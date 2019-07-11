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Все про:Луценко (7543) пропаганда (2278) СМИ (3195)

 Мы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что все причастные к антиукраинской деятельности пропагандисты будут допрошены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении, размещенном в Фейсбуке.  

Луценко заявил: "Владельцы прокремлевских медиа протестуют против допросов в ГПУ. Прикрываются журналистской независимостью. Не выйдет.

Это мой участок фронта и я буду делать все, чтобы за антиукраинскую деятельность наступила предусмотренная  законом ответственность.

Статья 111 (государственная измена) и статья 258 (финансирование терроризма) УК является основанием для допроса всех причастных к этим грязным пророссийских махинациям.

Также читайте: В отношении владельцев NewsOne зарегистрировано уголовное производство о финансировании терроризма, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3137048
 
   
 Топ комментарии
 
А Медведчука та Бойка допитати немає бажання?Луцик там Державна Зрада видна неозброєним оком.
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Югко - а де був ти і твій нікчемний кум, коли медведчук скуповував телеканали?
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,Скорпмен. Долбень.Шо ти несеш,?
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А Медведчука та Бойка допитати немає бажання?Луцик там Державна Зрада видна неозброєним оком.
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не только их, но и ботоферму бени-зеленского... тут, на цезоре, как и в ФБ - зебилы нешифруются и постят откровенные антиукраинские высказывания пророссийских сми.
Более того, вчера ВСЕ паблики "за Зе!" просто истерили за отмену Парада ВСУ с оскорблениями бойцов ВСУ и призывами "разогнать ВСУ и вернуться к расеи"..
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,Скорпмен. Долбень.Шо ти несеш,?
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кацап, у тебя не только последняя извилина в моСхе запуталась, но пальцы - от бояры) Мы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко - Цензор.НЕТ 7021
и откуда вас таких в ольгино-то набирают, немногим "умнее" мокриц)
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Он идиот,я это заметила очень давно,это признак порохоботской узколобости,
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забавно для кацапа из ольгино ведут "беседу") А что, мокша, все украинские впн в рашке не работают?)
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интересная статья про беню:

Фирташ в Вене, Коломойский на измене. Это если коротко об интервью Игоря Валерьевича «Новому времени». Точнее, так: Фирташ еще в Вене, но Коломойский уже на измене...
Всего каких-нибудь полтора месяца назад Коломойский в интервью «Схемам» говорил, что расследование ФБР по нему, может, и есть, но оно «ничем не завершится, как всегда»...
Но вот 25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, где бывшему продавцу помидоров и другу Севы Могилевича грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку о признании вины....
...И репертуар песен Игоря Валерьевича немного поменялся. Бравурный шансончик «Хоп, американский мусорок, не шей мне срок, машинка Мюллера иголочку сломала» сменился грустным блюзом Эрика Клэптона «Когда-нибудь она будет здесь, это факт».
....То есть, до этого и Фирташа можно было комментировать, и бояться было нечего. А теперь - «ничего не знаешь, пока не предъявят обвинения» и «от тюрьмы и сумы не зарекайся». А прошло всего полтора месяца...😂
... Бердинских уходила от тем, где не могла дожать, не давала Коломойскому озвучить или развить домашние заготовки (дефолт, Минские соглашения) и называла вещи своими именами. Например, про угрозы похищения Гонтаревой и Сашу Дубинского как говорящую часть тела Игоря Валерьевича.

Такой подход явно взбодрил Игоря Валерьевича, и Бердинских удалось выявить и показать читателям зоны уязвимости собеседника.
Кроме самого расследования ФБР, Коломойский боится шума в прессе вокруг этого расследования....
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а куда ему бежать то на Луну не получиться в Северную Корею выдадут сами в США..как бонус...а в Россию и да и нет... там Путинские стрельцы сами жрать хотят обкорнают на полраза..и опять выдадут США.... Израиль уже прямо сказал Госдепу..... что Коломойски ВАШ целиком и полностью ... тому Беня и примчался под Зеленского... прячется типа... а Зеленский как на шпагате выдать низзя- прикрыть низзя Беню....и где поставить знак препинания.... во задачка...
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Югко - а де був ти і твій нікчемний кум, коли медведчук скуповував телеканали?
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А где он был ,когда частные самолеты медвечука вылетали в рашу из Борисполя и его охрана била журналистов,а теперь ОНО проснулось.
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Ну как обычно в итоге состава нарушения не выявлено или нет соответствующего законодательства...Сколько можно это опудало гороховое выставлять на смех мировому сообществу - отправьте его куда нибудь.
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Югик подари бабе 3000 книжку..................... Мы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко - Цензор.НЕТ 967.............................................................. Мы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко - Цензор.НЕТ 5202
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Этот ублюдок портнов в своем желании отомстить за старые обиды-как ребёнок в детском саду. Мыльные принадлежности..матрас..вертикальная полоска..Идиот. Этой ли падле не знать систему,к выстраиванию которой он лично руку приложил.
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ПОЇДЕТЕ ВИ У РОСТОВ ВЕСТИ МІСЦЕВУ СМІХОПАНОРАМУ...
Він акцентував увагу на відсутності досягнень у нового президента та своєрідному стилі керівництва держави.
"Ви самі щось намагалися зробити?
Майже два місяці вже пройшло...
Чи тупо немає повноважень, знань, вмінь, бачення, команди, бажання, часу?
Ну, протягнете Ви на хайпі, "ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік" ще місяць-другий.
А далі люди заглянуть у холодильник і запитають: "а що, крім Сватів і Кварталу 95 по телебаченню, нас годувати не будуть?".
І поїдете Ви в Ростов, вести сміхопанораму на регіональному телебаченні.
Повтору 2010 року не буде. Як би кому це не хотілося.
Ми допитаємо власників прокремлівських медіа, незважаючи на їхні заяви про журналістську незалежність, - Луценко - Цензор.НЕТ 4499
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Луцик "закинув на велику рибу" Мы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко - Цензор.НЕТ 3591
Рибак такий собі.Я вже бачив.Сім'я б голодала. Мы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко - Цензор.НЕТ 2535
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Та счас свины своих посадят-держи карман шире!
ГлавСвин не для ентого мертвечуков викохував і відгодовував!
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На развал Украины гауляйтеру Медведчуку выделили целое месторождение нефти.

