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 Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ

Уволенная Зеленским с должности государственного уполномоченного АМКУ подала исковое заявление в Верховный суд о признании неправомерным и недействительным соответствующего указа президента.

Об этом она написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот иск не о восстановлении меня в должности. Это иск о независимости Антимонопольного комитета Украины. От Президента Украины, от Правительства и от любого другого высшего должностного лица страны. Я хочу, чтобы мой пример стал мотивацией для тех, кто придет завтра работать в АМКУ, бороться за свое право принимать решения в пользу рядовых украинцев, а не влиятельных монополистов", - отметила Загребельская.

Она сообщила, что в ближайшие дни через автоматическую систему распределения будет определен состав суда, который будет рассматривать дело.

Срок рассмотрения – не более 60 дней со дня открытия производства по делу.

Читайте также: Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Зеленский уволил из АМКУ Агию Загребельскую, которая боролась с игорной мафией.

Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137034
 
 
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Как же все эти чинуши цепляются за любую должность.
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и не говори! Стрибай, Вова, стрибай! Ми поаплодуємо!
Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 8301
Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 590
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Иди собирай вещи Пете на допрос. Тюрьма блиЗЕнько!
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Просто звільняти чиновників не можна, їх потрібно саджати на 15 років з конфіскацією. Ці відновлення чиновників через суд просто перетворюються на якийсь цирк! Ну звільнили тебе по-тихому, йди прожигай зароблене бабло, але ж ні, вони судяться, хочуть піару. Так дайте їм піару безкоштовного хай роками піаряться на судових засіданнях в клітках обісрані в памперсах та замотані в лікарняні ковдри! Ви самі хочете репресій і Ви їх отримаєте!
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Мужчина, которого заметили на куполе Верховной Рады в Киеве, оказался бывшим помощником спикера парламента Андрея Парубия - Петр Боднар и девушка - глава секретариата того же Парубия - Татьяна Подольская.... Отличное...романтичное место..
Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 7350
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Какой стиль, какой пафос - не за себя, за рядового украинца. Точ-точ Ирка-бляхамуха - за всех матерей против Гриценка.
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"Так хочу пахать на благо всего украинского народа, аж кушать не могу!"
У меня другой вопрос: какого беса Цензор еженедельно пиарил эту... кхе-кхе... девочку в колонке "резонанс".
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рядовые украинцы, последовав ее примеру,
выстроились в колонны чтобы пойти работать в АМКУ
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Медленно корыто уплывает вдаль,
встречи с ним ты больше уж не жди,
Мародёров людям ну совсем не жаль -
Худшее у шайки впереди!
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