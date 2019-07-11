 Украина и Молдова против присутствия российских войск на своей территории и навязывания федерализации, - Зеленский

Об этомзаявил Президент Украины Владимир Зеленский в четверг на брифинге с премьером Молдовы Майей Санду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

"Украина и Молдова объединены одним совместным желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывание нам так называемой федерализации, - сказал Зеленский.

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