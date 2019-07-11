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Все про:акциз (295) Львов (3490) табак (181)

 За три года Львовская табачная фабрика не купила ни одной акцизной марки для сигарет. ДОКУМЕНТ

За 2016-2018 года ни одно предприятие во Львовской области не купило ни одной марки акцизного налога для производства сигарет (УКТ ВЭД 2402 20 9010 и 2402 20 9020 - сигареты с фильтром и без фильтра). Но при этом за три года во Львовской области было произведено почти 5 млрд. штук сигарет.

Об этом официально сообщила Государственная фискальная служба в ответ на депутатский запрос, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ESPRESO.TV.

Единственный производственный комплекс во Львовской области, который может производить сигареты в промышленных масштабах – это Львовская (Винниковская) табачная фабрика (ЛТФ). Хотя данная фабрика много раз меняла название, но речь идет о производственном комплексе в г. Винники (Львовская область).

4 июля 2019 г. на данной фабрике прошли обыски Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований при участии Государственной фискальной службы.

Как сообщает РБК-Украина, наиболее вероятная причина обысков – контрабанда табачных изделий и неуплата налогов.

Официальная информация ГФС по количеству проданных акцизных марок за 2016-2018 гг. подтверждает данные обвинения. Ведь производить и продавать сигареты без акцизных марок в Украине незаконно.

Кроме того, информация ГФС косвенно подтверждает результаты журналистских расследований о махинациях на Львовской табачной фабрике с наклеиванием акцизных марок, предназначенных для сигарилл, на пачки с сигаретами.

Действительно, в некоторые месяца 2016 и 2017 гг. ГФС фиксировала покупку львовским предприятием акцизных марок для сигарилл (код 2402 10 0000).

По подсчетам журналистов "Украинской правды", подобные махинации позволяют Львовской табачной фабрике нелегально "экономить" более 14 грн. акциза на каждой (!) пачке сигарет.

По подсчетам экспертов, ежегодный объем потерь госбюджета на этой теневой схеме составляет более 4 млрд. гривен. Это в разы превышает объем акциза, который Львовская табачная фабрика уплатила за предыдущие три года.

За три года Львовская табачная фабрика не купила ни одной акцизной марки для сигарет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137039
 
