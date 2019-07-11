 Зеленский предоставил украинское гражданство монахине из Индии, которая помогала военнослужащим в АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной миграционной службы.

"Указом Президента Украины в гражданство Украины принята Пайяппилли Варид Лиджа как лицо, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 11 июля руководитель миграционной службы Закарпатья Игорь Михайлишин вручил новой гражданке Украины основной документ, подтверждающий гражданство - паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.

"Я никогда не чувствовала себя здесь чужой. Бог хотел видеть меня в Украине, поскольку имеет планы в отношении каждого из нас. Я люблю Украину и украинцев", - отметила сестра Лиджи, получая ID-паспорт.

Сестра Лиджи хорошо известна не только в области, но и далеко за ее пределами. Родом из Индии, она 15 лет назад прибыла в Закарпатье с миссионерской миссией. Монахиня проводит многочисленные духовные встречи, молитвы и духовное исцеление. Как настоятельница монастыря Конгрегации Сестер Святого Иосифа де Сен-Марк Мукачевской епархии Римско-Католической Церкви, кроме духовной работы, активно участвует в разнообразной общественной деятельности, направленной на укрепление межконфессионального диалога в регионе. Усилиями сестры Лиджи были привлечены средства от меценатов Германии для открытия при монастыре гериатрического пансионата для опеки над одинокими пожилыми людьми. Еженедельно от 300 до 1000 социально незащищенных людей разных вероисповеданий и национальностей получают поддержку при монастыре. В 2017 году сестра Лиджи организовала помощь военнослужащим в зоне проведения АТО. Практически ежедневно на встречу с монахиней из Павшино приходят сотни людей для исцеляющей молитвы.

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