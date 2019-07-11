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 Политика Украины
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Все про:Израиль (947) Ляшко (1551) Нетаньяху (64)

 Ляшко провел встречу с израильским премьером Нетаньяху в Иерусалиме

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в рамках рабочей поездки в Иерусалим встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Политики обсудили вопросы углубления сотрудничества между двумя странами, среди которых - создание зоны свободной торговли между Израилем и Украиной и привлечения израильских компаний к добыче украинского газа, -  передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

Последнее, по мнению Олега Ляшко, позволит значительно снизить тарифы на коммуналку для украинцев. "Сегодня израильские компании не могут зайти на украинский рынок, там монополия. Какие компании за взятки покупают лицензии, затем перепродают их, а платят за эту коррупцию украинцы. Заведение израильских компаний на рынок газа в Украине даст возможность снизить цены на газ, создать конкуренцию, отменить монополию коррупционеров и, как следствие - украинцы будут платить меньше за коммуналку ", - отметил Ляшко после встречи.

Совпали позиции израильского и украинского политиков в сфере безопасности: оба против любого внешнего вмешательства в дела страны. "Когда есть внешнее вмешательство - военные конфликты труднее урегулировать. Поэтому для нас чрезвычайно важно восстановить контроль над границей. Так же, как Иран поддерживает палестинских террористов, россияне поставляют оружие для сепаратистов на Донбассе. Чтобы остановить войну - надо убрать российскую технику и оружие, перекрыть границу и поставить там миротворцев, а лучше - наших пограничников. Здесь у Израиляе есть чему поучиться", - рассказал Ляшко.

Кроме того, лидер РПЛ в очередной раз поднял вопрос о признании Кнессетом Израиля Голодомора геноцидом украинского народа и выразил надежду на положительное решение по этому вопросу.

Подводя итоги встречи, Олег Ляшко отметил, что Израиль может стать примером для Украины, как надо бороться за свою независимость, развивать экономику и поддерживать социальные стандарты даже в условиях войны.

Ляшко провел встречу с израильским премьером Нетаньяху в Иерусалиме 01
Ляшко провел встречу с израильским премьером Нетаньяху в Иерусалиме 02

Источник: https://censor.net.ua/n3137031
 
 
 Топ комментарии
 
А Ляшко красавчег, находясь в "рабочей" поездке в Израиле он умудряется голосовать в ВР.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=29058
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тупорылый петух не знает английский язык..сидит с умным видом
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Я пупею... Права ЛГБТ превыше всего!
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попросил забрать на историческую рродину бобика?
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Посмотрите на фейс Нетаньяху.Красноречивое выражение.
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тупорылый петух не знает английский язык..сидит с умным видом
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ага а отсроносая крыса не зная английского также да когда лет через НИКОГДА... возможно втретиться с тем-- с кем встретился этот петух... Ляшко провел встречу с израильским премьером Нетаньяху в Иерусалиме - Цензор.НЕТ 3697
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Ця скотиняка хоч не з вилами туди припхалась?
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И - как КТО он там "провёл встречу"?! Он же НИКТО.
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Куда же еще бедному украинцу податься,конечно в Израиль, судя по руководству страны это почти соотечественники.
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а чего ж скотыняка сегодня не в сессионном зале?
а карточка его голосовала???
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Конечно голосовала
У Парубия вопросов не возникло.
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Кто такая эта петушара рыжей, дамбасячей *******, что бы проводить встречи на таком уровне???
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А Ляшко красавчег, находясь в "рабочей" поездке в Израиле он умудряется голосовать в ВР.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=29058
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Думаю если порыться, то он там не один такой окажется.
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да не спорю. там как не заседание рады, то в зале человек 150 от силы тусуется. а как начинают голосовать, то вдруг по 250-270 оказывается
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а в виде кого он там представлял украину? верховная рада сегодня уже закончила свою деятельность. в мид он не входит. партия вообще имеет нулевой рейтинг и в парламент не пройдет
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Может спонсоров ищет на всякий случай!!))
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думаю у него и самого бабла хватает. как глава фракции за 5 лет небось немало накосил)))
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Я не совсем понимаю что значит "Заведение израильских компаний на рынок газа в Украине" кто то может обьяснить?
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кто то может обьяснить?/меньше знаешь кто такие Ляшко и Нетаньяха-крепче спишь.
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Легко, открывает кто-то имеющий израильский паспорт в Израиле компанию, а работает в Украине и всю прибыль выводит законно в Израиль. Это уже более легальная схема ведения бизнеса, нежели через офшор. В Украине никто деньги и имущество не держит, могут отжать.
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Лотереи закончились, побираться поехал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко провел встречу с израильским премьером Нетаньяху в Иерусалиме
 
 
 
 
 
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