 
 Топ комментарии
 
100%
3 года марки не покупали.... ни у налоговой ни у прокуратуры с СБУ вопросов не было.....
100 % были плановые проверки! Можно смело сажать проверяющих!
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После выборов "крыша" у этой фабрики потекла. Ничего. Новые "ремонтники" перекроют и процесс возобновится.
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Порошенко виноват... Как и в том что слуга народа все в офшорах держал и налоги не платил...
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Гидрант отменил акцизные марки!
Отвалите!
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Порошенко виноват... Как и в том что слуга народа все в офшорах держал и налоги не платил...
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В 2016-18 ? Та при чем тут липецкий Кнур?
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С Липецком как показало время ЗЕбилы обосрались, но то такое...
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вот с обосрались поподробнее. а то макнем вас в ваше же дерьмо.
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Я же тебе все время в твое дерьмо макаю, а ты все с большим упорством в него опять и опять лежишь, странный ты, это твой образ жизни??? Так что у тебя не так с Липецком чучело? Что не сошлось???
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читай придурок расследование наших журналистов. сам этого хотел получи убогий.
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Чучело, я тебя могу легко расследовать и рассказать какое ты дерьмо и тем более твои кацапские журналисты ...
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это мы уже проходили . поэтому вы в том месте и торчите .главный ваш аргумент расследование украинских журналистов это все по заказу кремля и все они агенты путина.
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ну давай придурок опущенный докажи что все это вранье. вперед.
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бизнес порошенко в россии. липецкая фабрика по словам пети закрыта с начала войны и люди уволены .....на самом деле Светлана Крюкова которая ездила на фабрику в 2016г . петр лексеич кремль уже как два года напал а у вас там на фабрике работа кипит..... за 2016 г фабрика заплатила налогов в российский бюджет почти 2 миллиарда рублей. но и это еще не все заводик в крыму по ремонту корабликов .руководит тов картошкин. там вообще история очень интересная писмецо от министерства промышленности о государственной поддержке. во как. ну и тов картошкин бегал к оккупантам и просил не выпускать украинские суда . мол те не полностью оплатили ремонт. да и тов картошкин согласился на предложения о гос поддержке. петя потом говорил человек производственник от бога в моей команде картошкин..... можно еще про заводик по производству крахмала про бизнес по выращиванию зерновых про бургер кинг поговорить. журналюги у нас высший класс.
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Дуракам писать можно все что хотят тем более за деньги, засунь свои хотелки глубоко себе в анус...
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я же тебе убогому говорил окунем в твое же. ты сам того захотел .смотри не захлебнись .
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Ты жри грибов больше , и не такое померещится, зебилоид)
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прежде чем влазить в чужой разговор следует крепко подумать что бы не выглядеть дураком.
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фаст фуд я пишу и привожу фамилию журналистки которая была на фабрике . это фас фуд история давняя и что то петя не подал на эту журналистку в суд. правда бегал на телеканал и сильно так грозил всем показать что то .
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Бондаренко! Все на "бондаренко" почему- то ...не то. Хватит крутится вокруг той фабрики. Там, кроме трави и бурьянов- ничего не производится. Местние растягивают имущество и оборудование. Хватит врать, сволота антиукраинская.
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читай внимательно марат разговор о 2016 г. петя говорил что продал с момента начала войны. поэтому что там сейчас вопрос не ко мне и не к нашим журналистам . и так известно что перед выборами ее закрыли. где я соврал? ну и там еще не только про фабрику? понятное дело я антиукраинская сволота а тов картошкин тот кто просил россиян не выпускать наши корабли вместе с вами настоящие патриоты Украины.
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ОДИН ПРОСТОЙ ВОПРОС За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для цигарок - Цензор.НЕТ 1360 из маленьких ПОЧЕМУШЕК!!!!
КУДА СМОТРЕЛО НАЛОГОВАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЕГОДНЯ ГОСЛУЖБА?
КУДА СМОТРЕЛА ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ВЕДЬ ЧАСТЬ ПРОДУКЦИИ ШЛА ОФИЦИАЛЬНО НА ЭКСПОРТ?
КУДА СМОТРЕЛО СБУ, НАБУ ГПУ НПУ-МВД И ГБР???
КУДА СМОТРЕЛО ЛЬВОВСКАЯ ОГА? РГА ДАННОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ СИГАРЕТНАЯ ФАБРИКА
КУДА СМОТРЕЛ МЕСТНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ? ВЕДЬ УКРЫВАТЕЛЬСТВО ДОХОДОВ ЗАНИЖЕНИЕ ЭТО МИНУС МИЛЛИОНЫ ДЕСЯТКИ И СОТНИ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН В СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА И ТАК ДАЛЕЕ..
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А куда смотрел ты??? Насколько мы все знаем что даже при таком положении дел Порошенко смог не только восстановить экономику, но и создать действующие законы при которых зеленский смог получить власть... Думай чучело и научись писать маленькими буквами...
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Господи как надоели вечные тупые кретины дауны проститутки флюгеры умный типа Барт ты канечно маладца ....но ты еще та споця...
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Та не верь ты этой статье. Бред. Это дешевые сигареты - есть почти в каждом магазине, который торгует табачкой. "Марвел" например. Не могли они ВСЕ сигареты выпускать без марок.
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Так а навіщо їм ті марки? Хіба з марки сигарету скрутиш?
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Они их все сами на заводе и скурили...
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После выборов "крыша" у этой фабрики потекла. Ничего. Новые "ремонтники" перекроют и процесс возобновится.
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100%
3 года марки не покупали.... ни у налоговой ни у прокуратуры с СБУ вопросов не было.....
100 % были плановые проверки! Можно смело сажать проверяющих!
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Вообщето проверки были запрещены! Так что 100% только то что ты зебилоид!
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Слышь убогий....
Это ты юристу рассказываешь?
Ты в какой стране живешь недоумок?
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Ордловский Джон проснулся. Сьезди,упирек, туда и поешь там конфет в бурьянах,падаль!
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Ты еще что за тварь? О чем ты мычишь,гнида?
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зачем если и так продаются)))))))) а местная налоговая знает?????????? или доле)))))))
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какая доля, весь 100% пай сбупрокурментовсий
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У Львові з Вінницької фабрики"кормляться"

СБУ (включаючи Київську,котра забезпечує контрабандні канали а ЄС)
Прокуратура
Міліція
Податкова
Обласна Влада.
роками..десятиліттями..
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А ну ка проведи логическую цепочку каким боком туд Садовой?
Просто поржать хочу!
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Ой ржу немогу с клоуна!!!!
Ох-ть лог цепочка!!!!!!
Шо ватан, говном изошел, а мозги и не включал!
Ну правильно - жепой думаешь!
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кого-то "ватаном" обзываешь, а вопросиков по украинскому языку ссышь.
дебильно выглядишь, кацапа. За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для цигарок - Цензор.НЕТ 662
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Комусь невідомо ,що Винники - поза межею міста..

Садового ,звичайно ,жаба дусить ,але ця годівничка -не його
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Винники входять в Личаківський район міста Львова...Разом з тим там є своя Винниківська міська рада...Оці вже "годівничку" *******...Проголосували віддати Винниківське озеро місцевому князьку,власнику тієї ж "тютюнки",до речі...Підіть подивіться,що зараз на цьому колись наймальовничішому куточку Львова діється...
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Попередній власник..
Квурт своє заробив іна його місце прийшов"шустріший"... Але тепер Квурт має бабло і на мажоритарку,і в перспективі на мерську кампанію..

