 Мы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении, размещенном в Фейсбуке.
Луценко заявил: "Владельцы прокремлевских медиа протестуют против допросов в ГПУ. Прикрываются журналистской независимостью. Не выйдет.
Это мой участок фронта и я буду делать все, чтобы за антиукраинскую деятельность наступила предусмотренная законом ответственность.
Статья 111 (государственная измена) и статья 258 (финансирование терроризма) УК является основанием для допроса всех причастных к этим грязным пророссийских махинациям.
Более того, вчера ВСЕ паблики "за Зе!" просто истерили за отмену Парада ВСУ с оскорблениями бойцов ВСУ и призывами "разогнать ВСУ и вернуться к расеи"..
и откуда вас таких в ольгино-то набирают, немногим "умнее" мокриц)
Фирташ в Вене, Коломойский на измене. Это если коротко об интервью Игоря Валерьевича «Новому времени». Точнее, так: Фирташ еще в Вене, но Коломойский уже на измене...
Всего каких-нибудь полтора месяца назад Коломойский в интервью «Схемам» говорил, что расследование ФБР по нему, может, и есть, но оно «ничем не завершится, как всегда»...
Но вот 25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, где бывшему продавцу помидоров и другу Севы Могилевича грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку о признании вины....
...И репертуар песен Игоря Валерьевича немного поменялся. Бравурный шансончик «Хоп, американский мусорок, не шей мне срок, машинка Мюллера иголочку сломала» сменился грустным блюзом Эрика Клэптона «Когда-нибудь она будет здесь, это факт».
....То есть, до этого и Фирташа можно было комментировать, и бояться было нечего. А теперь - «ничего не знаешь, пока не предъявят обвинения» и «от тюрьмы и сумы не зарекайся». А прошло всего полтора месяца...😂
... Бердинских уходила от тем, где не могла дожать, не давала Коломойскому озвучить или развить домашние заготовки (дефолт, Минские соглашения) и называла вещи своими именами. Например, про угрозы похищения Гонтаревой и Сашу Дубинского как говорящую часть тела Игоря Валерьевича.
Такой подход явно взбодрил Игоря Валерьевича, и Бердинских удалось выявить и показать читателям зоны уязвимости собеседника.
Кроме самого расследования ФБР, Коломойский боится шума в прессе вокруг этого расследования....
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Він акцентував увагу на відсутності досягнень у нового президента та своєрідному стилі керівництва держави.
"Ви самі щось намагалися зробити?
Майже два місяці вже пройшло...
Чи тупо немає повноважень, знань, вмінь, бачення, команди, бажання, часу?
Ну, протягнете Ви на хайпі, "ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік" ще місяць-другий.
А далі люди заглянуть у холодильник і запитають: "а що, крім Сватів і Кварталу 95 по телебаченню, нас годувати не будуть?".
І поїдете Ви в Ростов, вести сміхопанораму на регіональному телебаченні.
Повтору 2010 року не буде. Як би кому це не хотілося.
Рибак такий собі.Я вже бачив.Сім'я б голодала.
ГлавСвин не для ентого мертвечуков викохував і відгодовував!
Чтобы избежать обвинений в вмешательстве во внутренние дела Украины, Кремль придумал новый способ финансировать свою агентуру.
Все таки самый успешный украинский олигарх это Медведчук!
В отличии от остальных горемык разворовующих Украину, Медведчук наоборот вводит в страну капиталы с России отдавая за них Украину во фьючерсах.
Да-да! Медведчук реально заводит в Украину деньги, которые Кремль ему дает на то, чтобы украинская государственность как независимого национального государства стала историей!
Понятно, что напрямую финансировать развал страны нельзя. Поэтому была запущена такая себе милая схемка в которой якобы жена гауляйтера - Оксана Марченко, победила в конкурсе на право добывать нефть на Гаврикском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.
По данным реестра юридических лиц России, 23 мая 2019 года доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, в «НЗНП Трейд» принадлежит 61% компании.
Доля Натальи Лавренюк - любовницы депутата Верховной Рады и соратника Медведчука Тараса Козака - 25%!
Гаврикское месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе одно из трех крупнейших российских нефтегазовых месторождений, суммарные запасы нефти в котором оцениваются в 123,7 млн тонн газа - в 3 439 млн кубических метров.
Представляете теперь насколько важна для Кремля Украина? Если там готовы жертвовать немалым ресурсом лишь бы "вернуть" ее себе в Тюрьму народов!
И ладно секскот Кремля Медведчук.
И подумайте еще над тем, сколько реально стоит Украина, если Кремль вбрасывает в своих далеко не чистых на руку партнеров просто немыслимые деньги!
😎
.. «Допросить после полуночи» - это что-то новое в любовном лексиконе нашего двора...
"Стакан воды"
Порівняли...
Якщо справа Гладковського розслідується в НАБУ - то до чого тут "Свинарчук"? Ну, а "справу про зраду Порошенка" відкрив Труба..., відомо, за чиєю "наводкою"...
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ukraina.ru/news/20190710/1024202993.html … Этих четыре пи.... сейчас на раше. Договариваются про снятия санкций
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