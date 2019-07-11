 Зеленский предоставил украинское гражданство монахине из Индии, которая помогала военнослужащим в АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной миграционной службы.
"Указом Президента Украины в гражданство Украины принята Пайяппилли Варид Лиджа как лицо, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 11 июля руководитель миграционной службы Закарпатья Игорь Михайлишин вручил новой гражданке Украины основной документ, подтверждающий гражданство - паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.
"Я никогда не чувствовала себя здесь чужой. Бог хотел видеть меня в Украине, поскольку имеет планы в отношении каждого из нас. Я люблю Украину и украинцев", - отметила сестра Лиджи, получая ID-паспорт.
Сестра Лиджи хорошо известна не только в области, но и далеко за ее пределами. Родом из Индии, она 15 лет назад прибыла в Закарпатье с миссионерской миссией. Монахиня проводит многочисленные духовные встречи, молитвы и духовное исцеление. Как настоятельница монастыря Конгрегации Сестер Святого Иосифа де Сен-Марк Мукачевской епархии Римско-Католической Церкви, кроме духовной работы, активно участвует в разнообразной общественной деятельности, направленной на укрепление межконфессионального диалога в регионе. Усилиями сестры Лиджи были привлечены средства от меценатов Германии для открытия при монастыре гериатрического пансионата для опеки над одинокими пожилыми людьми. Еженедельно от 300 до 1000 социально незащищенных людей разных вероисповеданий и национальностей получают поддержку при монастыре. В 2017 году сестра Лиджи организовала помощь военнослужащим в зоне проведения АТО. Практически ежедневно на встречу с монахиней из Павшино приходят сотни людей для исцеляющей молитвы.
Очевидно, після цього - на всі посади в країні будуть призначені знайомі Володі, кварталівці, юристи Коломойського, а також родичі знайомих Володі. Вже зараз ми бачимо списки партії "слуг", і списки призначень, і бачимо, наскільки все там чесно і прозоро. Тим паче що в цій партії стільки фахівців - що просто хоч греблю гати. От ніколи так ще не було - а тут знову.
Думаю, наступний крок буде кримінальна відповідальність за АТО - за наказ захищати країну. А потім і за участь в АТО. Це ж чисте вбивство рузкоязичних! А потім - і за підтримку української армії волонтерами та населенням. Бо це ж армія "бандеровскіх карателів", так?
Економіст Олександр Охрименко, який є частим гостем на РосТВ, заявив, що парад на День Незалежності в Україні не потрібен, оскільки на нього прийдуть дві каліки.
Образливі слова на адресу українських воїнів прозвучали в ефірі телеканалу НАШ....
Ах да, еще убил более 500 бойцов ВСУ - отправив их в Иловайский котел (точнее, хотел отжать у Ахметова ЗуГРЭС и тем самым создал котел).. Но это для зебилов "чепуха"..
Дмитро Корчинський
23 хв. ·
Оксана Корчинська (координатор медицини в АТО -ООС).
Не балотується до верховної Ради.
ВИДЕО
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2322401184492067/
Законы в Украине принимает ВР...
Вот ВР и приняла этот нужный закон наконец то....
Сопля должен теперь его подписать....
Сопля не подписывает....
До неї дуже багато людей їздять, хто не може мати діток. Кажуть, що допомагає.
Бо український Тризуб і Трішул (тризуб Шіви) - тут була б містика.
В будь-якому випадку респект.
СМЕРТЬ СВИНОСОБАКАМ! In The Name of Gas Mask Gauthama!
Genocide Shrines (Шрі-Ланка) - Devanation Monumentemples (2012 EP)