СМІТТЄВОГО МЕРА У ЛЬВОВІ ЗАМІНИТЬ ТЮТЮНОВИЙ.
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Ниче себе. И аж ни разу не палевно для ГФС.
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Ну не купила то и не купила. Марки на пачке сигарет есть или нет ? Они подлинные или нет ? Вот что главное
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по словам собственника Львовской табачной фабрики Григория Козловского
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який вже заявив ,що Влада знищує ПАТРІОТИЧНИЙ БІЗНЕС )))
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инфа явно однобокая.
производство не запрещено. а чьи они марки клеят, для продажи у поставщика марок, та же молдова, это никого не Иб...т.
или зеля рэкетом занялся
классно, конеШно. рэкетир с ксивой преЗЕКа и крышей начаЛника сбу
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весь запад УКРАИНЫ занимается от низов и до верхов только контробандой спиртного. сигарет, бурштыном. кругляком. авто. и другими товарами, вся жизнь контрабанда. все на джипах. все во дворцах трёхэтажных...хахахах работнички тунеядцы. одни торгаши и контрабандисты! тянут лошадьми...дельтопланами. машинами, водолазами.на себе тянут. по реке переплравляют, кротовьих нор **** нарыли через границу!.... налоги в казну платят .. ))
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Павлов... ви ніколи не були в Одесі... За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для цигарок - Цензор.НЕТ 8849
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заради справедливості..
ВЕСЬ БІЗНЕС ,вся контрабанда "*********" в столиці..

І "Відкат" завжди доходить ДО ВЕРХОВНОГО...
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Молодці! З гідністю дають собі раду за найважчих ринкових обставин.
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4 МЛРД в год!?!!!!!! Ну вот что им, гадам сделать? Всех причастных к этой схеме, а это не только руководство фабрики, а это, однозначно, и налоговики и прокурорские и... всех к ответу! На нары! С конфискацией!
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Не стоит слепо верить тому , что написано. Львовская табачка - это "Киев", "Марвел", "LS". Сходите в магазин и посмотрите - есть на этих сигаретах марка или нет. Вот и все.
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це лише на безакцизних марках в Україні..
А ще є НІЧНА ЗМІНА ,котра працює суто на контрабанду в ЄС..

ще сміло добавте лярдів 6-ть...

Апропо для інформації.. собівартість пачки сигарет -КОПіЙКИ..
рівень собівартості виробництва кокаїну..
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Специально посмотрела на продаваемые сигареты, ни на одной пачке нет марки. Не знаю каких они фабрик, но похоже что не только львовская такая "борзая" была при порохе. Вот вам и средства на нормальные пенсии, к примеру, это то, что нам, каждый раз, обещала барыжная власть,повышая акцизы на табачные изделия.
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Ту так заложите этот магазин). На моих сигаретах есть марка, взял у сотрудника другую марку - тоже есть.
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Марок нет, но цены на сигареты бешенные и никто их все етовремя не трогал. Значит кому то в карман платили. Привет Мародеру.
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Во веселятся ребятки - нюх вообще потеряли, по-ходу...
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Зачем покупать когда прямо на Польшу - это была не фабрика а перевалочная база под крышей барыги...
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"Ловкость рук и никакого мошенничества."
ну или:
"Обычная уличная магия."

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Интересно, а они табак в сигареты добавляют? За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для цигарок - Цензор.НЕТ 283
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Ну так рабочие всю продукцию на перекурах выкуривают. На всю зарплату и даже больше!
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Не палю,коли палив були цигарки,папиросы,трубки та сигары. Розшифруйте, що то таке "Сигарила"
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Ну это по технологии как сигара, только размерами как сигарета. Если курил, то должен помнить хотя бы "Капитан Блэк".
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Когда я курил,был союз-апполон,родопи,памир,лайка и дружок
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Я там жил и учился в начале девяностых,так на фабрике так воровали что и охрана не помогла и ее тогда на несколько лет закрыли.
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Хто з олігархів платить, такого не чув ше.
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Нє, ну це знову бариги схеми. Він вже і не президент, і не курить, але гроші течуть рікою в кармани від всього на світі. Тим більш від цигарок. А, а ще ті цигарки на ракети схожі, що він запускав три місяці назад на полігоні. Ракети не прості і не для військових. То ракети по-ціалковському: для польоту на Луну. Там тепер і Рошен буде, і цигарки без акцизу лунатикам продаватимуть. "Південмаш" підтвердить....А дурні- повірять!
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Они сами принтером печатали!
14 грн штука, на листе штук сто ... За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для цигарок - Цензор.НЕТ 2302
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Ви ще аферами "Укрспирту" поцікавтесь. За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для цигарок - Цензор.НЕТ 9209
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа три года Львовская табачная фабрика не купила ни одной акцизной марки для сигарет. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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