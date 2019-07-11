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 Один из руководителей Волынского облфонда поддержки индивидуального строительства на селе попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Луцке на взятке задержан один из руководителей Волынского областного фонда поддержки индивидуального строительства на селе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Один из руководителей Волынского облфонда поддержки индивидуального строительства на селе попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 01

Оперативники задокументировали коррупционную деятельность руководства областного фонда поддержки индивидуального строительства на селе. За внеочередное получение кредита для строительство жилого дома по программе "Собственный дом" требовали от местного жителя взятку - 10% от общей суммы кредита, что составляет 30 тыс. гривен.

Сегодня, 11 июля, правоохранители  задержали одного из должностных лиц при получении очередной части взятки в размере 7 тыс. гривен.

Один из руководителей Волынского облфонда поддержки индивидуального строительства на селе попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 02

Смотрите: В Запорожской области директор государственного лесхоза попался на взятке 200 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Один из руководителей Волынского облфонда поддержки индивидуального строительства на селе попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 03
Один из руководителей Волынского облфонда поддержки индивидуального строительства на селе попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 04

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Также смотрите: Начальник Управления по делам национальностей и религий КГГА попался на взятке 2 тыс. долл. за регистрацию религиозной организации. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3137045
 
 
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зебил после выборов - в ожидании снижения тарифов)
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"новые лица"... то-то вазелин требует от Кличко "отдать Киев"...
https://www.obozrevatel.com/kiyany/kriminal-idet-na-********-kiev-otdadut-opg.htm
Криминал идет на выборы: Киев отдадут ОПГ
...на 219 мажоритарном округе баллотируются сразу два выдвиженца от криминала. Оба исторически связаны со зловеще знаменитой ОПГ Савлоховых, которая держала в страхе весь Киев в 90-е. Первый - ресторатор и шоумен Николай Тищенко ( в прошлом - Коля Оболонский, бригадир из окружения упомянутой ОПГ), кандидат от "Слуги Народа". Второй - Ваган Товмасян, бизнесмен и депутат Киевсовета из фракции "Батьківщина", член известной криминальной семьи Товмасянов из Днепра, стоявшей у истоков зарождения той же преступной группировки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из руководителей Волынского облфонда поддержки индивидуального строительства на селе попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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