Об этомзаявил Президент Украины Владимир Зеленский в четверг на брифинге с премьером Молдовы Майей Санду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.
"Украина и Молдова объединены одним совместным желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывание нам так называемой федерализации, - сказал Зеленский.
А ну расскажи, как ты закреплялся Минским договором вместе с известным членопианистом ЗЕ.
Петя, как был успешным бизнесменом, так и останется. А вот тебя уже приготовили чеченам на свадьбу, чтобы Европе спокойнее жилось.
Ты жопу разрабатывай, а не о Пете думай. Это не его будут иметь, а тебя.
В одной Украине ЗЕ грозит кулачками,
в другой собирается вести прямые переговоры с террористами, сокращать армию и заставляет слить сепарам личную инфу бойцов ВСУ.
Причем в первой это просто лапша для зебилов, а во второй это вполне реальные намерения и действия.
Все просто.
Может "оптимизация" количества военных в подразделениях (для зебилов - подразделений столько же, но бойцов в них меньше) - это не сокращение?
Может регистрация на выборы на избирательных участках в населенных пунктах ООС - это не слив инфы о бойцах сепарам?
Или может ЗЕ не выступал за прямые переговоры с Донбабве?
Но ты ж выбираешь лапшу.
Не напрягайся. Забудь.
Да ладно тебе. Не обижайся.
И для таких, как ты, есть место в пищевой цепочке.
украина и молдова возможно, но не зеленский )))