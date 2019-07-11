EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  1789  47
Все про:отставка (2425) Климкин (2258)

 Выписаться можно, а вот уйти - нет, - Климкин отреагировал на отказ Рады уволить его с должности главы МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на то, что в Верховной Раде не набралось голосов за его отставку.

Глава МИД услышал отголоски ситуации со своей отставкой в классической рок-балладе. Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада снова не смогла справиться с голосованием в поддержку моей отставки. Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом. "You can check out anytime you like, but you can never leave ..." ("Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти..."). Ну, а я в отпуске", - написал Климкин.

Выписаться можно, а вот уйти - нет, - Климкин отреагировал на отказ Рады уволить его с должности главы МИД 01

Сегодня Верховная Рада вновь не поддержала отставку Павла Климкина с поста министра иностранных дел. "За" проголосовали только 160 депутатов при необходимых 226.

Читайте на Цензор.НЕТ: После прихода Зеленского у нас нет внешней политики, - Климкин

Напомним, 27 июня Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченных вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

В ответ Климкин заявил, что МИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом. Также министр опубликовал ноты мид РФ и Украины и объяснил: "Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался".

Также на Цензор.НЕТ: Комитет ВР поддержал увольнение Климкина и назначение Пристайко главой МИД

В итоге, Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

Павел Климкин 1 июля заявил, что с 3 июля уходит в "политический отпуск".

В это время руководство внешнеполитическим ведомством осуществляет заместитель министра по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Источник: https://censor.net.ua/n3137049
 
 
 Топ комментарии
 
Учитывая то, что именно при этом министре иностранных дел мордор выкинули из G8, ПАСЕ, обложили животворящими санкциями, штрафанули Газпром на 4,5 лярда баксов, а Украине предоставили финансовую помощь на миллиарды долларов, а также Джавелины, беспилотники и контрбатарейные радары, работу этого человека оцениваю как лучшую среди всех министров иностранных дел за всю историю Украины.
 показать весь комментарий
 
Климкин - норм пацан. За Украину!
 показать весь комментарий
 
Петя паскудить новій владі скрізь, де це тільки можливо.. Мабуть таке бачення петьою шляху в ЄС та НАТО, на котрих так цинічно й брехливо спекулює петя - залишити Україну на деякий час без очільника МЗС..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Учитывая то, что именно при этом министре иностранных дел мордор выкинули из G8, ПАСЕ, обложили животворящими санкциями, штрафанули Газпром на 4,5 лярда баксов, а Украине предоставили финансовую помощь на миллиарды долларов, а также Джавелины, беспилотники и контрбатарейные радары, работу этого человека оцениваю как лучшую среди всех министров иностранных дел за всю историю Украины.
 показать весь комментарий
 
 
оце так попередники напаскудили новій владі.. де тільки змогли.
 показать весь комментарий
 
 
так зебилам надо было только коммуналка ... а там хоть мордор и фекальный сталагмит
 показать весь комментарий
 
канашна, обломали шару вам порохоботам, теперь вам где то нужно искать работу


которую найти с вашими умственными способностями навряд ли возможно.
 показать весь комментарий
 
Отож кацапы тут на этой ветке уже пригорели
 показать весь комментарий
 
И кому ты написал? Вон читай ниже , через 3 поста.Им только вынести и посадить всех подряд. Ничего не напоминает и плюс цыфра 73%. Год так 1917.Правда забывают что потом садили всех подряд. Революционеры херовы,разрыватели шаблонов. Да самое главное еще поделить.
 показать весь комментарий
 
 
и шо .. нормальному пацану из курска низя пару курсков санкциями затопить??? (он уже это сдалал и не раз)
 показать весь комментарий
 
 
цьому ватнику - нічого. Навіть нічого не втемяшиш. Маю досвід.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Так это шо, зелю кинули через ..й ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это нереально. Он на нем сидит. Ты думаешь Игорь руками зелей руководит?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
21 июля вынесем с вещами.
 показать весь комментарий
 
 
выносители))))) мусор вынеси из квартиры для начала
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петя паскудить новій владі скрізь, де це тільки можливо.. Мабуть таке бачення петьою шляху в ЄС та НАТО, на котрих так цинічно й брехливо спекулює петя - залишити Україну на деякий час без очільника МЗС..
 показать весь комментарий
 
 
Зеля кабмин и раду в один день в отставку гнал и ничего?))))
 показать весь комментарий
 
 
Невже ти вважаєш, степане , що цей демарш "коаліції потужних реформаторів" - додасть хоч один голос ПЄСу на виборах 21-го липня? Люди ж не дурні - вони все добре розуміють хто паскудить.. Як би ви тут на форумі не бились в масовій істерії та біснуванні - від того вас більше біля скриньок для голосування не стане..
 показать весь комментарий
 
а ты дамыех шо когда проголосуеш за детей рыгов (в прислужниках уродов) - то заживешь?? и травка зеленее будет .. и зп увеличат вчетверо .. и бакс по 8???))) ... в рашке окажешься будет тебе счастье
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Они проголосуют за Зеленку у которой зашквары по три штуки каждый день.
 показать весь комментарий
 
По порядку.
У зенаркота антогонизм к нормальным, как и у другихнаркотов. А тут ещё за формальность, за ноту, как девочка себя ведёт. На богомолец с ним работать?
Голоса песа - это их голоса. Что наработали.
Люди дурные.
Я вообще ни попкорн и смотрю вашу СН, реалити шоу.
А вот в подтверждении дебильности зебилов - ты ведь так и не ответил по сути: Зе отправлял на богомолец раду и кабмин практически одновременно. Это кто паскудил?

Пожалуйста, не отвечай. Не напрягайся, "не дурной".)))
 показать весь комментарий
 
а осенью когда придут прислужники уродов вообще попередники как разгуляються .. да как натворят и бакс по 35 и тд ... во всех грехах зебилов же всегда порох был виноватым
 показать весь комментарий
 
Клімкін вболіває за Україну, це помітно.
На противагу діям чинного очільника держави.
 показать весь комментарий
 
 
Йому наср#ти на Україну. Він музику слухає в відпустці.
 показать весь комментарий
 
 
В мене нема вiдпусток , а часом i вихідних. Я на себе працюю.
 показать весь комментарий
 
Та все вам еще бумерангом прилетит, крысы рыгосоевые
 показать весь комментарий
 
 
Всем понятно, что над Зеленским издеваются, в открытую. По- чесноку, ведь так оно и есть. Возникает вопрос: Где Папа??? Где Беня, то есть? Что, цель была замутить водичку... стравить массу людей... Я- о миллионах, если что. Так самое интересное- на это же играет и Петя! Стравить! Ну, падлы... Все, без исключения- Падлы мрачные.
 показать весь комментарий
 
 
Как хорошо сказал Климкин-"Верховна Рада знову на дала собі раду.."
 показать весь комментарий
 
Eagles он слушает в отпуске - работай давай иди.
с нормальным Президентом все могут работать, а ты с музыкантом попробуй...
 показать весь комментарий
 
Еще одно подтверждение бесполезной парламентско-през. формы правления. Не для наших жадных папуасов она... Назначал бы всех министров президент, хоть спрос был бы. Країна У. жадібних Ублюдків.
 показать весь комментарий
 
У одного спросили - минус Крым, плюс война.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыписаться можно, а вот уйти - нет, - Климкин отреагировал на отказ Рады уволить его с должности главы МИД
 
 
 
 
 
 вверх