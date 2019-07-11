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 Зеленский предоставил украинское гражданство монахине из Индии, которая помогала военнослужащим в АТО

Монахиня из Индии сестра Лиджа, которая организовала помощь военнослужащим в зоне проведения АТО, стала гражданкой Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной миграционной службы.

"Указом Президента Украины в гражданство Украины принята Пайяппилли Варид Лиджа как лицо, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 11 июля руководитель миграционной службы Закарпатья Игорь Михайлишин вручил новой гражданке Украины основной документ, подтверждающий гражданство - паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.

"Я никогда не чувствовала себя здесь чужой. Бог хотел видеть меня в Украине, поскольку имеет планы в отношении каждого из нас. Я люблю Украину и украинцев", - отметила сестра Лиджи, получая ID-паспорт.

Сестра Лиджи хорошо известна не только в области, но и далеко за ее пределами. Родом из Индии, она 15 лет назад прибыла в Закарпатье с миссионерской миссией. Монахиня проводит многочисленные духовные встречи, молитвы и духовное исцеление. Как настоятельница монастыря Конгрегации Сестер Святого Иосифа де Сен-Марк Мукачевской епархии Римско-Католической Церкви, кроме духовной работы, активно участвует в разнообразной общественной деятельности, направленной на укрепление межконфессионального диалога в регионе. Усилиями сестры Лиджи были привлечены средства от меценатов Германии для открытия при монастыре гериатрического пансионата для опеки над одинокими пожилыми людьми. Еженедельно от 300 до 1000 социально незащищенных людей разных вероисповеданий и национальностей получают поддержку при монастыре. В 2017 году сестра Лиджи организовала помощь военнослужащим в зоне проведения АТО. Практически ежедневно на встречу с монахиней из Павшино приходят сотни людей для исцеляющей молитвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам-добровольцам, защищавшим территориальную целостность государства

Источник: https://censor.net.ua/n3137033
 
   
 Топ комментарии
 
Отож, Володя пропонує всіх тих, хто керував обороною країни з 23 лютого 2014 року (!) по 19 травня 2019 року - відсторонити від будь яких управлінських посад. Люструвати. Всіх, окрім голів ОДА, бо головою ОДА працював і шановний Ігор Валерійович Коломойський, а він своєю фігурою очистив цю грішну посаду, відкупив гріхи усіх своїми стражданнями.:D

Очевидно, після цього - на всі посади в країні будуть призначені знайомі Володі, кварталівці, юристи Коломойського, а також родичі знайомих Володі. Вже зараз ми бачимо списки партії "слуг", і списки призначень, і бачимо, наскільки все там чесно і прозоро. Тим паче що в цій партії стільки фахівців - що просто хоч греблю гати. От ніколи так ще не було - а тут знову.

Думаю, наступний крок буде кримінальна відповідальність за АТО - за наказ захищати країну. А потім і за участь в АТО. Це ж чисте вбивство рузкоязичних! А потім - і за підтримку української армії волонтерами та населенням. Бо це ж армія "бандеровскіх карателів", так?
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А почему великий патриот Петро Мальдивский этого не сделал за столько лет? Он же не сопля.
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Бував одного разу, можна сказати випадково, у сестри Ліджі. Склала враження доброї людини, хоч я і не релігійний. Навіть помолилась за мене.

До неї дуже багато людей їздять, хто не може мати діток. Кажуть, що допомагає.
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Отож, Володя пропонує всіх тих, хто керував обороною країни з 23 лютого 2014 року (!) по 19 травня 2019 року - відсторонити від будь яких управлінських посад. Люструвати. Всіх, окрім голів ОДА, бо головою ОДА працював і шановний Ігор Валерійович Коломойський, а він своєю фігурою очистив цю грішну посаду, відкупив гріхи усіх своїми стражданнями.:D

Очевидно, після цього - на всі посади в країні будуть призначені знайомі Володі, кварталівці, юристи Коломойського, а також родичі знайомих Володі. Вже зараз ми бачимо списки партії "слуг", і списки призначень, і бачимо, наскільки все там чесно і прозоро. Тим паче що в цій партії стільки фахівців - що просто хоч греблю гати. От ніколи так ще не було - а тут знову.

