 Выписаться можно, а вот уйти - нет, - Климкин отреагировал на отказ Рады уволить его с должности главы МИД

Глава МИД услышал отголоски ситуации со своей отставкой в классической рок-балладе. Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Верховная Рада снова не смогла справиться с голосованием в поддержку моей отставки. Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом. "You can check out anytime you like, but you can never leave ..." ("Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти..."). Ну, а я в отпуске", - написал Климкин.
Сегодня Верховная Рада вновь не поддержала отставку Павла Климкина с поста министра иностранных дел. "За" проголосовали только 160 депутатов при необходимых 226.
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Напомним, 27 июня Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченных вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.
В ответ Климкин заявил, что МИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом. Также министр опубликовал ноты мид РФ и Украины и объяснил: "Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался".
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В итоге, Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.
Павел Климкин 1 июля заявил, что с 3 июля уходит в "политический отпуск".
В это время руководство внешнеполитическим ведомством осуществляет заместитель министра по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.
которую найти с вашими умственными способностями навряд ли возможно.
У зенаркота антогонизм к нормальным, как и у другихнаркотов. А тут ещё за формальность, за ноту, как девочка себя ведёт. На богомолец с ним работать?
Голоса песа - это их голоса. Что наработали.
Люди дурные.
Я вообще ни попкорн и смотрю вашу СН, реалити шоу.
А вот в подтверждении дебильности зебилов - ты ведь так и не ответил по сути: Зе отправлял на богомолец раду и кабмин практически одновременно. Это кто паскудил?
Пожалуйста, не отвечай. Не напрягайся, "не дурной".)))
На противагу діям чинного очільника держави.
с нормальным Президентом все могут работать, а ты с музыкантом попробуй...
Це радує.