Чтобы избежать обвинений в вмешательстве во внутренние дела Украины, Кремль придумал новый способ финансировать свою агентуру.

Все таки самый успешный украинский олигарх это Медведчук!

В отличии от остальных горемык разворовующих Украину, Медведчук наоборот вводит в страну капиталы с России отдавая за них Украину во фьючерсах.

Да-да! Медведчук реально заводит в Украину деньги, которые Кремль ему дает на то, чтобы украинская государственность как независимого национального государства стала историей!

Понятно, что напрямую финансировать развал страны нельзя. Поэтому была запущена такая себе милая схемка в которой якобы жена гауляйтера - Оксана Марченко, победила в конкурсе на право добывать нефть на Гаврикском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.

По данным реестра юридических лиц России, 23 мая 2019 года доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, в «НЗНП Трейд» принадлежит 61% компании.

Доля Натальи Лавренюк - любовницы депутата Верховной Рады и соратника Медведчука Тараса Козака - 25%!

Гаврикское месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе одно из трех крупнейших российских нефтегазовых месторождений, суммарные запасы нефти в котором оцениваются в 123,7 млн тонн газа - в 3 439 млн кубических метров.

Представляете теперь насколько важна для Кремля Украина? Если там готовы жертвовать немалым ресурсом лишь бы "вернуть" ее себе в Тюрьму народов!

И ладно секскот Кремля Медведчук.

И подумайте еще над тем, сколько реально стоит Украина, если Кремль вбрасывает в своих далеко не чистых на руку партнеров просто немыслимые деньги!

😎
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***
.. «Допросить после полуночи» - это что-то новое в любовном лексиконе нашего двора...
"Стакан воды"
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а на мертвечукових аналах зараз на всю прить гуляє заставка "журналістів NewsOne викликали на допит в Генпрокуратуру. Пане Луценко, чому досі не на допиті Свинарчук та Порошенко?"

Порівняли...
Якщо справа Гладковського розслідується в НАБУ - то до чого тут "Свинарчук"? Ну, а "справу про зраду Порошенка" відкрив Труба..., відомо, за чиєю "наводкою"...
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Скоро тебя картавого допрашивать будут с подельниками по разворовыванию страны, свинопас рошеновский. Зеленский правильно решил люстрировать всех г*ндонов кто вылез во власть начиная с февраля 2014 года
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Irina‏ @Irysika20https://
..
ukraina.ru/news/20190710/1024202993.html … Этих четыре пи.... сейчас на раше. Договариваются про снятия санкций Мы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко - Цензор.НЕТ 1129

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.Мы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко - Цензор.НЕТ 897
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спакуха, зебил! их отправил туда вазелин с герусом и богданом)
Ми допитаємо власників прокремлівських медіа, незважаючи на їхні заяви про журналістську незалежність, - Луценко - Цензор.НЕТ 4345
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Ось так виглядає ...СВОЛОТА та МЕРЗОТА антидержавна !
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Начни с себя, Иуда. Надеюсь, незаконное обогащение в скорости будет расследовано, с конфискацикй.
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Вангую: арестовывать(или встретят по экстрадиции) тебя, иудушка, придут матиос с Сытником...
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Интересно , как долго бы эти журналисты триндели о своих правах в нквд или гестапо во время войны?
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Хреново, що у нас не має Державного Трибуналу і не має посади ..... Державного палача! А потрібно б...
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Чего про, самы что ни на есть кремлевских
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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