Думаю, наступний крок буде кримінальна відповідальність за АТО - за наказ захищати країну. А потім і за участь в АТО. Це ж чисте вбивство рузкоязичних! А потім - і за підтримку української армії волонтерами та населенням. Бо це ж армія "бандеровскіх карателів", так?
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'Пара калік прийде на парад!' Охрименко в прямому ефірі образив воїнів ООС
Економіст Олександр Охрименко, який є частим гостем на РосТВ, заявив, що парад на День Незалежності в Україні не потрібен, оскільки на нього прийдуть дві каліки.
Образливі слова на адресу українських воїнів прозвучали в ефірі телеканалу НАШ....
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Не волнуйся,выпей Валидолу.Будет праздник похлеще парада.Зе умеет.
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расейская шелупонь из лахти встала на защиту вазелина... Совпадение?))
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твой зе такой же импотент, как и ты. тестик на понимание украинского на слух хочешь?
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Ти вже зробив тест на вагітність від порошенко?
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С таким букетом не прерывай паузу! Зеленський надав українське громадянство черниці з Індії, яка допомагала військовослужбовцям в АТО - Цензор.НЕТ 6879
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Він наш, тільки, як-би то сказати інтелігентно... Онотолє Васермана пам'ятаєш?). Такий самий
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Беня в трудные минуты для Украины был чиновником ,и больше никогда.
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Беня в трудные минуты украл из приватбанка 5.5 млрд. долл и тем самым опустил курс гривны с 12 до 40+..
Ах да, еще убил более 500 бойцов ВСУ - отправив их в Иловайский котел (точнее, хотел отжать у Ахметова ЗуГРЭС и тем самым создал котел).. Но это для зебилов "чепуха"..
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То что вы написали в последнем абзаце , вероятно будет реализовано не сейчас, а после выборов в Раду.
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да... до выборов банально не успеют, но очень бы хотели...
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Зе своими поступками с ног валит.Пора взяться за СИЗО,Создать специальную комиссию из юристов и патриотов.
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сопля до сих пор не подписал закон о предоставлении гражданства иностранным участникам АТО...

Зеленский предоставил украинское гражданство монахини из Индии, которая помогала военнослужащим в АТО - Цензор.НЕТ 9293 Дмитро Корчинський
23 хв. ·

Оксана Корчинська (координатор медицини в АТО -ООС).
Не балотується до верховної Ради.


ВИДЕО
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2322401184492067/



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А почему великий патриот Петро Мальдивский этого не сделал за столько лет? Он же не сопля.
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т.е. ты подтверждаешь что вазелин такой же как и Порох?) браво, зебил!)
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Molli - записывай...

Законы в Украине принимает ВР...
Вот ВР и приняла этот нужный закон наконец то....
Сопля должен теперь его подписать....
Сопля не подписывает....
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Порох все равно виноват, патамушта гладиолус
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Только не говори , шо ВР не подчинялась пете и не принимала законы, какие он хотел
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может единственное что от шмаркли за 2 месяца.
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Рошен минус рошен минус победа получится в итоге минус победа Зеленський надав українське громадянство черниці з Індії, яка допомагала військовослужбовцям в АТО - Цензор.НЕТ 2039
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Зачем индуске наше гражданство? Они все обычно в GB или US валят?
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Ваона вже купа років в Україні, там ціла історія. Навіть мову встигла вивчити, звісно не досконало і з акцентом, але тим не менше.
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значит идея... значит искренне помогает, верит и сопереживает многострадальной Неньке. Не как 73% весельчаков и приколистов с шутом во главе ...
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ваше мордовско удмуртское не нужно. это факт. ваши свинособачьи аусвайсы только дамбасне и крысьчанам ограничено нужны.
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Бував одного разу, можна сказати випадково, у сестри Ліджі. Склала враження доброї людини, хоч я і не релігійний. Навіть помолилась за мене.

До неї дуже багато людей їздять, хто не може мати діток. Кажуть, що допомагає.
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***** забрати громадянство у лохтората мєртвєчука,бойка,рабіновічя,а самих їх судити за колаборацію з русссофашистськими терористами на горло.
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низя, ти шо! то идейно близкие вазелину друзья-кумовья!
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"монахинИ из Индии" - виправте - око ріже
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Католицька монахиня... Було б цікавіше, якби вона представляла культ Шіви або Калі.
Бо український Тризуб і Трішул (тризуб Шіви) - тут була б містика.
В будь-якому випадку респект.
СМЕРТЬ СВИНОСОБАКАМ! In The Name of Gas Mask Gauthama!
Genocide Shrines (Шрі-Ланка) - Devanation Monumentemples (2012 EP)


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский предоставил украинское гражданство монахине из Индии, которая помогала военнослужащим в АТО
 
 
 
 
 
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