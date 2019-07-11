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Все про:Закарпатье (1600) покушение (782) стрельба (2471)

 Полиция разыскивает двух подозреваемых в покушении на жизнь полицейского на Закарпатье. ФОТО

По подозрению в покушении на жизнь начальника управления защиты экономики Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива разыскивают двух молодых мужчин. В регионе введен план "Сирена".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в полиции Закарпатья.

Первый подозреваемый - мужчина в возрасте до 25 лет, рост - около 1,75 см. По данным полицейских, он был одет темные спортивные штаны и синюю куртку до колен. На голове у мужчины был седой парик, а сверху - капюшон. Глаза были прикрыты темными очками. На поясе у подозреваемого висела кобура с оружием.

Полиция разыскивает двух подозреваемых в покушении на жизнь полицейского на Закарпатье 01

Второй подозреваемый передвигался на велосипеде. Ему тоже около 25 лет, он круглолицый, был один в темные штаны и серую майку. По данным полиции, мог направляться в ужгородский микрорайон "Новый".

Полиция разыскивает двух подозреваемых в покушении на жизнь полицейского на Закарпатье 02

Начальник Управления защиты экономики Департамента защиты экономики Нацполции Андрей Иванкив ехал в автомобиле на окраине города. Когда он притормозил на перекрестке, неизвестный 4 раза выстрелил по его авто.

Также на Цензор.НЕТ: Покушение на экс-мэра Конотопа Семенихина: для расследования дела в город направлена усиленная группа Нацполиции

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во время нападения была ранена случайная свидетельница - 66-летняя женщина. Она в больнице, ее жизнь вне опасности.

Иванкив не пострадал. У машины повреждены дверь и крыло. На Закарпатье ввели оперативный план "Сирена". Полиция открыла производство по ст.348 КК Украины - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей". Виновным грозит до 9 до 15 лет за решеткой либо пожизненное заключение.

Источник: https://censor.net.ua/n3137041
 
 
 Топ комментарии
 
...был одет в темные штаны и серую майку...
Нашли!))
Полиция разыскивает двух подозреваемых в покушении на жизнь полицейского на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2904 Источник: https://censor.net.ua/n3137041
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А фото-роботы реально прикольные! Там, вверху, две маленькие картинки. Так мне показалось, что чувак- в буденновке! Реально! А когда про кобуру прочитал, так подумалось: ну ни хрена себе маскировочка у киллеров, в Закарпатье! Буденновка! Тока парашюта не хватает.
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Ни что не выдавало в нем преступника (с)
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там главное - орал ли кто из них "чорт, иди отсюда!" ?))
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"новые лица"... то-то вазелин требует от Кличко "отдать Киев"...
https://www.obozrevatel.com/kiyany/kriminal-idet-na-********-kiev-otdadut-opg.htm
Криминал идет на выборы: Киев отдадут ОПГ
...на 219 мажоритарном округе баллотируются сразу два выдвиженца от криминала. Оба исторически связаны со зловеще знаменитой ОПГ Савлоховых, которая держала в страхе весь Киев в 90-е. Первый - ресторатор и шоумен Николай Тищенко ( в прошлом - Коля Оболонский, бригадир из окружения упомянутой ОПГ), кандидат от "Слуги Народа". Второй - Ваган Товмасян, бизнесмен и депутат Киевсовета из фракции "Батьківщина", член известной криминальной семьи Товмасянов из Днепра, стоявшей у истоков зарождения той же преступной группировки.
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...был одет в темные штаны и серую майку...
Нашли!))
Полиция разыскивает двух подозреваемых в покушении на жизнь полицейского на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2904 Источник: https://censor.net.ua/n3137041
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Кому видится на этом фото майка, тому и при Порошенко - реформы
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Не треба применшувати діяльність Деміурга Поці пошлим словом реформи
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зебилы настолько слепые, что не видят под серой рубашкой - серую же футболку) Полиция разыскивает двух подозреваемых в покушении на жизнь полицейского на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1197
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Спасибо за комплимент Зе: он правда выглядит в 42 как 25 летний не то что Педро как дед после опохмела
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Перестарався мент зі збором коштів у передвиборчі фонди?
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Потерпілий їхав на поліцейському автомобілі чи як?Якщо ні то перекваліфікуйте статтю.
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чухонец, у тебя от бояры - не только мозги, но и пальцы перекосило)
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Жалко не пристрелили мразину мусорскую. Тренироваться надо прежде чем вершить правосудие.
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А че не говорят на какой машине ехал мусор? Боитесь ворюгу и коррупционера раскрыть?
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У меня такая- для лазерной линейки. Вот- точняк!
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Так в статті теж написано Шо кабура, але я думаю Шо пейджер
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А фото-роботы реально прикольные! Там, вверху, две маленькие картинки. Так мне показалось, что чувак- в буденновке! Реально! А когда про кобуру прочитал, так подумалось: ну ни хрена себе маскировочка у киллеров, в Закарпатье! Буденновка! Тока парашюта не хватает.
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Ни что не выдавало в нем преступника (с)
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а мне - Шурик в спальном мешке из "Кавказской пленницы" )))))
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Правая- согласен, на все 100%- он и есть. Я о левой, маленькой фотке... на первый кинутый взгляд...
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всё что нужно знать!!Второй подозреваемый передвигался на велосипеде. Источник: https://censor.net.ua/n3137041(могли бы уточнить: с булавой??или без оной??тогда картина была бы более полной!!с булавой ,,сам новоиспечённый" без оной ,,ЗЕбобик") как то так.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция разыскивает двух подозреваемых в покушении на жизнь полицейского на Закарпатье. ФОТО
 
 
 
 
 
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