСписки кремлевских санкций и новые люстрационные инициативы практически не отличаются, - Турчинов
 
 
 
 
 
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