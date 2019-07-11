 За три года Львовская табачная фабрика не купила ни одной акцизной марки для сигарет. ДОКУМЕНТ

Об этом официально сообщила Государственная фискальная служба в ответ на депутатский запрос, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ESPRESO.TV.
Единственный производственный комплекс во Львовской области, который может производить сигареты в промышленных масштабах – это Львовская (Винниковская) табачная фабрика (ЛТФ). Хотя данная фабрика много раз меняла название, но речь идет о производственном комплексе в г. Винники (Львовская область).
4 июля 2019 г. на данной фабрике прошли обыски Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований при участии Государственной фискальной службы.
Как сообщает РБК-Украина, наиболее вероятная причина обысков – контрабанда табачных изделий и неуплата налогов.
Официальная информация ГФС по количеству проданных акцизных марок за 2016-2018 гг. подтверждает данные обвинения. Ведь производить и продавать сигареты без акцизных марок в Украине незаконно.
Кроме того, информация ГФС косвенно подтверждает результаты журналистских расследований о махинациях на Львовской табачной фабрике с наклеиванием акцизных марок, предназначенных для сигарилл, на пачки с сигаретами.
Действительно, в некоторые месяца 2016 и 2017 гг. ГФС фиксировала покупку львовским предприятием акцизных марок для сигарилл (код 2402 10 0000).
По подсчетам журналистов "Украинской правды", подобные махинации позволяют Львовской табачной фабрике нелегально "экономить" более 14 грн. акциза на каждой (!) пачке сигарет.
По подсчетам экспертов, ежегодный объем потерь госбюджета на этой теневой схеме составляет более 4 млрд. гривен. Это в разы превышает объем акциза, который Львовская табачная фабрика уплатила за предыдущие три года.
Отвалите!
КУДА СМОТРЕЛО НАЛОГОВАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЕГОДНЯ ГОСЛУЖБА?
КУДА СМОТРЕЛА ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ВЕДЬ ЧАСТЬ ПРОДУКЦИИ ШЛА ОФИЦИАЛЬНО НА ЭКСПОРТ?
КУДА СМОТРЕЛО СБУ, НАБУ ГПУ НПУ-МВД И ГБР???
КУДА СМОТРЕЛО ЛЬВОВСКАЯ ОГА? РГА ДАННОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ СИГАРЕТНАЯ ФАБРИКА
КУДА СМОТРЕЛ МЕСТНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ? ВЕДЬ УКРЫВАТЕЛЬСТВО ДОХОДОВ ЗАНИЖЕНИЕ ЭТО МИНУС МИЛЛИОНЫ ДЕСЯТКИ И СОТНИ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН В СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА И ТАК ДАЛЕЕ..
3 года марки не покупали.... ни у налоговой ни у прокуратуры с СБУ вопросов не было.....
100 % были плановые проверки! Можно смело сажать проверяющих!
Это ты юристу рассказываешь?
Ты в какой стране живешь недоумок?
СБУ (включаючи Київську,котра забезпечує контрабандні канали а ЄС)
Прокуратура
Міліція
Податкова
Обласна Влада.
роками..десятиліттями..
Просто поржать хочу!
Ох-ть лог цепочка!!!!!!
Шо ватан, говном изошел, а мозги и не включал!
Ну правильно - жепой думаешь!
дебильно выглядишь, кацапа.
Садового ,звичайно ,жаба дусить ,але ця годівничка -не його
Квурт своє заробив іна його місце прийшов"шустріший"... Але тепер Квурт має бабло і на мажоритарку,і в перспективі на мерську кампанію..
СМІТТЄВОГО МЕРА У ЛЬВОВІ ЗАМІНИТЬ ТЮТЮНОВИЙ.
производство не запрещено. а чьи они марки клеят, для продажи у поставщика марок, та же молдова, это никого не Иб...т.
или зеля рэкетом занялся
классно, конеШно. рэкетир с ксивой преЗЕКа и крышей начаЛника сбу
ВЕСЬ БІЗНЕС ,вся контрабанда "*********" в столиці..
І "Відкат" завжди доходить ДО ВЕРХОВНОГО...
А ще є НІЧНА ЗМІНА ,котра працює суто на контрабанду в ЄС..
ще сміло добавте лярдів 6-ть...
Апропо для інформації.. собівартість пачки сигарет -КОПіЙКИ..
рівень собівартості виробництва кокаїну..
ну или:
"Обычная уличная магия."
14 грн штука, на листе штук сто ...