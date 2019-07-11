 Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ

Об этом она написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот иск не о восстановлении меня в должности. Это иск о независимости Антимонопольного комитета Украины. От Президента Украины, от Правительства и от любого другого высшего должностного лица страны. Я хочу, чтобы мой пример стал мотивацией для тех, кто придет завтра работать в АМКУ, бороться за свое право принимать решения в пользу рядовых украинцев, а не влиятельных монополистов", - отметила Загребельская.
Она сообщила, что в ближайшие дни через автоматическую систему распределения будет определен состав суда, который будет рассматривать дело.
Срок рассмотрения – не более 60 дней со дня открытия производства по делу.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Зеленский уволил из АМКУ Агию Загребельскую, которая боролась с игорной мафией.
Мужчина, которого заметили на куполе Верховной Рады в Киеве, оказался бывшим помощником спикера парламента Андрея Парубия - Петр Боднар и девушка - глава секретариата того же Парубия - Татьяна Подольская.... Отличное...романтичное место..
У меня другой вопрос: какого беса Цензор еженедельно пиарил эту... кхе-кхе... девочку в колонке "резонанс".
выстроились в колонны чтобы пойти работать в АМКУ
встречи с ним ты больше уж не жди,
Мародёров людям ну совсем не жаль -
Худшее у шайки впереди!